FÅR MOTBØR: – Sylvi Listhaugs konspiratoriske utsagn kan ikke bli stående uimotsagt, skriver Hadia Tajik.

Hadia Tajik hardt ut mot Sylvi Listhaug: – Hun anerkjenner konspirasjonsteorier!

2018-10-30

Nå ser vi hvilket Frp vi får: Det blir Sylvi Listhaugs Frp – et Frp som anerkjenner konspirasjonsteorier.

Publisert: 30.10.18 08:21

HADIA TAJIK, nestleder i Arbeiderpartiet

Sylvi Listhaug ga nylig ut boka «Der andre tier». I boka presenterer hun en konspirasjonsteori om Arbeiderpartiet, 22. juli og hennes egen avgang som justisminister. Konspirator Listhaug kan ikke bli stående uimotsagt.

Teorien starter med setningen «Det som skjedde, var ikke tilfeldig», og går i korthet ut på følgende: I romjula 2017 lanserer Jonas Gahr Støre en masterplan i Dagens Næringsliv. Planen er ifølge Listhaug å klistre Frp til Anders Behring Breivik. Anledningen til å gjøre dette kommer etter at hun legger ut Facebook-posten som førte til hennes avgang som justisminister: «Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. LIK OG DEL!»

Ifølge Listhaug setter Arbeiderpartiet da et disiplinert Ap-maskineri på vent – «en hel arbeidsdag», som hun skriver – til filmen Utøya har premiere. Da starter partiet masterplanen til Støre. Først med en Twitter-melding fra en kommunikasjonsrådgiver på partikontoret. Så fulgt opp av nåværende og tidligere AUF-leder. Deretter kommer partiledelsen på banen. Som Listhaug selv skriver: «De rullet ut de nøye planlagte innleggene til Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen.»

I alle dager. Dette ville vært latterlig om det ikke også var en ganske grov konspirasjonsteori.

Arbeiderpartiet stod for det første sammen med KrF, Venstre, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG om at terrorister skal kunne fratas statsborgerskapet ved dom, og ikke ved beslutning i Justisdepartementet slik Høyre og Frp var alene om å mene.

Angrepet utløste for det andre en storm av reaksjoner fra langt flere hold enn bare Arbeiderpartiet og AUF. Blant de mange som reagerte og tok avstand på Twitter og Facebook, var Høyre-politikerne Tina Bru, Henrik Asheim, Stefan Heggelund, Erling Lae og Venstres partileder Trine Skei Grande. Jeg regner med at de selv kan bekrefte at de ikke er en del av Arbeiderpartiets såkalte propagandamaskineri. Mistillitsforslaget som gjorde slutt på Listhaugs tid som justisminister ble fremmet av partiet Rødt. Også Rødt kan nok bekrefte at de ikke koordinerte forslaget sitt med Arbeiderpartiet.

Det Listhaug i boka si kaller «Den tøffeste uken» skyldtes altså ikke noen ondsinnet masterplan fra Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. Det skyldes Sylvi Listhaugs egne valg og handlinger. De var grove. Folk reagerte. Det kunne slutta der.

Nå har hun fått lang tid til å reflektere i fred og ro.

Beklagelsen, som hun fra Stortingets talerstol hevdet at var «fra dypet av mitt hjerte» og sa var «en uforbeholden unnskyldning», tar hun nå avstand fra. Det dokumenterer at det var riktig av flertallet av partiene på Stortinget å uttrykke mistillit til Listhaug. Med boka bekrefter hun at det ikke går an å stole på henne. Det forteller hun oss nå svart på hvitt.

Enkelte har ment at det var statsmannsgrep av Erna Solberg å ta Frp inn i regjeringsvarmen. «Det gjør at de ikke blir så ekstreme», har folk som sympatiserer med høyresida sagt til meg. «Det gjør dem mindre populistiske», har andre hevdet.

Det har vist seg ikke å være sant – for nå ser vi hvilket Frp vi får: Det blir Sylvi Listhaugs Frp. Ved å forfremme Listhaug til nestleder, har partiet samlet seg om hennes måte å drive politikk på.

Dermed får vi et Frp som karakteriserer politiske motstandere som noen som «sleiker imamer oppetter ryggen», bare fordi de ikke er enig med henne:

– Et Frp som nekter å beklage feil, etterpå beklager feil «fra dypet av mitt hjerte», og til slutt beklager beklagelsen – for hun mente det visst ikke likevel.

– Et Frp som er med på beslutninger i regjering, men som ikke står for dem utenfor regjering.

– Et Frp som deler farlige konspirasjonsteorier og etterpå tar offerrollen selv.

Makta til å sette offentlig dagsorden og spre konspirasjonsteorier har Frp fått av Høyre og Erna Solberg. Det er urovekkende at norsk politikk trekkes i en slik retning.