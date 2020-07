HOMOKAMP: – Unge i Vesten må ta denne kampen. De har muligheten, og de har ofte staten i ryggen. Skeive i Somalia og de fleste arabisktalende land har ikke det samme. Foto: Roger Neumann.

Debatt

Som ringer i vann

Når den norske staten prøver å bidra til økt toleranse bør vi applaudere, ikke latterliggjøre. For noen ganger har verden noe å lære av et direktorat i lille Norge.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KADRA YUSUF, skribent

«Sodomitt», «soper», «rævamann». Dette var begreper som ble brukt om homofile i Norge før i tida. Men på under 40 år har Norge gått fra at sex mellom menn var forbudt, til at ekteskap mellom to av samme kjønn er en akseptert og vanlig samlivsform. Vi bruker ikke lenger ordene over, fordi den skeive bevegelsen har kjempet og vunnet en kamp mot fordommer og ekskluderende språkbruk. Fordi ord er makt.

Jeg tror at måten homofile omtales på i et land, reflekterer de rådende holdninger i det samfunnet. Derfor syntes jeg det var råkult da jeg hørte at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), i samarbeid med Skeiv verden, skulle lansere filmer om bedre og mer inkluderende måter en kan snakke om homofile, lesbiske, bifile og transpersoner på arabisk og somali.

For mens mange unge LHBT-personer i andre land ser til Norge som et idealsamfunn der man kan elske hvem man vil, er LHBT-person det siste du vil være i Somalia. Landet har blitt kåret til et av de verste landene i verden å være homofil. Homofili er ikke bare tabulagt, men kan straffes med døden i deler av Somalia.

les også IMDi: Ord om kjærlighet

Likevel er det fortsatt noen i Vesten som mener homofili er uakseptabelt. I 2017 kom FAFO-rapporten «Assimilering på norsk», som viste at 44 prosent av unge med bakgrunn fra Somalia mente at homofili aldri er OK, og en annen rapport fra 2019, bestilt av IMDi, fant det samme – at mange norsksomaliere har konservative holdninger til homofili. Og det gjelder ikke bare norsksomaliere; Også somaliere i andre europeiske land melder om frykt for å bli utstøtt eller verre hvis de forteller sine nærmeste at de er homofile.

I en scene i den rystende memoarboka «Angry Queer Somali Boy», forteller den somalisk-kanadiske forfatteren Mohamed Abdulkarim Ali hvordan søsteren hans erklærte at han var syk når hun finner ut at han er homofil. Den samme søsteren elsker å se homofile menn på TV og ønsker seg en homofil kompis. Men når han sier at han er skeiv, reagerer hun med avsky, og ber han gå og «be vekk» skitet. Søsteren mener homofili bare var akseptabelt i hvite kropper, men utenkelig for en somalier. For henne er skeivhet en naturlig del av det degenererte vestlige samfunnet de lever i, men et tegn på sykdom i deres islamske kultur. «Jeg gjør dette fordi jeg elsker deg», forteller hun ham.

Likevel er det håp – fordi mange i diasporaen, unge som gamle, tar opp kampen for kjærlighet og aksept. De nekter å gjemme seg. Med bøker, nettsider, kunst og aktivisme gidder ikke unge somaliere det giftige homohatet som begrunnes med religion og kultur. Slik sett gjør IMDi rett i å ta denne problemstillingen på alvor. Å gi både frihetsforkjemperne og unge vanlige somaliere muligheten til å velge å omtale medmennesker med respekt. Å gi skeiv ungdom med flerspråklig bakgrunn nye verktøy til å snakke om sin egen identitet på en respektfull måte. For de ordene vi bruker om skeive i det somaliske samfunnet er så stygge og stigmatiserende at det ikke burde vært lov.

Faksimile VG 30. juni.

Men ikke alle synes dette er et godt tiltak. To forskere ved OsloMet, Hilde Fiva Buzungu og Anne Birgitta Nilsen, og en norsk/arabisk tolk, Suheil Chafic Abdallah, svarte IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn etter at hun skrev kronikk om disse filmene i VG. De reagerer på den arabiske ordlisten. «Et kjapt google-søk på «gay in Arabic» gir 103 millioner treff, hvorav det første er ‘Misli, also written as Mithlyy, is the Arabic equivalent of the word Gay’. Dette er det samme ordet som anbefales i IMDis film og brosjyre», skriver de i et slags svar til IMDi-direktøren. Så flott at de på OsloMet kan google, da, tenkte jeg.

Så fortsetter de: «Dessverre ødelegger IMDi selv det fine tiltaket de selv har finansiert når de fremstiller det som at et norsk direktorat endelig har fått til noe 422 millioner arabisktalende selv ikke har klart, å finne et kurant og nøytralt ord på arabisk for homofil».

Kritikken er merkelig. Direktoratet har ikke funnet opp nye ord, verken på somalisk eller arabisk. Det de har gjort er å finne alternativer som allerede finnes i begge språkene. Man har, slik jeg leser ordboka, prøvd å finne nøytrale eller postivt ladede ord som allerede finnes, men som ikke trigger skamfølelsen når man som skeiv ungdom tar det i sin munn. Hva er det disse forskerne er redde for? Den språklige stoltheten? Eller er de bare andregradskrenka på vegne av 422 millioner arabisktalende?

I nesten hele Midtøsten, med unntak av Israel, blir homofile forfulgt. I Saudi-Arabia, for eksempel, straffes homofil praksis med døden. I Egypt ble en lege dømt fordi han har «utøvd homoseksualitet». Å leve som homofil i Algerie er forbudt ved loven. «Vår kamp mot promotørene av homofili er viktigere enn vår kamp mot Den islamske staten», har en tidligere religionsminister der uttalt. Selv i Tunisia, med sitt nylig funne demokrati, blir homofile utsatt for ydmykende og smertefulle undersøkelser for å finne ut om de er «vant til sodomi».

les også Hvorfor er frontene så steile i rasismedebatten?

Det er lite å være stolt av, for å si det sånn. Og stolthet kan noen ganger ta liv, mens evnen til å forandre på status quo og våge å tenke nytt innenfor eksisterende rammer kan gi både liv og ikke minst menneskeverd. I mange land der skeive blir forfulgt, ønsker de seg en stat som beskytter dem, som har respekt for individet. Er ikke det bra at staten strekker ut en hånd for unge skeive med flerkulturell bakgrunn som allerede er i skvis?

Nei, dette er ikke nytt, ordene er ikke nye. Og frihetskampen som unge med muslimsk bakgrunn skal ta i Vesten, ligner på den kampen som ble tatt av skeive organisasjoner og enkeltpersoner før dem. Og den norske staten har lært – den har gått fra å kriminalisere homofili til å innføre bestemmelser som ga LHBT-personer særskilt strafferettslig vern mot diskriminering og nedsettende omtale.

Kampen er ikke ny, og virkemidlene er kanskje ikke så freshe som man skulle ønske hos OsloMet. Som feminist har jeg måttet låne en del fra den norske kvinnebevegelsen og freestyle resten når jeg har kjempet mine kamper. Homofile med muslimsk bakgrunn som skal kjempe nå, har muligheten til å stå på skuldrene til og lære av den norske homobevegelsen på samme måte.

Unge i Vesten må ta denne kampen. De har muligheten, og de har ofte staten i ryggen. Skeive i Somalia og de fleste arabisktalende land har ikke det samme. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Diasporaen i Vesten sender ikke bare penger hjem, den sender også ideer, verdier og holdninger. Omtal dine barn som elsker annerledes med respekt hjemme, eller kameratene deres på skolegården. På sikt kan det komme homofile i Somalia til gode, fordi de som reiser hjem har vokst opp med at kjærlighet er ufarlig uansett form, og at skjellsord er ikke ok. Med andre ord: En god gammeldags tenke globalt, handle lokalt.

Mens man venter på politikken, kan man jobbe med retorikken. Så håpe at politikken tar igjen retorikken på sikt. Så kjære forskere ved OsloMet, slipp inn sola! Og til byråkratene hos IMDi: Fortsetter dere sånn, og kan dere få alle skattepenga mine. Peace!

– –

Teksten ble først publisert på Yusufs Facebook-side. Gjengitt her med tillatelse.

Publisert: 07.07.20 kl. 10:06 Oppdatert: 07.07.20 kl. 10:28

Mer om LHBT Pride Somalia Diskriminering

Fra andre aviser