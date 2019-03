MOT MOBILFORBUD: Matilde Spurkland er 13 år, og har skrevet om mobilforbud i skolen.

«25 under 25»: – Unødvendig med mobilforbud i skolen

På mange skoler rundt om i landet vil de innføre mobilforbud. Skolene har forskjellige regler, noen har ingen mobil i det hele tatt, noen har mobilskap eller mobilhotell, noen har fri bruk av telefon og noen har kun mobil i friminutt.

MATILDE SPURKLAND (13), skoleelev.

Jeg mener at mobil kan brukes i friminuttene, men at i timene kan man sette telefonen inn i mobilskapet. Jeg er enig i at telefon ikke trengs i timen, med mindre man får lærerens godkjenning.

Hvis elevene får mobil i friminutt blir de fornøyde, og lærerne blir fornøyde fordi mobilen ikke kommer i veien for læringen. Denne metoden funker ekstremt bra på min skole.

Ifølge jus-eksperter burde mobilforbud på skolen være ulovlig (NRK.no). “Storvik mener at mobilforbud, slik det praktiseres på mange skoler i Norge, må anses som et inngrep i privatlivet, som er under vern av både grunnloven og menneskerettighetene” står det i artikkelen. De tviler på at barn har samtykket.

Denne saken engasjerer mange mennesker, både skole, foreldre, elever og lærere. At telefonen kan forstyrre midt i timen kan jeg skjønne, men når skolen nekter deg telefon hele dagen synes jeg ikke det er rettferdig. Det er fordi jeg føler ikke det er nødvendig å ikke ha telefon i friminutt, da er elevene ute av timen og dermed forstyrrer de ikke for noe læring som pågår.

Jeg mener at totalt mobilforbud er dumt. Flere elever trenger telefon til buss og kontakt med foreldre. Telefon kan være et verktøy som er ekstremt hjelpsomt for noen elever. Telefonen kan brukes for å få kontakt med venner og familie hvis det trengs. Mobilskap/ hotell er en løsning som kan fungere, men da syns jeg at telefonen kan tas ut i friminutt, for å da få den “kontakten”/ kommunikasjonen jeg snakket om.

Enkelte skoler som har forsøk med mobilforbud som inkluderer friminuttene, rapporterer om elever som er mer sosiale enn de var når de hadde mobil i friminuttene. Dette synes jeg er interessant, fordi min egen erfaring er det stikk motsatte.

For meg har mobilen nettopp vært det sosiale aspektet i mange friminutt, og første møte med nye venner jeg har fått har skjedd fordi vi har spilt det samme spillet. Mange ungdommer knytter nemlig bånd over mobilen.

Nå er vi inne i den fjerde industrielle revolusjon; den første var damp, den andre var elektrisitet, den tredje var automatisering - den fjerde handler om det som kalles Cyber Physical Systems. Det betyr at alt rundt oss på en eller annen måte etterhvert får en rolle på internett. Derfor er det viktig at alle i samfunnet lærer seg å bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig måte.

Hvis skoler bruker mange millioner kroner på chromebooks, er det ikke logisk å nekte telefon. Da er det vanskelig hvis man innfører forbud mot alt man ikke mestrer eller helt forstår. Dermed syns jeg mobilforbud er unødvendig.

Hvis vi i Norge klarer å gjøre det slikt at dette mobilforbudet ikke er et problem, kan vi være et godt eksempel for resten av verden. Da kan vi løfte opp og hjelpe andre land, og heller fokusere på større og viktigere verdensproblemer.