SVARER: – Om TIX sine sanger eller Robin Johansons tidligere handlinger får sønnen din til å bli kvinnefiendtlig, ja da har oppdragelsen sviktet på et eller annet punkt, skriver «Farmen» og «Paradise Hotel»-deltager Erik Sæter. Foto: Pressefoto, TV3

Debatt

«25 under 25»: Erik Sæter svarer på forbilde-kritikken

Det står kanskje ikke så ille til med dagens ungdom, selv om de sluker «Paradise Hotel» og «Ex on the beach», skriver realitydeltager Erik Sæter.

Publisert: 08.02.19 11:27







ERIK ANDERS SÆTER, tv-profil og influenser.

Tar vi et dypdykk i min sesong av Paradise Hotel, så finner vi følgende: Over halvparten av deltagerne har enten påbegynt høyere utdanning, fagbrev eller fullført utdanning. Her finner vi sykepleiere, mekanikere, HMS-fagarbeidere, statsvitenskapstudenter, HR-studenter, historiestudenter.

Og så har man den vanlige miksen av personlige trenere, bartendere og butikkmedarbeidere. Går du over den lista vil jeg påstå at du får et ganske representativt utvalg av Norges befolkning, faktisk.

Hvis vi da legger lista på hele Norges befolkning så er du godt over snittet når det kommer til påbegynt høyere utdanning.

Smak på den, Paradise Hotel-deltagere er i snitt høyere utdannet enn resten av Norges befolkning.

Slik er altså ståa hos fjorårets Paradise Hotel deltagere, hva med ståa i resten av samfunnet – og med særlig fokus på ungdommen?

les også «25 under 25»: Hvem skal få være forbilder for ungdommene våre?

I følge SSB har vi hatt en jevn nedgang siden 2001 i både voldsutsatte, kriminalitet, samt i hvilken grad folk frykter vold og kriminalitet. Videre så viser det seg også at denne moralsk fordervede ungdomsgenerasjonen jeg tilhører ikke bare utøver mindre vold, vi drikker også mindre.

Ikke bare drikker norsk ungdom mindre enn annen europeisk ungdom, men sammenlignet med 1999, drikker de markant mindre. I 1999 hadde 85 % av norsk ungdom drukket alkohol, i dag er de samme tallene 57 %.

Hva med trening da? Er ikke ungdommen blitt latere nå enn før? I følge SSBs levekårsundersøkelse – nei: ” Ifølge Levekårsundersøkelsen 2016 oppgir 83 prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre at de trener minst én gang i uka. Sammenlikner vi med tidligere målinger, er aktivitetsnivået i befolkningen klart høyere enn før: I 2001 var det 66 prosent som trente ukentlig, mens andelen var 73 prosent i 2004 og 2007 ”.

«25 under 25» «25 under 25» er en serie kronikker skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25. Vis mer vg-expand-down

Vi ser altså at vi er et samfunn som i takt med min egen generasjons oppvekst har utviklet seg til et mindre voldelig samfunn, et samfunn hvor det drikkes mindre alkohol samt trenes mer. Denne oppblomstringen må selvfølgelig sees i sammenheng med høyere levestandard, høyere reallønn og alle andre faktorer som forklarer økt velferd. Men, det vi ser i tråd med at ”generasjon prestasjon” vokser opp, er at realityserier som Paradise Hotel og X-on the beach blir veldig populære.

Serier som den eldre generasjon, den mer voldelige og drikkende generasjonen, ser på som beviset på min generasjons moralske forfall. Den oppvoksende generasjon har i liten grad vist noe tegn på det typiske ungdomsopprøret som kjennetegner oppvoksende generasjoner. Vi er lite utagerende, lite voldelige og står ikke i barrikader foran Stortinget mens vi demonstrerer mot EU. Kan det tenkes at vår generasjons opprør er russemusikk og reality-tv?

Kan det tenkes at imellom fraværsgrenser, tentamener og kroppspress at vi liker å se ungdom gi litt faen på nasjonal tv? Kan det tenkes at det er en motreaksjon på den faenskapen ungdommen (i motsetning til før) ikke gjør?

les også Isabel Raad har rett

I årets sesong av Paradise Hotel har det blitt castet en person som er dømt for vold. Jeg vil forøvrig påpeke at jeg ikke hadde noen ting med castingen av ham å gjøre, jeg er heller ikke her for å forsvare han. Men bare for å ta en liiiiten reality check så tenker jeg å dra frem et navn som har vært et forbilde for undertegnede, og en haug med andre:

Eminem spilte på Voldsløkka i sommer foran en utsolgt arena. En mann som er åpen om å ha gjort karriere på å fortelle om sitt liv, fantasier og fiaskoer. Hans liv består ikke bare av rusmisbruk, voldsfantasier og drapstrusler i offentligheten – de består også av en forherligelse av rus, en forherligelse av vold, en forherligelse av kvinnehat og mobbing av homofile. Eminem brukte mange år på å re-brande seg etter å åpent ha rappet om at han drømte om å drepe ekskona si, eller da han spøkte om voldtekt i annenhver sang.

les også Norske influensere kritiseres for sponset Dubai-tur

Jeg husker da jeg fikk min første EP, en original Marshall Matters LP av Eminem. Søsteren min hadde vært på utveksling i USA og hadde med seg den feteste gaven ever i bagasjen – en ORIGINAL – Eminem-plate. Jeg husker hun tok meg til siden før jeg fikk plata så sa hun:

– Du vet, han synger noen ganske fæle ting. Blant annet om homofile, det må du ikke høre på, han vet ikke bedre.

Dette var selvfølgelig et ganske kraftfullt budskap ettersom vår felles bror er homofil (Erlend Elisa, red. anm.). Vel, jeg hørte på Eminem den dagen og han er fortsatt en av mine favorittmusikere. Jeg elsker fortsatt min bror og har aldri hatt fordommer mot hverken homofile eller kvinner. Det Robin Johansen har gjort er selvfølgelig ikke greit.

Men hvis det er noe vedkommende og TV3 tar avstand fra, er det opp til foreldre, foresatte og søsken å ta den praten med barna sine som min søster en gang gjorde med meg, før hun lot meg høre på denne kvinnefiendtlige, voldsforherligende amerikanske rapperen. I dagens samfunn er det blitt en trend å frata foreldre ansvar for barnas oppdragelse.

Om TIX sine sanger eller Robin Johanson`s tidligere handlinger får sønnen din til å bli kvinnefiendtlig, ja da har oppdragelsen sviktet på et eller annet punkt.

les også Ulrikke Falch og Carina Carlsen: Mener Mads Hansen mobber på Instagram

Forbildene skapes ikke av TV3, TVNorge eller TV2. Forbildene skapes hvis du viser en personlighet folk omfavner, hvis du er morsom som Herman Flesvik, skarp som Dag Sørås eller har talentet til Cezinando. Det å være pen er selvfølgelig ikke et minus, det å ha meninger er selvfølgelig ikke et minus, det å være annerledes er selvfølgelig ikke et minus.

Etter en sesong av reality-tv står som regel et fåtall igjen med potensial til å bli forbilder, forbildene er alt fra Staysman med ”GRANDIOSA” tatovert på magen, til meg, som gjør meg ferdig med statsvitenskapsstudiene nå i vår. Vi som står igjen etter 10 sesonger med Paradise Hotel er Stayzman, Petter Pilgard, Martine Lunde, Andrea Sveinsdottir, Aleksander Sæterstøl og Morten Botten – er vi så forferdelige forbilder da? Hvis vi ser på de andre store influencerne – er vi noe verre enn de andre?

les også Mads Hansen svarer: - Ikke mobbing

Forskjellige tema til tross, dette er en vanskelig debatt, særlig siden enkelte av de omtalte ikke er her for å forsvare seg selv. Dog har innlegget mitt i stor grad handlet om å prøve å gi et nyansert bilde av to ting:

1. Ungdomstilstanden i dagens samfunn - som er veldig mye bedre enn for 20 år siden da Bjørn Dæhlie ble årets navn i VG, og

2. Influensere i dagens samfunn, særlig fra reality-tv - ja, ungdom sluker Paradise Hotel og Ex-on the beach – men det betyr ikke at de nødvendigvis har lyst å være som deltakerne. Noen få blir favoritter og kanskje forbilder – men det er som regel de som viser seg å være reale folk.