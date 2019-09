MED, MEN IKKE MED: – Et norsk EU-medlemskap er kanskje en av de dødeste politiske debattene i Norge. I stedet betaler Norge mye penger til EU men bestemmer ingenting, og er overraskende fornøyd med opplegget, skriver franske Lorelou Desjardins. Foto: Tegning: Roar Hagen

Politikkens aller dødeste saker

Hvilke partier bør utlendinger i Norge stemme på? Og hvilke saker i norsk politikk er stein døde?

LORELOU DESJARDINS, fransk jurist, forfatter og blogger, bosatt i Norge

«Så nå er det valg, og du har stemmerett», forklarer jeg til en forvirret utlending. De fleste utlendinger vet ikke at de har stemmerett i lokalvalg når du har bodd her i over tre år. Jeg prøver å orientere folk om det, spesielt de som ikke følger med på norsk politikk.

«Ok, men hvem skal jeg stemme på? Hvilket parti vil avskaffe Vinmonopolet og gjøre hvalfangst ulovlig? Jeg skal stemme for dem.»

Det er ikke nok å orientere utlendinger om deres rettigheter. Man må også gi dem beskjed om døde politiske saker i Norge. Her er en kort liste jeg har tenkt på, men den er ikke altomfattende. Gjerne skriv i kommentarfeltet om du tenker på flere!

Lorelou Desjardins. Foto: Anna Julia Granberg – Blunderbuss

1. Avskaffe Vinmonopolet

Siden 1939 har den norske staten hatt monopol på salg av alkohol med alkohol prosent over 4,75. Staten bestemmer også over åpningstidene på Vinmonopolet. Selv om noen partier krangler om åpningstider og alkoholkvotene, ser det ikke ut som noen som helst vil avskaffe systemet.

Hele opplegget er utrolig rart for utlendinger, spesielt for franskmenn som meg. Det største overraskelsen kom da jeg så at det var kortere åpningstider før en langhelg. Men det er akkurat da vi trenger alkohol!

Det som er veldig forvirrende er at cirka 99 prosent av nordmennene jeg kjenner gjør alt mulig – lovlig – for å skaffe seg billigere alkohol. De kjører til Sverige, og tar med hjem maks kvote når de reiser til utlandet, og ingen er mer glad enn en nordmann på tur i et land hvor alkohol er billigere. I 2013 var 74 prosent nordmenn fornøyde og ville likevel beholde systemet.

2. Avskaffe hvalfangst

«Har du spist hvalkjøtt?», er et spørsmål man får ofte fra venner og familie hjemme. Man får også andre spørsmål, om man ser pingviner og isbjørn på gata, men jeg skal bare dekke hvalspørsmålet her. Det er med en blanding av fascinasjon og avsky at man snakker om hvalfangst utenfor Norge. Hvorfor fortsetter nordmennene med det? Har de så lite mat oppe der?

Poenget er at selv om dette er noe sjokkerende for resten av verden, fortsetter praksisen uten noe motstand i Norge. De eneste som har turt å snakke om det er miljøorganisasjoner eller andre land. Det har ikke gått så bra for dem. Så om du lurer på om det vil bli slutt på hvalfangst i Norge, så er svaret nei.

3. Legalisere cannabis

Dette er en veldig interessant debatt som ingen vil ta her i Norge. Bortsett fra tre unge fyrer i Unge Venstre, som lærte «the hard way» at man ikke skal utfordre den norske ruspolitikken. Sånn er det bare.

Det er nesten som at nordmenn er blitt hjernevasket å tro at alkohol ikke er et rusmiddel, mens å ta en «puff» fra en joint er på samme nivå som å ta heroin før frokostblandingen sin hver eneste dag. Breaking news. Poenget her er at mange dør av alkoholmisbruk, og mange barn blir skadet psykologisk og/eller psykisk. Cannabis er selvfølgelig også en rusmiddel, men statusen den har i forhold til alkohol er helt uten proposjoner med tanke på effekt, uavhengighet osv. Andre land som Nederland har en mye mer liberal ruspolitikk, men i Norge snakker man om dette her som det er djevelen selv.

Når jeg ser de sterke reaksjonene Unge Venstre-kampanjen førte til, tenker jeg at det skaper mindre reaksjoner å være nynazister enn å være for legalisering av cannabis. Hadde denne læreren reagerte så ekstremt sterkt om studenten hadde hatt en stor anti-jøde og anti-muslim plakat? Jeg tviler på det, dessverre.

4. Avskaffe monarkiet

«Hva er poenget med monarkiet? Hva driver Kongen og hans familie med, er et spørsmål jeg har ofte fått fra utlendinger. Koster de ikke mye penger?». Jo da.

Hvordan kan man forklare til folk at kongefamilien er en viktig institusjon i Norge? At få ønsker å avskaffe monarkiet. Samtidig er kongefamilien ganske hyggelig og viser det beste av den norske kulturen, synes jeg. De er ydmyke, viser mye toleranse og kjærlighet. Og det er ikke noe vi ønsker å si nei til disse tider.

I januar 2019 ble saken opp på Stortinget og selv om 36 stemte for å avskaffe monarkiet, stemte 130 stortingsrepresentanter imot. Med andre ord, er det en mulighet for debatten å kjøre når kronprins Haakon blir konge, men jeg tviler på at monarkiet avskaffes i Norge. Nordmenn elsker denne familien! Selv om de koster litt skattepenger.

5. Norge blir medlem av EU

Jeg skal irritere noen av mine venner her, de som fremdeles tror at det er sannsynlig at Norge blir medlem av EU. Man må være litt realistisk. Selv om alle de store norske politiske partiene har et standpunkt om EU-medlemskap i sitt programmer, er det kanskje en av de dødeste politiske debattene i Norge. De ble to folkeavstemninger i Norge, i 1972 og 1994, og gjennom en god politisk markedsføring fikk man et lite flertall av nordmennene til å mene at å bli medlem var en dårlig ide.

Så nå betaler Norge mye penger til EU men bestemmer ingenting, og er overraskende fornøyd med opplegget. Ikke spør meg om det gir mening, jeg hadde ikke fått stemmerett i disse folkeavstemningene uansett, så meningen min ikke er verdt mye.

6. Sametinget kan vedta lover, og samer styrer selv over naturressurser og lovgivning

Nordmenn elsker å fortelle til andre nasjoner på FN-møter at urfolk i Norge har det bedre enn i andre land. Ja da. Det er bare at situasjonen er elendig i andre land, så det ikke er så vanskelig å se bra ut i en sånn kontekst.

Samer har Sametinget, som ikke kan vedta lover. Samer har konsultasjonsrett på nasjonalt nivå for saker som angår dem, men det er regjeringen som bestemmer hvilke saker angår dem. I tillegg kan regjeringen overkjøre anbefalingen deres hvis regjeringen ikke er enig. Så min siste døde politiske debatt i Norge er at samene selv bør få styre over sine egne naturressurser og lovgivning. Interessant nok er det en prosess som går akkurat nå for å få bedre konsultasjonsrett mellom regjeringen og Sametinget, men dette er blitt blokkert av Frp. Av en merkelig grunn er dette ikke dekket i nasjonale medier.

Jeg tenker på noe enda mer sprøtt, jeg. Tenk på at Sametinget faktisk har vetorett i Stortinget for saker som angår dem!

Det var min liste av politiske beslutninger som aldri kommer til å bli vedtatt. Om du tenker på flere er det bare å gi meg og alle utlendingene beskjed så at vi ikke drømmer oss bort før vi stemmer. Om du tror at noen av disse sakene jeg snakker om faktisk kan komme til å skje, da får jeg litt håp!

