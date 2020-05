Kommentar

Vi må tåle å lytte til meninger som er kontroversielle

Av Jane Throndsen

NEKTER CELLEGIFT: Tarjei (29) er overbevist om at han kan tenke seg frisk fra kreft. For mange er det provoserende, men vi må likevel tåle å høre om det. Foto: Janne Møller-Hansen

På nettet verserer historier om kreftsyke som skal ha blitt friske uten medisiner. Beretninger som ofte er falske. I dag forteller VG den brutale sannheten om hvordan det går når Tarjei (29) forsøker å kurere seg selv.

Internett er fullt av historier om mennesker som skal ha blitt friske fra kreft – uten medisinsk behandling som cellegift og stråling.

Tarjei Theo Flove (29) fikk kreft. Den kunne han, ifølge legene, blitt frisk fra. Så googlet han «how to get cured for cancer naturally».

Vil Tarjei overleve kreften? Se dokumentaren om Tarjeis farlige eksperiment her.

Ingen kan vite om disse fortellingene fra nettet er ekte. Påstandene blir ikke kvalitetssikret, og historiene er ikke skrevet i publikasjon med en plikt til å undersøke og kontrollere fakta.

Vi har også hørt vekkelseshistorier om helbred fra kreft bare med tankens kraft. Historier som ikke er sanne.

Historier som har døden som følge.

Og vi vet også at mange tror på disse historiene.

I vår tid med «fake news» trenger vi historier som vi vet er ekte.

Derfor har VG i tre og et halvt år fulgt Tarjei på hans vei hvor han har valgt bort medisinsk behandling mot sin kreftsykdom.

PÅ SØKEN: Tarjei har lett over hele nettet etter en naturlig kreftkur. Foto: Janne Møller-Hansen

Tarjei har vært modig. Han har sluppet VG svært tett på – seg selv og sin familie. Han har gitt legene fritak fra taushetsplikten.

VG har fått innsyn i alle hans medisinske journaler, dette for å sikre at VG kan gjengi historien presist og korrekt.

Den brutale sannheten.

Med journalistikkens krav til objektivitet og undersøkelser av fakta kan Tarjeis historie dokumenteres ufiltrert og akkurat slik den er.

Å si nei til medisinsk behandling, som Tarjei har gjort, er dødelig, mener legene. For de som vurderer å ta lignende valg som Tarjei, kan hans historie være et vitnesbyrd om konsekvensene det å velge bort cellegift og stråling kan få.

Dokumentaren om Tarjei gir også et innblikk i et miljø med et tankegods som for mange av oss er provoserende og fremmed. Tarjei forteller om et nettverk med mennesker fra hele verden – som tenker som ham – men som gjemmer seg fra offentligheten. Av og til er det enklest ikke å si noe om hva han tror på, fordi det er så kontroversielt, forteller Tarjei.

Vi må også tåle å lytte til meninger som er kontroversielle. De som ikke er en del av «det store VI». Som målbærer det vi andre kan karakterisere som et ytterpunkt – noe ekstremt.

Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Da er det også vårt ansvar at enkelte grupper ikke faller utenfor samfunnsdebatten. Menneskene som tenker annerledes enn majoriteten, må også få ha en stemme i offentligheten.

Selv om konsekvensene av deres valg kan være fatale.

Publisert: 23.05.20 kl. 08:50 Oppdatert: 23.05.20 kl. 09:04

