Foto: Frode Hansen / Håkon Sparre

Debatt

Togkrisen: «Jeg tror vi trenger mer maling!»

Mine tre innspill til hvordan vi kan løse togkrisen på Østlandet.

MORTEN ELLINGSEN, togpassasjer

Onsdag morgen regnet det på Østlandet. Resultatet var fullstendig togkaos. Igjen. Konduktøren på Østfoldbanen stakk hodet ut av togdøren, og ropte at alle bare burde snu og ta hjemmekontor.

Ingen skal anklage regjeringen for at tognorge ikke er klar for norsk sommervær. Regjeringen har gjort alt de kan. Jeg tror egentlig man bare trenger å gjøre mer av det samme for at togene skal begynne å gå som de skal.

Så her er mine tre innspill:

1. Arbeidet med å male togene går ikke fort nok. Navne- og fargebyttet fra røde NSB-tog til grønne Vy-tog var åpenbart et riktig grep, men fortsatt er ikke alle togene malt. Rødt er jo stoppfargen, men grønt betyr kjør. Dette vet jo alle. Arbeidet med å male togene må fullføres snarest!

2. Flere selskaper. Regjeringen har kommet langt i arbeidet med å pulverisere ansvaret for togdriften på flest mulig selskaper. Der hvor vi tidligere bare hadde Jernbaneverket og NSB har vi nå fått en hel flora av togselskaper som har ansvar for sitt område. Til tross for alle pengene og byråkratiet som er brukt på dette, har det merkelig nok ikke hatt all den positive effekten på togtilbudet som en skulle tro.

Spørsmålet er om vi nå trenger enda flere selskaper. Vi mangler vel et selskap som har ansvar for å lukke slamrende dører mellom togsett. Og burde ikke ansvaret for den stemmen som sier «Neste stasjon er» være et eget selskap? Gjerne konkurranseutsatt om mulig.

3. Gi direktørene høyere lønn. Mange selskaper har gitt oss mange selskaper og mange direktører med millionlønn. Men når togene fortsatt stanser, sier det meg én ting: lønnen er for lav. Gi nå disse direktørene litt mer lønn, da, så får vi togene i rute igjen.

Kjære regjering: Ikke hør på dem som sier at høye lederlønninger og navneskifte er feil fokus. Ikke hør på dem som sier at problemene ligger i infrastrukturen, og at man heller burde satse på oppgradering av signalanlegget enn en selskapsmessig oppstykking av sektoren.

Ikke hør på dem som mener å arbeide med ny togtunnel under Oslo vil være viktigere for togtilbudet enn å konkurranseutsette togstrekningene. Kjør på i sporet dere har valgt!

Stå på, folkens. Og hvis dere lurer på noe mer, så står vi her på perrongen og venter tålmodig, vi.

