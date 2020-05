Kommentar

KrFs store, store nederlag

Av Hanne Skartveit

Nå har KrF tapt omtrent alt de vant ved å gå inn i regjering. Partileder Kjell Ingolf Ropstads løfter holdt ikke. Hverken til velgerne, eller til eget parti.

Først lovet dagens KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sitt eget parti at han ville få strammet inn abortlovens bestemmelser for senabort dersom partiet gikk inn i regjering med høyresiden. Han og statsminister Erna Solberg hadde snakket sammen på bakrommet.

Ropstads løfter til eget parti ble aldri innfridd. De i KrF som på grunn av abortsaken hadde stemt for å velge Høyre-leder Erna Solberg, ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre som samarbeidspartner, hadde god grunn til å føle seg lurt.

De følte kanskje at de fikk noe igjen da de så resultatet av regjeringsforhandlingene. I Granavolden-erklæringen ble KrF gitt veto-rett i spørsmål om bioteknologi. Det betyr at partiet fikk lov til å stanse alle forslag om endringer i denne loven. Som eggdonasjon. Og tidlig ultralyd. Blant annet. Dette var den ferske KrF-lederen Ropstads største og viktigste seier. Nå blir alt dette tillatt - og Ropstads seier nullet ut.

Bredt flertall

Det har gjennom mange år vært et bredt flertall i Stortinget for både eggdonasjon og tidligere undersøkelser av fosteret i mors liv. Men frem til nå har det likevel ikke blitt vedtatt. I den rødgrønne regjeringen fra årene 2005-2013 fikk Senterpartiet gjennomslag for å stanse slike endringer. KrF fikk den samme makten i Erna Solbergs regjering.

Frps Åshild Bruun-Gundersen ledet som saksordfører for bioteknologiloven et stort flertall med seg på å endre loven i mer liberal retning, blant annet når det gjelder eggdonasjon og tidligere tester av fosteret. Foto: Vidar Ruud

Men så gikk Frp ut av det som var en flertallsregjering, og som dermed brått ble en mindretallsregjering. Samarbeidsforholdet mellom Frp og KrF var anstrengt lenge før dette. Gjensidig utskjelling hadde ført til mange oppvasker opp gjennom årene. Nå ble forholdet iskaldt.

Frp-leder Siv Jensen gjorde det umiddelbart klart at hennes parti ikke lenger følte seg bundet av Granavolden-erklæringen. Det betød at partiet ville jobbe for sine standpunkter, uavhengig av hva de tidligere hadde bundet seg til, da de var i regjering.

Samvittighet og dobbeltmoral

Som bioteknologi. Frp har lenge hatt programfestet at partiet går inn for eggdonasjon, og tidligere tester av fosteret. Sammen med meningsfeller i Ap og SV har de dannet flertall for de store endringene som nå er vedtatt. De fikk også med et par representanter fra regjeringspartiene Høyre og Venstre.

For disse som brøt med sitt eget parti var dette et samvittighetsspørsmål. Som det alltid har vært for KrF. Men KrFs forhold til andres samvittighet har i denne saken vært dobbeltmoralsk, i beste fall.

Ropstad har insistert på at samarbeidspartnerne i Høyre og Venstre skulle stemme mot sin samvittighet og si nei til de foreslåtte endringene, fordi de var bundet av regjeringserklæringen. Samtidig har Ropstad og hans folk jobbet intenst for å få representanter fra andre partier til å bryte med sine egne partiprogram og følge det de mener er rett. Et slikt lemfeldig forhold til andre menneskers samvittighet ser ikke bra ut, uansett hva man måtte mene om selve saken.

Et underlig nederlag

Det lover heller ikke godt for det fremtidige samarbeidet i Stortinget, særlig ikke mellom regjeringspartiene og Frp. Frp gjør det stadig tydeligere at partiet ser seg selv som et opposisjonsparti, som ikke kjenner noe ansvar for den borgerlige regjeringens videre liv.

Sps Aud Hove holdt et personlig innlegg om sin psykisk utviklingshemmede bror, da Stortinget debatterte hvilke muligheter gravide skal ha til å vite mer om fosteret på et tidligere tidspunkt i svangerskapet. Foto: HELGE MIKALSEN

Det er et underlig nederlag Erna Solberg og hennes regjering har gått på. Bare ett av de tre partiene, regjeringens minste, har egentlig tapt. Både Høyre og Venstre går inn for eggdonasjon, og for flere av de andre endringene som nå er vedtatt. Så på et vis har de vunnet, selv om regjeringen de er med i, tapte.

Samtidig har statsminister Solberg stått hardt på regjeringens standpunkt. Også for henne personlig er dette et stort nederlag. Særlig fordi det gnir inn at hun nå leder en mindretallsregjering. Den er skjør. To av samarbeidspartnerne kjemper for sitt videre liv som partier å regne med.

Lovet for mye?

Neste høst er det stortingsvalg. KrF ligger stødig plassert under sperregrensen, sammen med regjeringspartner Venstre. KrF ser i økende grad ut til å bli et parti konsentrert på sørvest-landet. Spørsmålet er hvordan kjernevelgerne der tar enda et tap i et spørsmål som handler om partiets grunnleggende verdier.

KrF sto opp for sitt syn i en hjertesak for partiet, men tapte. Venstre stemte mot sitt syn i et viktig verdispørsmål, men vant likevel. Begge partier har antagelig skuffet noen av sine velgere.

Ropstad skal snart ut i pappapermisjon. Han får mye å gruble over mens han er borte fra statsrådskontoret. Kjernespørsmålet for ham blir kanskje: Var det verdt det? Eller lovet han sine egne for mye?

Publisert: 26.05.20 kl. 17:05

