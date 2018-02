STERK MANN: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ønsker å fremstå som hærfører med offensiven i Syria, skriver kronikkforfatteren. Foto: Bingol / TT / NTB Scanpix

Erdogans valgkamp i Syria

Publisert: 04.02.18 09:00

Tyrkias krigføring i Syria handler ikke primært om bekjempelse av terrorister, men om at president Erdogan skal vinne neste valg.

FREDRIK DREVON, journalist

– Vi skal fortsette vår kamp til det ikke er terrorister igjen i Nord- Syria , har vært budskapet fra president Erdogan i det siste.

Operasjon olivengren, kjent i Tyrkia som Zeytin dali harekati, startet 20. januar.

At Tyrkia vil bekjempe terrorister i Syria virker ikke urimelig. Tyrkia har en moralsk rett til å stanse grupper som under dekke av en politisk eller ideologisk agenda utfører angrep mot sivile.

Samtidig er det grunn til å stille spørsmål ved omfanget av operasjonen, og hvorfor den kommer akkurat nå.

Hva betyr det egentlig at et område i Nord-Syria nå skal «renses» av Tyrkia? Hvor store såkalte utilsiktede tap, blant egne styrker og sivile, kan Tyrkia tåle?

Dessverre kan ikke slike spørsmål stilles åpent i Tyrkia i dag. Under unntakslovene kan kritikk av regjeringen i sosiale medier resultere i oppsigelse eller fengsling.

Etter at den tyrkiske legeforeningen kritiserte Operasjon olivengren, ble 11 sentrale personer i foreningen arrestert.

I forbindelse med operasjonen har Tyrkias regjering forbudt mediedekning av angrep mot sivile. Videojournalister har fått beskjed om å holde seg unna konfliktområdene.

Svaret på hvorfor Erdogan i januar 2018 sendte store styrker inn i Syria, finnes ikke i Syria, men i Istanbuls helligste bydel, Eyup.

Her ble Erdogan ved folkeavstemningen i april 2017, påført det største symbolske nederlag i sin politiske karriere. Dette nederlaget prøver han å reise seg opp fra nå, ved å fremstå som hærfører. I denne rollen har han nylig stilt på tv med kamuflasjejakke utenpå dressjakka. Ingen skal være i tvil om at han er en kriger.

Samtidig publiserte tyrkiske medier bilder av en uniformert Erdogan under verneplikt i 1982. På toppen av det hele foreslår et parlamentsmedlem at presidenten bør utnevnes til gazi , muslimsk kriger, den samme tittelen som ble gitt til Mehmet II, som erobret Konstantinopel i 1453, og Tyrkias landsfader og militære geni, Ataturk.

Mens tyrkiske stridsvogner i Operasjon olivengren rullet gjennom olivenlunder i Syria, tok jeg turen til Eyup, på vestsiden av bukten Det gyldne horn. Det var hit sultaner i flere århundrer måtte dra for å bli velsignet med Osmans sverd.

Osman 1 (1299 - ca. 1323) eller Osman Gazi er grunnleggeren av Det osmanske riket, som hadde sin storhetstid på 1500-tallet og gikk i oppløsning i 1923.

Antallet moskéer i Eyup er overveldende. På et ganske lite område finner man 24 historisk viktige moskéer, i tillegg til et stort antall mausoleer, bad og vannposter fra osmansk tid.

Den mest ruvende bygningen i bydelen, Eyup sultan-moskéen fra 1458, skal omfatte gravstedet til Abu Ayub al-Ansaari, en nær venn av profeten Muhammed. Ayub døde under en mislykket beleiring av Konstantinopel i 674.

President Erdogan har bygget mye av sin autoritet rundt sin selektive tolkning av osmansk historie: Ikonbygg som det nyosmanske presidentpalasset i Ankara med 1100 rom, og Istanbuls nye flyplass med sitt én million m2 store terminalbygg inspirert av det osmanske rikets største arkitekt, Mimar Sinan, vitner om nasjonsbygging basert på kitsch, nostalgi og homogenisering.

Her vil jeg minne om at Ataturks suksess som militær strateg i stor grad skyldtes at han var en samlende leder for mange ulike grupper, også kurdere.

16. April 2017 ble det avholdt en folkeavstemning, som i korte trekk gikk ut på om tyrkere ville si ja eller nei til å formelt gi Tyrkias president brede fullmakter som han i praksis allerede hadde.

På tross av Erdogans nærmest totale kontroll over tyrkiske nyhetsmedier, og hans frie hender til å saksøke eller trakassere meningsmotstandere, tapte han både i Istanbul og Ankara.

Nasjonalt vant han med 51,4 prosent. Men i bydelen Eyup, der profetens Muhammeds fotavtrykk er utstilt i et monter, stemte 51,5 prosent mot å utvide presidentens makt. Erdogans grunnfjell slo sprekker. Hovedårsaken er at det står dårlig til med økonomien til tyrkere flest.

Selv de mest karismatiske ledere vil falme når vanlige folk sliter økonomisk over tid. Denne slitasjen merket Erdogan da flertallet i Eyup vendte ham ryggen.

Ifølge regjeringslojale medier som CNN Turk peker de fleste piler opp for Tyrkias økonomi. Gladsakene om landets økonomi er ofte énkildesaker om bygg og anlegg, der regjeringens versjon presenteres som objektiv sannhet.

Hvis man derimot vandrer på kryss og tvers av Istanbul og snakker med folk, høyt og lavt på strå, slik jeg ofte gjør, vil man høre betegnelser om tyrkisk økonomi som «krise» og «svært ille». Langs Tyrkias mest populære gågate, Istiklal, har noen av de mest attraktive næringslokalene ligget brakk i mange måneder.

En faktor som har slått inn hardt mot vanlige folk er inflasjon, som gjør det vanskelig for tyrkere å besøke EU-land, hvis de i det hele tatt får visum.

En tyrkisk venn av meg åpnet nylig en hurtigmat-sjappe sentralt beliggende i Uskudar, på Asia-siden av Istanbul.

Tidligere måtte man gjennom en lang byråkratisk prosess for å åpne et spisested i Istanbul, men kameraten min ordnet alle papirene på én dag. Han mente det gikk lett fordi myndighetene nå er desperate etter skattepengene hans.

Det lille lokalet med to bord og en disk koster 14,500 kroner i måneden. Dagsomsetningen er 2300 kroner før skatt. Av dette skal de dekke råvarer og løpende utgifter, samt lønn til tre kokker.

Kameraten min og partneren hans investerte 150,000 tyrkiske lira, som tilsvarer 308,000 kroner. For tiden jobber kameraten min 60 timer i uken, og selger 150 måltider daglig. Hvis han dobler dette vil han gå i pluss, men det florerer av lignende spisetilbud på samme kvartal.

Likevel er kameraten min blant de best plasserte tyrkere. I motsetning til flertallet eier han sin egen leilighet og er sjef for en virksomhet. Mange sliter mye hardere enn ham for mye mindre.

Det skulle vært interessant å spørre Tyrkias president om hva han mener om fordeling av ressurser blant 81,433,528 tyrkere, en befolkning som øker med én million mennesker årlig.

Hvor mange sandwicher må man selge i Uskudar for å dekke Operasjon olivengren?

Mye tyder på at Erdogan med krigføringen i Syria prøver å fjerne fokus fra økonomien, og skaffe seg en boost frem mot et mulig nyvalg 15. juli i år.