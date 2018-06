HJEMLØSE? Yezidier på flukt fra IS i 2016. – Flere hundre tusen tilhengere av denne gamle religiøse tradisjonen frister i dag en kummerlig tilværelse i dårlig utstyrte flyktningeleire, skriver kronikkforfatterne. Foto: Chryssa Panoussiadou

Tiden renner ut for yezidiene

Publisert: 18.06.18 12:03

Yezidienes hjem i Sinjarområdet ligger i ruiner etter Den islamske Stats herjinger. Norge og andre rike land må hjelpe dem med gjenreising.

JAN BOJER VINDHEIM, Miljøpartiet de Grønne

PER ESPEN STOKNES, Miljøpartiet de Grønne

Yezidiene er en kurdisktalende folkegruppe som viderefører religiøse tradisjoner fra tida før Islam. De fleste bor i det nordlige Irak , men det er også yezidier i naboland som Syria , Tyrkia og Iran og ikke minst i Armenia.

Ifølge yezidienes tradisjoner blir vår verden styrt av sju engler, hvorav påfuglengelen Tawusi Melek er den viktigste. Muslimene (og de kristne) mener denne påfuglengelen er Satan selv, og kaller yezidiene for djevledyrkere. Gjennom tidene har yezidiene vært utsatt for en lang rekke massakrer fra sine muslimske naboers side. I disse dager blir yezidienes landsbyer og helligdommer i den syriske Afrin-regionen systematisk ødelagt av tyrkiske invasjons-styrker.

Men det er den såkalte islamske stat, Daesh , som gjennom sitt målrettede angrep på Sinjar-regionen, har satt yezidienes fortsatte eksistens i Midtøsten i fare. For islamistene er yezidienes blotte eksistens en hån mot profeten og hans sanne lære. De mente derfor å ha Gud på sin side da de i 2014 massakrerte tusenvis av menn og tok rundt 7000 kvinner som slaver. Mange av disse kvinnene har siden flyktet eller blitt kjøpt fri, men det er fortsatt over3 000 som ikke har kommet til rette. Yezidiene tillater normalt ikke ekteskap eller seksuelle relasjoner utenfor eget samfunn. Kvinnene som har vært sex-slaver hos Daesh blir likevel tatt tilbake gjennom en spesiell renselses-seremoni i det hellige senteret i Lalish.

Daesh er nå fordrevet fra Sinjar, og området er i dag under kontroll av ulike militser, yezidier så vel som arabere, tilknyttet regjeringa i Bagdad. Noen familier har vendt tilbake, men ødeleggelsene etter krigen er store. Det kreves omfattende innsats for at de mange flyktningene skal våge å forlate sine tynne telt. Miner og andre eksplosiver må fjernes, boliger, skoler og butikker må gjenreises.

Den tidligere Daesh-slaven Nadia Murad, som også har vært intervjuet på norsk TV, har startet en av flere organisasjoner som med små midler arbeider for å gjenreise Sinjar og sikre yezidisamfunnets fortsatte eksistens. Hverken den kurdiske regjering i Arbil (som hevder Sinjar er kurdisk) eller regjeringa i Bagdad (som pukker på at Sinjar er irakisk) har evne eller vilje til å prioritere dette området.

Det er derfor nødvendig at Norge målretter sin humanitære innsats i Midtøsten til områder befolket av yezidier og andre utsatte minoriteter. Det er nå vi må vise at vi virkelig satser på bistand i nærområdene. Yezidiene trenger vår hjelp.