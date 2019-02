Kommentar

Giske på ny maktjakt

Jonas Gahr Støre har ikke tenkt å stoppe ham. Trond Giske er klar for nye oppdrag. Og den tidligere kronprinsen har et helt år å ta igjen.

Publisert: 20.02.19 06:10







I Trøndelag Arbeiderparti åpnet uken med at Trond Giske i siste liten fikk slengt en fot innenfor dørsprekken. Nå står han med hele tyngden mot døra. Han prøver å lage en glipe til seg selv.

Giske vil ifølge VGs kilder bli fylkesnestleder i partiet. Ikke verdens viktigste verv, akkurat. Men en symbolsk viktig posisjon for Giske, som vil å gjennopprette sin ære.

Han som en gang var den evige kronprinsen, har i et år nå vært degradert til anonym stortingsrepesentant. I familie- og kulturkomiteen. Stortingsansienniteten hans er på 21 år og 142 dager. Han som i gamle dager visstnok fikk sekretæren til å ta skittentøyet, sitter og behandler saker som «ungdoms rett til meningsfull fritid».

Mellom slagene har han jobbet i hjemfylket. Og selv om mange har problemer med ham lokalt, har han også betydelig støtte. Giskes våpendrager er leder i valgkomiteen, Jorodd Asphjell. Han skal føre inn navnene på den nominasjonslisten med gulltusj.

les også Kilder til VG: Giske vil bli nestleder i Trøndelag Ap

Om Giske sikrer seg støtte fra Trondheim Ap og AUF, så får han vervet sitt. Han ville nok ikke prøvd på dette, om han skjønte det var utenfor rekkevidde.

les også Oslo Ap mener Ap-kvinne har sextrakassert Ap-mann

Men trekket har ført til krigstilstander i Arbeiderpartiet i Trøndelag, et parti som allerede ligner litt på noen som har gått Grønland på langs. Og tilbake.

Valgkomiteen forsøkte mandag kveld å bli enige, uten å lykkes. De fortsetter kranglingen onsdag.

Om Giske klare å samle et flertall bak seg i Trøndelag, så får han det vervet. Ap sentralt har ikke mye de skulle sagt.

Jonas Gahr Støre beskrives av flere kilder i partiet som handlingslammet.

– Ikke siden Tranmæl har vi hatt en reell leder som ikke er partileder på papiret, sier en av dem.

Støre og partisekretær Kjersti Stenseng sendte nylig Trond Giske et brev der de ønsket Giske velkommen tilbake i vanlig arbeid. Metoo-sakene mot ham er lagt bort, uten at ledelsen er kommet frem til noe mer. Det var ikke mye nytt i det brevet. Giske mente likevel det sto bra ting der.

les også Valgkomitéleder: – Giske har brukt tiden utenfor rikspolitikken godt

Han forsøkte i alle fall å vri budskapet til sin fordel. Og det naturlige neste steg for ham, er å finne seg noe mer å sysle med enn «frivilligheita».

I Trøndelag irriterer motstanderne til Giske seg over AUFs innflytelse og «overivrige» rekrutteringskampanjer de siste månedene. De synes også det er totalt upassende og fullstendig unødvendig av Giske å gripe etter posisjonen. Hvorfor skal han lage så mye ståk og rive opp sår i partiet bare for det lille vervet, som de facto ikke betyr særlig mye makt?

De mener han steller i stand kvalm i et parti som allerede kjemper imot å bli kvalt av sitt eget spy. Og det er snart valgkamp.

Men selv om mange har avskrevet Giske, er det en vel håpefull analyse. Hukommelsen er kort i norsk offentlighet. Folk går ikke omveier rundt gamle metoo-ere fra Høyre og Frp lenger. I Sp er «vi-vil-ha-fitta-di»-tekstmelderne ikke bare tilbake. De styrer showet.

Om han får vervet, kan Giske fylle det med innhold. Det gir han rett til å møte i landsstyret. Og om han sitter som nestleder til neste høst, blir det vanskelig å gå forbi ham når Stortingslisten for 2021 skal lages.

les også Kilder til VG: Giske vil bli nestleder i Trøndelag Ap

Sett bort fra alt det gale han har gjort, og der er han sterkt i minus, så synes jeg likevel Trond Giske utvortes er Arbeiderpartiets flinkeste politiker.

Han er fryktløs, for ikke å si hensynsløs, og kan delta i debatter om nær sagt alle tema. Han pleier å vinne dem. Han er en bred politiker som kan brukes til alt. Giske kan dessuten ringe venner i fagbevegelsen og velpleide politikere over hele landet.

Han har etterlatt seg et maktvakuum i Ap. Det store, svarte hullet etter ham er fylt med krangel og konflikt.

Støre er i en nesten umulig stilling. Om han hadde fjernet Giske for godt ifjor, hadde partilederen kommet i klinsj med Giskes mektige venner, blant annet i partiledelsen.

Hadde Støre derimot tatt Giske tilbake i sentral posisjon, hadde partilederen kommet i klinsj med Giskes mektige uvenner, blant annet i partiledelsen.

les også Likestillingsombudet refser Ap-ledelsen for Giske-saken

Det er fortsatt langt igjen til makt-mantelen for Trond Giske. Han kommer ikke inn der så lenge partiet sentralt ikke vil ha ham der. Og det vil de ikke.

Det er ikke så vanskelig å forstå at Ap-folk fortsatt er rasende og går i svart av hans posisjonering nå. De har ingen tro på at han har skjerpet seg. De mener han skader partiet. Og at Giske setter seg selv foran Ap.

Og det er noe i det. For selv om Arbeiderpartiet trenger en politiker i Giske-format, så er det ikke derfor han gjør dette. Det er ikke partiet Giske tenker på. Han tenker selvsagt på seg selv.

Noen må gjøre det også, si.