Kan gutter være Tingeling?

2018-11-11T09:02:30Z

Neste år skal jeg kle meg ut som Tingeling på Halloween, hvis jeg bare kan gå ned de siste kiloene sånn at den forbanna kjolen passer. For, kan gutter være Tingeling? Kan jenter være Pinky? Selvfølgelig.

Publisert: 11.11.18 10:02

JØRAN C. GAMMAN, pappa og kommunikasjonsrådgiver.

Jeg er så heldig at jeg har en datter og en sønn. De liker å leke med dukker og biler. De har fettere og kusiner som noen ganger vil leke Sunniva og Pinky eller Wendy, Tingeling og Petter Pan.

Alle bytter på rollene, men noen ganger blir det litt krangling. Kan gutter være Tingeling? Kan jenter være Pinky? Selvfølgelig. Det er jo bare rettferdig.

De finner ut av det selv etter noen runder. Så leker de ambulanse og trafikkskadd i noen minutter før de finner ut at det er best å leke mamma, pappa og hus. Min datter vil nesten alltid være pappa, eller baby, eller Martinus på lat. Men når jeg spør henne, litt sånn på alvor, hva hun vil bli når hun blir stor så svarer hun at hun vil bli like flink som mamma.

Det er mamma som er det store forbildet, og etter lek og moro må vi finne frem skriveblokk og kalkulator, for vi må øve oss som Kamomilla og bli like flinke som mamma.

Her om dagen så vi på et av mine favorittprogram, RuPaul's drag race, finalen av sesong ti. Deltakerne gikk ned catwalken i så fine kjoler at vi begge satt og måpte. RuPaul talte om kjærlighet til alle og Oprah skrøt av hvor mye programmet hadde gjort for åpenhet og frihet siden starten for ti år siden.

Det kom en bitteliten tåre som rant ned over kinnet mitt, men det var ingen som så det, før siste lipsync-nummer som skulle avgjøre hvem som ble årets vinner av de tre finalistene.

– Pappa, du må kjøpe sånn kjole til meg, sa dattera mi da Aquaria, hun som til slutt vant, entret scenen.

– Selvfølgelig, kanskje du kan få en sånn kjole til jul eller noe, svarte jeg.

– Nei, jeg skal jo få Pinky-tøy til jul, pappa.

– Ok, men kanskje jeg kan spørre Aquaria om han kan lage en til deg.

– Slutt å tull pappa, jeg ser jo at det er en jente.

– Det er en gutt som har kledd seg ut.

– Oj, han er så flink. Jeg vil også bli så flink.

– Jeg også, kanskje pappa må lære seg å sy kjoler.

– Det tror jeg er en god idé, svarte min datter.

Vi har også funnet ut at gutter kan gå med øredobber og jenter kan være sjørøvere. Både gutter og jenter kan være Klatremus og alle kan gå med de klærne de vil.

Det er gøy med sminke hvis man vil se litt annerledes ut, eller hvis man vil ha en rosa nesetipp og noen søte værhår. Vi har funnet ut at det ikke er så mange regler knyttet opp til om man er jente eller gutt, og hvordan man skal kle seg eller oppføre seg, så lenge man er snill og ikke sier stygge ord. Det høres jo fornuftig ut, spesielt når du snakker med noen som snart blir fire år.

Noen ganger lurer jeg på hvilken retning vi går mot. Jeg ser jo rundt meg at stort sett, så blir det meste litt bedre. Jeg har ekstra stor tro på barna og de som er ungdom i dag. De er mye smartere og mye mer opplyste enn jeg var som liten.

Jeg levde i en liten bygdeboble som bare ble krydret med litt Steven Segal og Jean Claude van Damme på VHS, og skytespill på Commandore og Amiga.

De smarte barna satt på biblioteket og lærte av historien, mens vi leita etter pornoblader i skogen og skrapte kruttet ut av fjorårets fyrverkeri.

De som ikke ville bli mester i Bloodsport eller Rambo jr, eller Maradona eller noen av de andre folka som spilte fotball, så vi på som litt rare. Hvis du ikke kunne mekke eller stå på skateboard så var du ganske spesiell. Nesten ingen av de tøffe gutta kunne tenke seg å danse ballett eller gå på rideskolen.

Neste år skal jeg kle meg ut som Tingeling på Halloween, hvis jeg bare kan gå ned de siste kiloene sånn at den forbanna kjolen passer.

Jeg må sette av tid til å lære meg å gå med høye heler og se noen YouTube-videoer om hvordan man legger highlights og skygge. Barbere leggene og nappe øyenbryn. Vokse bikinilinja og fjerne alt håret som gror ut av ørene mine.

Eller forresten … det blir alt for mye jobb. Jeg er først og fremst lat, men jeg kan hvis jeg vil, og ingen kan stoppe meg. Det har vi blitt enige om. Dattera mi og jeg. Jeg burde gjøre det.