En hyllest til et ikon fra den syriske revolusjonen

På lørdag kveld gikk titusener av syrere til sengs med sår i sjelen. Facebook-feeden min flommet over av nekrologer og hyllester, improviserte sanger, videoer, dikt, tegninger og artikler. Sarout, et ikon fra den syriske revolusjonen var død.

ZEINA BALI, styreleder, SPACE – Syrian Peace Action Centre.

«Sarout er død», sa mannen min i det jeg våknet sist lørdag morgen. Ambivalente følelser slo innover meg. For noen måneder siden hadde vi sunget Sarouts sanger i min manns 30-årslag, i vår lille leilighet i Oslo. Hvordan kunne denne kilden til glede og latter ende i sorg?

Vi har mistet Sarout! Den 27-årige målvakten på ungdomslandslaget i fotball som ble opprører, sangfuglen, revolusjonens målvakt, mistet livet i kamp mot Assads styrker nord i Hama-provinsen.

Zeina Bali. Foto: SPACE

Jeg forsøker fremdeles å skjønne den tause sorgen som Sarouts død har frembrakt i tusener av hjerter, så jeg skriver for å søke trøst og lege sårene. Jeg skriver for at nye generasjoner, våre barn som vokser opp i Norge, utenfor foreldrenes hjemland, kanskje en dag skal kunne lese noe om Sarout i norske arkiver.

Det er ikke første gang vi syrere sørger over noen vi aldri har møtt. Men jeg hadde aldri trodd at Sarouts bortgang skulle forløse en slik kollektiv følelse av tap og nederlag.

På lørdag kveld gikk titusener av syrere til sengs med sår i sjelen. Facebook-feeden min flommet over av nekrologer og hyllester, improviserte sanger, videoer, dikt, tegninger og artikler. Titusener deltok i begravelsen i Syria og markeringer rundt omkring i verden.

Sarout var fra hjembyen min, Homs. Hans personlige reise gjenspeiler gangen i den syriske revolusjonen med alle dens paradokser; idealismen og pragmatismen. Håpet og desperasjonen. Moralske verdier og forfall. Seire og nederlag.

Da opprøret brøt ut i 2011 var Sarout nitten år gammel, målvakt på ungdomslandslaget og for klubben Al-Karameh.

Da han tok til gatene sammen med så mange andre syrere den våren reagerte regimet med å sparke ham fra landslaget, erklære ham for terrorist. De utlyste en dusør på ham tilsvarende 350 000 kroner.

Et par år senere, mens folk flest på hans alder ville studert, jobbet, eller utforske omgivelsene sine, opplevde Sarout å miste sin far og fire brødre og mange andre slektninger. Hjemmet hans – hele nabolaget – var lagt i ruiner, befolkningen sultet ut under en beleiring som endte i tvangsflytting. Sarout selv endte opp som død soldat for opprørshæren Jaish al-Izza, under kamper med regimet som han åtte år tidligere hadde bekjempet med stemmen sin som våpen.

Sarout kom fra den fattige bydelen Al-Bayyadah i Homs, som over lengre tid led under marginalisering og regimets vanskjøtsel. Sarouts familie jobbet i smiene, som mange andre i bydelen. Han begynte selv å jobbe som smed som barn, etter at han droppet ut av skolen.

Med sin naturlige karisma, hese stemme, og status fra fotballbanen, ble Sarout tidlig en ikonisk sangstjerne for revolusjonen. Mens mange fremdeles skjulte ansiktene sine under demonstrasjonene i frykt for regimet, sto Sarout uredd frem i fronten og ledet an folkemengdene.

Stemmen hans var langt utover alle regimets kontrollposter som sperret innbyggerne inne og fragmenterte opprøret i tusener av isolerte enklaver. Det var mens opprøret fremdeles var dominert av ikke voldelige demonstrasjoner, frem mot slutten av 2011.

Sarouts navn ble forbundet med hans omskriving av en velkjent tradisjonell sang, med strofene «Paradis, paradis, paradis, vårt hjemland – selv ditt helvete er paradis». Denne sangen står i kontrast til den nasjonalismen som regimet dyrket, uttrykt i slagordet «Assad, ellers brenner vi landet».

Flere ganger opptrådte han i duo sammen skuespilleren Fadwa Sleiman under folkemønstringene. Hun var alawitt, i likhet med Assad-klanen, og det at de sang sammen symboliserte samholdet mellom folkegruppene i en tid med økte sekteriske spenninger.

Mot slutten av 2011, etter at regimet hadde knust mye av den fredelige protestbølgen med kuler og granater, hadde Sarout allerede mistet mange venner og slektninger.

Kort tid senere gikk regimet til angrep på hjembyen Homs med stadig tyngre våpen; missiler og flyangrep mot sivile.

Homs ble erklært en krigssone og opprøret munnet ut i åpen væpnet kamp mellom Assad-regimet og Den frie syriske hæren.

Den vanligvis travle bykjernen og opprørsbydelene endte opp som utbombede spøkelsesbyer. Sarout flyktet etter at faren og to brødre ble drept i et granatangrep.

Da hadde han allerede selv tatt til våpen, mens han fortsatte å synge under demonstrasjoner i nabolagene der Den frie syriske hæren fortsatt holdt stand.

To andre brødre og flere slektninger ble drept da Sarout og opprørerne forsøkte å bryte regimets beleiring av byen. Noen av dem gravla han selv mens kampene raste.

«Vi dør oppreist», uttalte Sarout under beleiringen av Homs i en video fra januar 2014, og fortsatte: «Det er vi som eier landet. Det er vi som forhandler. Vi aksepterer ikke å bli ydmyket med en og annen matkonvoi. Vi kjemper for å bryte beleiringen og vende tilbake:»

I mai 2014, etter to års beleiring og utsulting, ble Sarout og et par tusen andre opprørere tvunget til å gi opp kampen. Assad hadde kuet Homs, opprørerne overga seg mot fritt leide ut av byen og til opprørsområder lenger nord, før de til slutt endte opp i Idlib.

Sarout og beleiringen av hjembyen var temaet for dokumentarfilmen Return to Homs, som er blitt vist på NRK. Filmen følger Sarout og utviklingen fra tiden med fredelige demonstrasjoner til krigen var en realitet.

Før pleide Sarout å avvise våpnene. Senere så han ingen annen utvei. Og han lo av regimets beskyldninger om at han og medaktivistene var ekstremister: «De kaller meg salafist, men jeg begynte bare såvidt å be under denne fastemåneden.»

Nederlaget i Homs, tapene og skuffelsen over den syriske opposisjonsbevegelsen innledet et nytt kapittel i Sarouts opprørskarriere. Han ga noen kontroversielle uttalelser til støtte for ISIS og Nusrafronten, som han riktignok senere tok avstand fra, i lys av overgrepene som ekstremistgruppene sto bak.

Senere dro han til Tyrkia, men valgte å komme tilbake i 2017 for å delta i kampene mot regimet igjen. Det var folket han kjempet for, ikke de væpnede fraksjonene, sa han i et intervju året etter. Regimet var hans eneste fiende, insisterte han.

Assads støttespillere feiret nyheten om at den etterlyste «terroristen» Sarout var drept, og portretterte ham som jihadist, med henvisning til uttalelser han kom med etter krigen i Homs.

Sarouts historie er historien om våre individuelle og kollektive kamper.

Ved å redusere Sarout til ekstremist eller terrorist avfeier man samtidig den komplekse, mangefasetterte syriske revolusjonen og kjærligheten, håpet om et demokratisk Syria som den representerte.

Som Aljumhuriya skrev, å minnes fortellingen om Sarout betyr ikke å idolisere ham eller frita ham for kritikk. Snarere handler det om å ta innover seg motsetninger og kompleksitet, både hos Sarout og revolusjonen han var en del av. Å pakke ut våre nostalgiske minner og sette dem i et kritisk søkelys.

I det vi synger «Paradiset, vårt hjemland» må vi også ta vare på fortellingen om fortiden vår, for å beskytte fremtiden til det herjede landet vårt fra mer sorg og urett.

