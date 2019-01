REFSER RAYMOND: – Oslos byråd fremstår som en autoritær leder, skriver helsepolitisk talsperson i Oslo Frp, Aina Stenersen. Foto: Solberg, Trond

Populistiske Raymond

2019-01-17

Man skal være forsiktige med å totalforby tjenester til innbyggerne som følge av kun ideologiske skylapper. Taperne er folk flest.

17.01.19

AINA STENERSEN, Oslo Frp

Byrådsleder Raymond Johansen uttaler til VG 16.1 at det skal bli totalforbudt for private i helsesektoren i Oslo å bruke konsulenter. Raymond Johansen kommenterer selvsagt ikke kommunens egne utstrakte bruk av konsulenter gjennom de siste tre årene i rødgrønt byråd, men har funnet ut nå like før valget, og etter oppslagene rundt det private helse- og omsorgsselskapet Aleris Ungplan & Boi AS, at et totalforbud er løsningen.

Ganske populistisk og uansvarlig med andre ord.

Selv gir Johansen fortsatt grønt lys til at private aktører fortsatt skal få bruke konsulenter med «spesialkompetanse», som for eksempel psykologer. Raymond ikke begrunner sitt «smutthull» fra sin egen strategi mot private aktører, og undergraver dermed sin egen strategi mot disse «profittaktørene». Mon tro hvorfor nettopp disse psykologene ikke får et dårligere ansatttilbud, eller tilbyr innbyggerne i Oslo dårligere tjenester av dette? Det er fordi kommunen er avhengig av denne muligheten, og det vet kommunen veldig godt.

Raymond fremstår nå som en autoritær leder som vil bruke tvang og direktiver mot bedrifter som vil organisere seg slik at de blir konkurransedyktige. For oss er brukerens behov det viktigste og derfor bør vi kjøpe tjenester fra de beste uavhengig av bedriftenes interne organisering så lenge de driver lovlig.

Vi mener at kommunen bør bruke de beste og mest konkurransedyktige tjenesteleverandører uavhengig av hvorledes de organiserer sin bedrift. Hvis folk vil arbeide fleksibelt som selvstendig næringsdrivende eller aksjeselskap vil ikke vi tvinge deg til å bli fast ansatt. Dessuten er hovedregelen allerede faste ansatte i utgangspunktet for disse aktørene.

Byrådslederen, Raymond Johansen, står selv i spissen for å legge ned flere av Oslo sine beste og mest populære sykehjem som har vært kommersielle så raskt det lar seg gjøre innenfor loven, for å kun ha innført 236 av 500 lovte nye årsverk i hjemmetjenesten, og kjemper mot disse sterke «kommersielle» kreftene, som innbyggerne, brukerne og pårørende er fornøyde med.

Man skal være forsiktige med å totalforby tjenester til innbyggerne som følge av kun ideologiske skylapper. Taperne er folk flest.