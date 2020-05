Leder

På tide å dele opp Norge

Av Astrid Meland

FIKK KONTROLL: Erna Solbergs strategi mot corona har fått ned smittespredningen. Men nye bølger kan komme. Foto: Lise Åserud

Det store flertallet av norske kommuner er coronafritt. Der kan vi ikke holde barn og unge hjemme fra skolen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I starten av corona-pandemien var det riktig å ha nasjonale tiltak som gjaldt alle. Hele Norge endret atferd. Vi holdt avstand. Det virket. Vi tilla oss nye vaner, som vi nå må fortsette med.

Men det nedstengte samfunnet skal vi slutte med. I den siste rapporten til Folkehelsa er det hele 325 kommuner som ikke hadde noen rapporterte tilfeller i forrige uke.

Og i dag kommer nye regler for skoler og barnehager som betyr at de fra tirsdag kan åpne helt igjen.

Og det bør alle nå få til. Siden barn ikke blir særlig syke og skoler ikke ser ut til å være sentrale i smittespredningen, er det ingen grunn til at barn får så få skoletimer som de har mange steder i Norge nå.

Kunnskapsminister Guri Melby presenterer også et nytt trafikklys-system. Det fungerer slik at om smittevernlegen i kommunen sier at lyset er grønt, er skolehverdagen normal. Er lyset rødt eller oransje, må man innføre tiltak.

Og det er bra dette avgjøres lokalt, heller enn å ha nasjonale retningslinjer som rammer alle. Men hvorfor et system akkurat for skoler og barnehager?

Vi er enig med Holden-utvalget, som i sin samfunnsøkonomiske rapport som kom onsdag, advarer mot å stenge ned skoler og barnehager også selv om virusspredningen øker. Dette bør sitte langt inne, fordi kostnaden er så enorm, mens risikoen er lav.

Og hva med frisører, fysioterapeuter, restauranter og alt annet lokalt næringsliv, som fortsatt sliter med å få det til å gå rundt med strenge tiltak?

Her bør det også finnes et slags trafikklys-system. Vi kan ikke stenge frisøren i Grong selv om det oppstår et utbrudd i Hordaland. Det trengs ikke like store begrensninger i Vardø, om det er i Hol et problem har oppstått.

Holden-utvalget anbefaler å gjøre dette mer opp til næringslivet selv, samt å begrense seg til lokale tiltak om viruset rammer på nytt.

Og vi er enig i at det først og fremst må være lokalt man tar grep, med testing, sporing og egnede tiltak når smitte oppdages.

Akkurat nå er det stort sett virus-fritt i norske kommuner. Og der lyset egentlig er grønt, bør ikke skoler og barnehager kjøre med lav åpningstid. Folk på institusjon må få besøk, dagtilbud må åpne og frisører og restauranter må få lov å ha nok kunder.

De nasjonale retningslinjene var viktige i en periode. Men om en nye utbrudd kommer, bør vi være rustet og klare til å handle lokalt.

Publisert: 29.05.20 kl. 11:14

