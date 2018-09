FAMILIE: Morten Ingebrethsen, Kjell Nordström og Victor. Foto: PRIVAT.

Justismord på dyr satt i system

MENINGER 2018-09-22T09:29:25Z

Hundeloven fra 2004 er gang på gang brukt til å avlive hunder som etter sunn fornuft og allmenn rettsfølelse aldri skulle vært drept. Den tillater i praksis at politiet tar loven i egne hender og straffer uskyldige. Den tillater justismord på dyr.

debatt

Publisert: 22.09.18 11:29

KJELL NORDSTRÖM, designer, initiativtaker til «Mote mot pels»

MORTEN INGEBRETHSEN, grafisk designer og dokumentarfilmskaper

Vi har en liten hund som heter Victor. Han er ti kilo tung og to og et halvt år gammel, og han tror fremdeles at alle mennesker vil ham vel. Vi går ut med ham tre-fire ganger om dagen, gir ham mat og vann, og tørker bæsj og spy når han er syk.

På mange måter er han vårt lille barn – men vi er veldig klar over at han ikke er et menneske: Han er en hund, med hunde-instinkter. Han er redd for alt som er skummelt, blant annet trikker, sykler, søppelbiler og barn som løper mot ham med hånden hevet.

Derfor er vi veldig bekymret over Norges hundelov. Det virker som om den tillater hvem som helst å kreve at en hund blir drept, bare hunden får dem til å føle seg redde. Vi er redde for at en liten tilfeldighet kan føre til at Victor blir drept.

Alle ekte demokratier er bygget på noen viktige søyler: Makten er delt opp, slik at ingen kan misbruke den. Ingen kan ta loven i egne hender, og ingen er skyldig før det motsatte er bevist. Hvis naboen din stjeler noe fra deg, kan ikke du gå til naboen og straffe ham. Du må gå til politiet . Politiet kan heller ikke straffe ham. De må i en domstol bevise at det er naboen din som har gjort det.

Det er en grunn til at politiet ikke bare kan dra hjem til noen og skyte dem, hvis de mistenker dem for å ha gjort noe galt. Gjør de det uten at det er akutt fare for andres liv og helse, blir de selv straffet. Sånn er det i et demokrati. Sånn er det ikke i land vi ikke liker å sammenligne oss med, hvor folk kan ta loven i egne hender, og politiet skaper frykt, og ikke trygghet.

På ett område skaper politiet frykt i Norge, i dag: De krever at en hundeeier med en anklaget hund skal bevise at hunden er uskyldig . Hvis ikke, er den skyldig, og må avlives. For oss som er glade i dyrene vi har tatt ansvaret for er utviklingen skremmende.

Vår Victor er en dvergschnauzer, og har sett gammel ut siden han ble født, siden han har et imponerende skjegg. Schnauzere flest er territoriale og bjeffer bare noen nærmer seg inngangsdøra - Victor er svært forsiktig og tålmodig for rasen. Men han er fremdeles et dyr, og det er vi veldig klar over. Kommer en overstadig ruset, høylydt mann mot ham, kan han knurre. Kommer et barn løpende mot ham med hånden løftet, viker han unna.

Ikke alle hunder reagerer på samme måte. Noen blir redde - de knurrer, eller forsvarer seg ved å bjeffe, eller gjøre utfall mot hånden de tror skal slå. Det er instinkt. De er dyr.

På samme måte som vi lærer barna at man ikke løper rett ut i gaten foran en bil, må vi lære barna at man skal holde avstand til ukjente dyr. Har du lyst til å klappe en hund - spør eieren om det er greit, og hør på eieren hvordan du gjør det. Vanligvis er det fint å sette seg ned foran hunden, og strekke frem hånden. La hunden komme til deg. Ikke tving deg på hunden.

Som voksne mennesker er vi ansvarlige for de barna og de dyrene vi tar vare på. Det er vårt ansvar å lære barn respekt for dyr. Det er vårt ansvar å passe på barna, og å passe på dyrene. Når jeg ser et barn som gjør noe galt, straffer jeg selvfølgelig ikke barnet. Jeg finner foreldrene, og snakker med dem.

Loven skal balansere hensynet til Victor som et selvstendig vesen, oss som eiere/fosterforeldre og publikum på en god måte. Dagens lov krever bare at noen sier de er redde for hunder, for at en hund de ikke liker skal bli avlivet. Mange som reagerer på dette kommer til å møte opp når NOAH arrangerer markering for ny hundeloven lørdag 22. september.

På advokatspråk heter sunn fornuft «allmenn rettsfølelse». Hundeloven fra 2004 er gang på gang brukt til å avlive hunder som etter sunn fornuft - OG allmenn rettsfølelse – aldri skulle vært drept. Den bryter med prinsippet om at alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Den tillater i praksis at folk - og politiet - tar loven i egne hender, og straffer uskyldige.

Den tillater justismord på dyr. Derfor må vi endre hundeloven nå.