Kommentar

Mot et nytt våpenkappløp

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Den siste av store rustningskontrollavtalene går snart ut på dato. Faller START-avtalen går startsignalet for en ukontrollert opprustning av dommedagsvåpen.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I går varslet USA de vil trekke seg fra Open Skies-avtalen. Washington oppgir russiske avtalebrudd som årsak. Open Skies er en kontrollavtale som skal fremme tillit og hindre konflikt, ved å tillate fri overflygning av avtalepartnernes territorium. Norge og 35 andre land er med. Om seks måneder havner avtalen på skrothaugen, sammen med avtalen om mellomdistansevåpen (INF) som ble vraket ifjor.

Desto viktigere blir det å redde SALT-avtalen, som utløper i februar 2021 hvis ikke USA og Russland blir enige om å forlenge den.

I april fikk en assisterende statssekretær i det amerikanske finansdepartementet, Marshall Billingslea, en god og en dårlig nyhet. Han ble forfremmet. Og han fikk samtidig en umulig oppgave.

Billingslea er president Donald Trumps nye representant i rustningskontrollforhandlinger. Avtalen med Russland utløper i februar og hvis den skal reforhandles har Billingslea bråhast. Men Trump har gitt ham et større oppdrag. Presidenten vil at også Kina blir med på en ny avtale om rustningskontroll.

les også Spår «jungelens lov» om atomavtalene faller sammen

Det tok ni år å forhandle frem START I, fra president Ronald Reagan tok initiativet i 1982 til presidentene George Bush og Mikhail Gorbatsjov undertegnet avtalen i 1991. Avtalen reduserte og satte begrensninger for hvor mange strategiske atomvåpen USA og Sovjetunionen kunne ha.

Forhandlinger var særdeles kompliserte og tidkrevende. Det lar seg ikke gjøre å forhandle frem en ny avtale, som inkluderer Kina, i løpet av noen måneder. Det beste som kan skje er at USA og Russland blir enige om å forlenge den nåværende avtalen, som kalles New START.

New START ble inngått i 2010, i Barack Obamas presidenttid. Denne erstatter avtalen fra 1991 og setter begrensninger på hvor mange langtrekkende atomvåpen USA og Russland kan ha på bakken, til sjøs og på bombefly. Hver av partene kan gjennomføre inspeksjoner ved motpartens baser og installasjoner. En bilateral kommisjon skal møtes minst to ganger i året.

les også Splittelsen som svekker vesten

Det finnes gode argumenter for å inkludere Kina i nye rustningskontrollavtaler. Verden ser helt annerledes ut i dag enn da Reagan og Gorbatsjov forhandlet om atomvåpen under Den kalde krigen.

Kina er blitt USA største rival på den globale arena. Kina ruster kraftig opp og bare USA bruker mer på forsvaret. Økonomisk er Kina blitt jevnbyrdig med USA og langt sterkere enn Sovjetunionen noen gang var. Det samme gjelder på det teknologiske området. Kina er blitt ledende nasjon i digitalisering og kunstig intelligens.

I fjor ble INF-avtalen historie. Avtalen mellom USA og Sovjetunionen fra 1987 fjernet landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen fra Europa. I en årrekke anklaget USA og NATO Russland for å ha brutt avtalen ved å utplassere en ny type mellomdistanseraketter, som med svært kort varslingstid ville kunne nå europeiske storbyer. Da Russland ikke bøyde av ble avtalen sagt opp.

les også Coronaen forstyrrer verdensorden

Men også i striden om INF ble Kina et tema. Kina har mellomdistanseraketter, som ikke er omfattet av avtalen. De har riktignok færre atomvåpen enn USA og Russland, men mye tyder på at de ruster opp og moderniserer sitt arsenal. Global Times, som publiseres av Folkets Dagblad, er et talerør for det kinesiske kommunistpartiet. For to uker siden skrev sjefredaktøren i Global Times: -Vi trenger et større atomvåpenarsenal for å dempe USAs strategiske ambisjoner og impulser mot Kina.

Trump har oppfordret Kina til å bli med på en ny rustningskontrollavtale, en versjon av START-avtalen med tre parter. Men han har møtt en kalder skulder fra Beijing. Forholdet mellom USA og Kina var anstrengt før pandemien, og det er blitt enda verre siden.

les også Kina-eksperter til VG: Kina og USA mot full finanskrig

Forpliktende avtaler er nødvendig for å redusere atomvåpenarsenalene, for å bygge gjensidig tillit og hindre ukontrollert opprustning. Uten avtaler øker faren for at slike masseødeleggelsesvåpen kan bli brukt, på grunn av misforståelser eller fordi terskelen blir lavere. Dette er det verst tenkelig mareritt.

I 2021 skal også ikkespredningsavtalen for atomvåpen revurderes.I 1963 advarte president John F. Kennedy om at 15, 20 eller 25 land kunne få atomvåpen. Han mente det var uunngåelig, om ikke noe ble gjort.

I 1970 trådte Ikkespredningsavtalen (NPT) i kraft..Da hadde fem nasjoner atomvåpen,, USA, Sovjetunionen, Kina, Frankrike og Storbritannia. Siden den gang har fire andre land, Pakistan, India, Israel og Nord-Korea, blitt med i atomklubben.

Avtalen har altså ikke vært vanntett. I det skjulte har det vært mulig for land å utvikle atomvåpenprogram. Men uten NPT hadde trolig langt flere land gjort det samme. Da avtalen ble revurdert i 1995 forpliktet signaturlandene seg til å arbeide for en verden uten atomvåpen.

les også NATO-sjefen: Russland og Kina sprer falske covid-19-nyheter

Målsettingen var å hindre at flere land får atomvåpen, samtidig som atomvåpenmaktene skulle inngå avtaler om nedrustning. I dag er det overhengende fare for at det motsatte skjer. At atomvåpenmaktene ruster opp og at flere land får slike masseødeleggelsesvåpen.

I en tid med endrede maktforhold øker konfliktnivået mellom atomvåpenmaktene, Samtidig skrotes avtaler som har redusert risikoen for den største katastrofen. Det finnes en annen vei. Det krever politisk vilje og handling. I den kalde krigen var det mulig å bli enig om rustningskontroll. Det er det mulig også i dag.

Publisert: 22.05.20 kl. 09:17

Mer om Atomvåpen Russland USA Kina

Fra andre aviser