RISIKOSPORT: Nye regler er bra for boligmarkedet mener VG

Bedre trygghet for boligkjøpere

MENINGER 2018-09-01T03:05:55Z

Regjeringen foreslår endringer i boligloven. Det vil gjør det tryggere å kjøpe et sted å bo.

leder

Publisert: 01.09.18 05:05

For de aller fleste i Norge er boligkjøp de største investeringene man gjør i livet. Boligen har en helt sentral plass i nordmenns liv, både i privatøkonomien og som fysisk ramme rundt familie- og privatliv. Å kjøpe en ny bolig er en stor og viktig beslutning for de fleste, spesielt økonomisk. Det er derfor merkelig at man i praksis har lavere trygghet ved kjøp av bolig enn man har ved kjøp av det meste annet.

Stadig flere opplever at de har kjøpt en bolig som hadde betydelige feil og mangler som ikke ble gjort kjent før man kjøpte. Å utbedre dette kan være svært kostbart. Hadde manglene eller skadene på boligen vært kjent når den ble lagt ut for salg, hadde verdien av boligen sannsynligvis vært lavere.

Dagens regler for boligsalg slår fast at boligen selges «som den er». Det betyr i praksis at det er lite incentiv for en selger til å oppdage feil og mangler før salg. Det kan til og med være et poeng å skjule fuktskader, setningsskader eller andre skader på boligen som er kostbare å utbedre. Kjøpere som oppdager skader senere opplever ofte å havne i krevende, kostbare og langvarige juridiske prosesser med selgere og forsikringsselskaper. Det er på tide med en bedre og tryggere regulering av boligsalg.

Regjeringen ønsker, ifølge avisen Dagens Næringsliv, å endre tre viktige ting i dagens boliglov. Det skal ikke lenger være mulig å selge en bolig med «som-den-er»forbeholdet. Det vil gi selgere et større ansvar for å kartlegge tilstanden til boligen før salg. Det skal stilles nye og strengere krav til tilstandsrapporter og salgsoppgaver, og det skal lages regler for hvilke mangler og skader en selger har plikt til å sette seg inn før salg.

Alt dette vil gi et bedre og mer rettferdig marked for boliger. Det bør være i alles interesse at tilstanden til en bolig er kjent når den skal omsettes. Ved kjøp og slag av brukte biler forlanger de fleste en tilstandsrapport utarbeidet av en nøytral aktør. I dagens boligmarked risikerer man å sitte med takster som er overfladiske og som mangler klare krav til utforming og omfang.

Det vil selvfølgelig alltid være en risiko å kjøpe en brukt bolig, og det kan ikke være slik at den som selger skal ha ansvar for skader eller slitasje som skjer etter at den er solgt. Men i boligmarkedet som i alle andre markeder, bør man etterstrebe best mulig informasjon om det som skal omsettes. At Staten lager tydelige regler for hva den skal inneholde er på høy tid.