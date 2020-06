Leder

Israel må snu

OMSTRIDT PLAN: Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjennomføre somstridte planer for Vestbredden før det amerikanske presidentvalget.

Den nye israelske koalisjonsregjeringen varsler at de i nær fremtid vil annektere store deler av den okkuperte Vestbredden. Hvis det skjer vil konsekvensene bli alvorlige, for både israelere og palestinere.

For palestinerne er dette en katastrofe. Å annektere 30 prosent av Vestbredden vil ramme hundretusener som kan bli drevet fra sine hjem når Israel eksproprierer palestinsk eiendom. Det vil umuliggjøre en tostatsløsning, slik partene så for seg i Oslo-avtalen for snart 30 år siden. Etter mange bitre tilbakeslag står partene ved et avgjørende veivalg. Men nå snakker de ikke sammen. Israel setter kursen.. Palestinerne blir ikke hørt.

En slik politikk tjener ikke Israels langsiktige interesser. Når et flertall av befolkningen vest for Jordanelven blir arabere kan ikke staten Israel i fremtiden være både jødisk og demokratisk. Israel trenger en tostatsløsning for å beholde identitet og folkestyre.

Vi støtter Israels rett til sikkerhet og trygge grenser. Vi er mot alle former for boikott av det eneste demokrati i Midtøsten. Men hvis Israel insisterer på å annektere land i stedet for å forhandle om en fredsløsning vil det utløse sterke internasjonale protester, også fra vennligsinnede land i Europa. Den forsiktige tilnærmingen mellom Israel og sunni-muslimske land i regionen vil bli ødelagt. Annektering kan destabilisere Jordan og utløse en ny palestinsk oppstand, på Vestbredden og i Gaza.

President Donald Trumps såkalte fredsplan gir statsminister Benjamin Netanyahu ryggdekning for å annektere. Det skal forhandles om en palestinsk ministat, men ingen palestinsk leder vil godta et slikt diktat. Hvis planen gjennomføres blir det hverken tostatsløsning eller fred.

Nå haster det for Netanyahu å gjennomføre annekteringen før det amerikanske presidentvalget i november. Demokratenes kandidat Joe Biden er mot. Han vil han ikke anerkjenne en anneksjon av okkupert område, “fordi det vil kvele ethvert håp om fred”. Biden vil ikke bruke USAs militære støtte som pressmiddel mot Israel, slik venstresiden i hans parti krever.

Det har tidligere vært tverrpolitisk støtte i USA om Midtøsten-politikken. Ikke nå lenger. Trumps uforbeholdne støtte til Netanyahu, og stans i bistanden til palestinske myndigheter og sivilsamfunn, splitter amerikansk opinion. Og når palestinerne ikke lenger oppfatter USA som en troverdig mekler blir det enda vanskeligere å oppnå fred.

