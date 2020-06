MARKERING I MINSK: – President Aleksander Lukasjenko blir gjenvalgt som president 9. august. Valget kommer ikke til å bli anerkjent som fritt og uavhengig av det internasjonale samfunn, slik som ingen av de fire forrige. Men på lengre sikt vil er det ting som tyder på at årets presidentvalg baner veien for reformkrefter i Hviterussland, skriver kronikkforfatterne. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

«Dette er altså Hviterussland, et av verdens beste land å leve i»

En blogger reiser landet rundt og dokumenterer dagliglivet i det som omtales som Europas siste diktatur. I Hviterussland er tilgangen på uavhengig informasjon den største trusselen for det autoritære regimet.

MARIA DAHLE, daglig leder i Human Rights House Foundation

BERNT HAGTVET, styreleder i Human Rights House Foundation og professor ved Bjørknes Høyskole

– Alle vet meget godt at regjeringen vår ikke er legitim. Presidenten er ikke valgt. Jeg valgte ham ikke, forteller en kvinne i 50-årene til den hviterussiske videobloggeren Syarhey Tsikhanouski.

Intervjuet med kvinnen har fått navnet «En kvinne forteller hele sannheten om Lukasjenko» og er sett over én million ganger på YouTube etter at den ble publisert i april.

I den ti minutter lange videoen langer kvinnen ut mot landets president Aleksander Lukasjenko, som har styrt Hviterussland med hard hånd siden 1994. Hun beskriver en hverdag der fabrikkene er gått konkurs, kollektivbrukene ligger i ruiner og offentlige bygninger forfaller. Lønningene er lave, mens statsansatte velter seg i rikdom.

les også Dramatisk i Hviterussland: – Det brenner under føttene på diktatoren

Syarhey Tsikhanouski er både uavhengig blogger og opposisjonspolitiker, en kombinasjon som gjør at han med jevne mellomrom arresteres av hviterussiske myndigheter. I slutten av mai fikk han 15 dagers administrativ straff for «organisering av en ikke-sanksjonert massesamling». Hans egen youtubekanal «Landet for livet» har snart en kvart million abonnenter. Siden oppstart i mars i fjor har videoene til sammen nesten 30 millioner avspillinger – et imponerende tall i et land med drøyt ni millioner innbyggere.

Tsikhanouski kombinerer oppsøkende journalistisk virksomhet og intervjuer med mennesker. Ispedd en solid dose humor og sarkasme. I en bobil reiser han rundt til regionene i Hviterussland. Stående foran nedslitte boligblokker, nedlagte gårdsbruk eller veier i elendig forfatning starter episodene gjerne med følgende utsagn: «Dette er altså Hviterussland, et av verdens beste land å leve i».

I et land der staten har fullstendig kontroll over alle TV-stasjonene, er YouTube-kanalen «Landet for livet» blitt et pusterom for hviterussere sulteforet på informasjon om hvordan det egentlig står til i eget land.

Er du fødd i Hviterussland etter 20. juli 1994, har du hele ditt liv hatt samme statsleder. Du har bodd i en stat som systematisk har slått ned på politisk opposisjon og uavhengig presse. Menneskerettighetsforkjempere trakasseres. Regimekritikere kastes i fengsel på konstruerte anklager. 70 prosent av landets økonomi er kontrollert av staten. Presidentens sønn er leder av landets sikkerhetsråd. Der kontrollerer han blant annet landets mektige sikkerhetsorgan – som for enkelhetens skyld 30 år etter Sovjetunionens sammenbrudd fremdeles heter KGB. Presidenten selv anbefaler å kjøre traktor, drikke vodka og ta sauna for å unngå å bli smittet av coronaviruset. Han er også kjent for å ha uttalt: «Det er bedre å være diktator, enn homo».

Landet har i en årrekke funnet seg i særklasse hva gjelder brudd på elementære menneskerettigheter. Landet er det siste i Europa som praktiserer dødsstraff. Avrettingsmetode er skudd mot hodet. Pårørende får ikke beskjed om når avrettingen skal skje eller hvor avdøde ligger gravlagt. Situasjonen er faktisk så prekær at landet er blant de elleve statene i verden med en egen FN-vedtatt spesialrapportør. Menneskerettighetshuset i Hviterussland spilte en viktig rolle for å få på plass mandatet i 2012. FNs Menneskerettsråd vil senere denne måneden vurdere å forlenge mandatet med et år. Det vil være viktig for å kunne drive uavhengig overvåking av menneskerettighetsbrudd i forkant og etterkant av presidentvalget.

Men hviterussiske myndigheter anerkjenner ikke den FN-oppnevnte rapportøren, den franske forskeren Anaïs Marin og hun har derfor ikke kunnet reise til landet selv. Men i sin rapport fra juni i fjor beskriver Marin menneskerettighetene som «grunnleggende dårlige uten vesentlige forbedringer».

Og bare for å avklare det en gang for alle: President Aleksander Lukasjenko (65) blir gjenvalgt som president 9. august. Valget kommer ikke til å bli anerkjent som fritt og uavhengig av det internasjonale samfunn, slik som ingen av de fire forrige. Og det er lite som tyder på at valget av Lukasjenko for hans sjette presidentperiode på kort sikt vil føre til store endringer i det hviterussiske samfunnet.

Men på lengre sikt vil er det ting som tyder på at årets presidentvalg baner veien for reformkrefter i Hviterussland. Til forskjell fra tidligere, går nå unge hviterussere til gatene for å vise sin støtte til andre enn president Lukasjenko. Bilder fra hovedstaden Minsk og andre hviterussiske byer i mai og juni viser lange køer av mennesker som ventet på å signere valglister for nominasjon av andre kandidater.

Tidligere hadde Lukasjenko støtte av 80 prosent av befolkningen. Nå vil 80 prosent ha ham bort, forteller nestleder Valentsin Stefanovitsj i menneskerettighetsorganisasjonen Viasna.

– Hadde valget i august vært fritt, hadde ikke Lukasjenko vunnet. Dette er en ny situasjon for han, Stefanovitsj.

Med Russland pustende i nakken, prøver president Lukasjenko å holde oppe et godt forhold til EU. Etter mange år med sanksjoner, endret EU for to år siden strategi. Den hviterussiske presidenten hadde da myknet opp litt av sivilsamfunnets handlingsrom. Likevel er de undertrykkende lovene fortsatt intakte og kan brukes når de trengs.

Som nå. Fra begynnelsen av mai har demonstranter, journalister og opposisjonspolitikere blitt arrestert eller blitt bøtelagt over hele landet. På tross av at over 200 mennesker er arrestert for å delta i protester de siste ukene, og at bloggeren Tsikhanouski holdes fengslet så han ikke kan stille til valg, fortsetter folk å gå ut på gatene over hele Hviterussland.

Sist helg protesterte folk i flere byer etter at den populære presidentkandidaten Viktar Babaryka og flere i hans valgteam ble arrestert. Videoer av politiets harde framferd minner om bilder fra tidligere valg. Men da slo myndighetene til først valgnatten. Nå forsøker Lukasjenko å kvitte seg med motstanderne halvannen måned før valget for «å hindre krefter fra øst og vest å destabilisere landet».

Presidenten kaster ikke bort tiden. I starten av juni sparket han landets regjering. Sist uke varslet han at pensjonene skal heves. Inspirasjonen for hvordan fredfulle demonstranter skal behandles, henter han fra sine presidentvenner i Sentral-Asia:

«Ingen vet hvordan min venn Rakhmon (president i Tajikistan, red. anm.) ankom Tajikistans hovedstad for å rydde opp i rotet. Og hvor mange mennesker som døde der ute.(...). Dere har glemt hvordan den tidligere usbekiske presidenten Karimov undertrykte kuppet i Andijan ved å skyte på tusenvis av mennesker. Alle fordømte ham, men da han døde – var de alle på knærne, hulket og gråt, fortalte presidenten for åpen mikrofon til sine byråkrater.

Menneskerettighetsorganisasjonene, som er medlemmer av Det hviterussiske menneskerettighetshuset, rapporterer om at flere menneskerettighetsforkjempere som observerer protestene eller dekker dem for uavhengige medier også blir arrestert.

Likevel ser de ikke svart på det. Den unge generasjonen har ikke samme frykt som dem som vokste opp under Sovjetunionen. Lukasjenkos propaganda og symboler biter ikke på dem. De er lei av stagnasjon og ønsker modernisering, forteller nestlederen i Viasna.

Det er ungdommen som er håpet for landet som kalles Europas siste diktatur. De fortjener vår oppmerksomhet.

