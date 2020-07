Leder

Frykten er Kinas våpen

RYDDER GATEN: Politiet stanset 28 juni en stille protestmarsj i Hongkong mot den nye sikkerhetsloven. Foto: JEROME FAVRE / EPA

1. juli 1997 ble Hongkong overført fra Storbritannia til Kina. Kommunistregimet i Beijing markerer 23 årsdagen med å innføre en ny sikkerhetslov for Hongkong som undergraver avtalen de inngikk med den tidligere kolonimakten.

Borgerne i Hongkong har ytrings- og forsamlingsfrihet, som mer enn 1,4 milliarder kinesere ikke har. I motsetning til Kina har Hongkong et uavhengig rettsvesen. Med frihet og rettsstat har byen blomstret, både økonomisk og kulturelt. Det som har gjort Hongkong til en spesiell og vellykket verdensby er nå i stor fare.

Folkekongressens stående komité vedtok tirsdag, selvsagt enstemmig, å innføre sikkerhetsloven. Detaljene i loven er ikke offentliggjort, men den skal innebære forbud mot separatisme, statsfiendtlig virksomhet og samarbeid med fremmede makter.

Sentralmyndighetene i Beijing får utvidet kontroll over Hongkong, blant annet til å definere hvilke handlinger eller holdninger som bryter med den nye loven. Den politiske ledelse i Hongkong, som er godkjent av Beijing, skal nå utpeke dommere i saker som angår nasjonal sikkerhet.

Det er god grunn til å frykte at denne loven kan bli brukt for å kriminalisere politisk opposisjon til Beijing. Det kan ramme aktivister, journalister og menneskerettighetsforkjempere. Befolkningen i Hongkong forstår godt hva dette handler om. De trenger bare å se til fastlandet for å forstå hva kinesisk justis innebærer i praksis.

De siste årene har hundretusener deltatt i demonstrasjoner for å forsvare sine rettigheter og styrke demokratiet. Folket sa sin mening i et lokalvalg som demokratibevegelsens kandidater vant i et valgskred.

Det skremmer makthaverne i Beijing når frie borgere bruker ytringsfrihet og stemmerett. Kina vil sette en stopper for demonstrasjonene ved å innføre lover som skal skremme borgerne fra å engasjere seg politisk. De vil styre ved å skape frykt.

Kinas president Xi Jinping velger å overhøre protestene mot sikkerhetsloven fra vestlige land, blant andre USA og Storbritannia. Han er åpenbart mer bekymret for demonstranter i Hongkong enn for mulige sanksjoner fra vestlige land.

Vi må like fullt være tydelige i vår støtte til alle i Hongkong som fredelig kjemper for rettigheter vi tar som en selvfølge. Det er avslørende at Kina med sikkerhetsloven undergraver avtalen om “ett land, to systemer”. Det som skjer i Hongkong angår oss, fordi det illustrerer hvordan en stadig sterkere global stormakt opptrer.

