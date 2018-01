Israels statsminister Benjamin Netanyahu tok i mot utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Jerusalem i helgen. Foto: UD

Rollen som brobygger

Publisert: 09.01.18 03:04

For første gang som utenriksminister møter Ine Eriksen Søreide israelske og palestinske ledere. Besøket i Midtøsten finner sted i en kritisk fase hvor grunnlaget for en tostatsløsning er i ferd med å kollapse.

Søreide har understreket at bare en forhandlet tostatsløsning kan skape varig fred og at det derfor er viktig å gjenoppta forhandlingene. Det er riktig og viktig å påpeke dette, særlig fordi utviklingen nå går i feil retning. Utbyggingen av israelske bosettinger på Vestbredden fortsetter, det finnes ingen fredsprosess og USA truer med å kutte sitt betydelige økonomiske bidrag til palestinske myndigheter. At president Donald Trump i desember anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad har ført til voldsomme reaksjoner i regionen og gjort det betydelig vanskeligere for USA å spille en meklerrolle. Søreide kan nå ta med sine inntrykk fra Midtøsten til denne ukes møter mellom Norge og USA i Washington, D.C. Norge står sammen med EU i synet på tostatsløsningen. Trump har også åpnet for en tostatsløsning. Det er behov for et samordnet internasjonalt press for å gjenoppta forhandlingene, før det blir for sent.

I Israel har Søreide uttalt seg kritisk om at landet i senere tid har nektet flere representanter for det sivile samfunn adgang. Under hennes besøk ble en medarbeider fra Kirkens Nødhjelp nektet innreise til Israel. Vedkommende er tilknyttet et felleskirkelig humanitært arbeid for å forebygge brudd på menneskerettighetene på Vestbredden og i Jerusalem. Israelske myndigheter mener bistandsarbeideren har søkt om visum for ansatte på feil grunnlag, noe Kirkens Nødhjelp klart bestrider. Det er i tillegg laget en liste over utenlandske organisasjoner som ikke vil få innreise, fordi myndighetene mener disse oppfordrer til boikott av Israel.

Vi tar avstand fra alle forslag om boikott av Israel. Det tjener ikke fredsbestrebelsene og det vil svekke Norges innflytelse. Vi trenger gode forbindelser både til israelske og palestinske myndigheter for å kunne spille en konstruktiv rolle. I en region av autoritære regimer blir det helt galt å straffe den eneste landet med en demokratisk styreform. Men å stenge døren for bistandsarbeidere, og nekte kritiske røster adgang, hører ikke hjemme i et demokrati. Utenriksminister Søreide tok opp denne kritikken, både i møte med statsminister Benjamin Netanyahu og andre representanter for regjeringen. Vi håper Israel lytter til et godt råd fra en vennligsinnet regjering.

