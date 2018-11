Nyhetskommentar: Oppsiktsvekkende uklart trafikkbilde

Fregatten Helge Ingstad hadde et galt bilde av trafikken i Hjeltefjorden før kollisjonen med tankskipet Sola. Havarikommisjonen peker på at ansvaret for det kan ligge hos flere.

I ukene etter Helge Ingstads kollisjon og forlis har det blitt etablert en versjon som plasserer en stor del av skylden på den norske fregatten og de som sto på broen den natten. Denne versjonen blir nå korrigert av Havarikommisjonen. Den sier at det ikke er mulig å peke ut bare en part som ansvarlig, men at ulykken skyldes en rekke faktorer hos flere involverte.

Mye arbeid står igjen for kommisjonen, men det som nå er etablert er at den norske fregatten hadde et galt bilde av hva som skjedde i fjorden før kollisjonen. Den oppfattet ikke at tankskipet «Sola» hadde forlatt Stureterminalen, men trodde at det fortsatt lå til kai. En av årsakene skal ha vært at «Sola» seilte med et fullt opplyst dekk, som gjorde at det så ut til å gå i ett med den opplyste terminalen.

Trafikksentralen på Fedje ser ikke ut til å ha klart å gi de involverte et fullstendig bilde av trafikken før kollisjonen heller. Oppsiktsvekkende nok sier Havarikommisjonen at losen på «Sola» ikke fikk noe svar fra Fedje på hvilket fartøy som styrte mot ham, selv om Helge Ingstad hadde meldt inn at de var på vei inn i området en time tidligere og gjort rede for hvilken rute de planla å seile.

På «Helge Ingstads» bro må situasjonen ha vært krevende. Det man så med øynene stemte ikke med det som var virkeligheten. Lysene fra Sture-terminalen og det opplyste tankskipet gjorde at manøveren til styrbord som man ble bedt om så ut til å føre rett mot noe som ikke kunne flytte seg.

Hvordan denne oppfatningen ikke ble korrigert av radar eller andre varslingssystemer blir en sentralt å oppklare for kommisjonen. Men det man ser med øyet har så vidt jeg forstår en tendens til å trumfe det som vises på skjermer eller i andre systemer. Og i skipsfart legges det stor vekt på nettopp «ekte» observasjoner når man skal manøvrere.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål etter kollisjonen, men etter i dag tror jeg bildet av «skyldfordeling» må justeres. Den foreløpige rapporten viser at ulykken kan skyldes at trafikkbildet i Hjeltefjorden denne natten ser ut til å ha vært kritisk uklart for de involverte.

Slik bør det ikke være i et område der det året rundt er stor trafikk, og mange digre fartøyer.