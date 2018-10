Keshvaris reiseregninger

I TRØBBEL: Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) Foto: Tore Kristiansen

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvaris juks med reiseregninger er et alvorlig tillitsbrudd. Saken reiser også noen viktige spørsmål om Stortingets refusjonsordninger.

Publisert: 19.10.18 00:13

Aftenpostens forbilledlige avsløring av reiseregningsjukset på Stortinget fortjener honnør. Den er et stykke viktig og nyttig journalistikk. Gjennom sammenstilling av åpne kilder har avisen funnet ut at Mazyar Keshvari har levert reiseregninger for turer han aldri har vært på. Regningene har vært uten bilag, noe som har vært egnet til å kamuflere jukset. Keshvari har oppgitt at han har kjørt privat bil og overnattet privat, og bedt om refusjon for diett og kilometergodtgjørelse. At stortingspolitikere reiser på denne måten kan forekomme, derfor har det sannsynligvis ikke vært stilt noen kritiske spørsmål til Keshvari underveis.

En stortingspolitiker som misbruker tilliten han har fått både av sine velgere, sitt parti og av administrasjonen på Stortinget har gjort noe alvorlig. Slike saker skader politikkens renommé i befolkningen. Når medlemmer av den politiske eliten beriker seg selv på fellesskapets bekostning er det en oppskrift på politikerforakt. Det har skadevirkninger langt ut over dem som er direkte involvert.

Samtidig er kritisk journalistikk som avdekker juks og uregelmessigheter den beste vaksinen mot at slik ukultur sprer seg. Aftenpostens avsløring viser at Keshvari ikke kunne gjøre dette uten å løpe en betydelig risiko for å bli avslørt. Det avgjørende grunnlaget for det er at Stortinget åpner for fullt innsyn i representantenes regninger og godtgjørelser og andre økonomiske interesser. Og at pressen bruker denne muligheten selvfølgelig.

Keshvari sier gjennom sin advokat at han erkjenner å ha gjort noe galt, og at han vil tilbakebetale alt har får fått urettmessig. Han har også trukket seg som leder for Oslo Frp. Han fortjener respekt for at han håndterer situasjonen på denne måten nå. Det er viktig for ham selv og for at tilliten til norsk politikk ikke skal lide mer enn nødvendig. I andre saker der politikere har fått penger de ikke skulle hatt, har ikke den selverkjennelsen som Keshvari viser nå vært like fremtredende.

Stortinget bør nå gå gjennom kontrollrutinene for reiseregninger og andre utgiftsrefusjoner. Kanskje bør partigruppene være mer aktive med kontrollen av representantenes reiseregninger og refusjoner. Man kan ha et tillitsbasert system med noe mer kontroll enn det som er tilfelle i dag.