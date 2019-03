BRØT UT: – Det er på tide at den sittende regjering forbyr demonutdrivelser og iverksetter tiltak for å stoppe rettighetsbrudd mot barn i trossamfunn, skriver Anders Torp. Som 19-åring brøt han ut av livet i menigheten hans far Jan-Aage Torp styrte.

Demonutdrivelser mot barn må forbys

Mange vet det ikke, men ifølge en del kristne her til lands lever djevelen og hans demoner fortsatt iblant oss. I min oppvekst som pastorsønn ble jeg trent i å utføre demonutdrivelser og ble selv utsatt for mer enn 30 demonutdrivelser.

ANDERS TORP, foredragsholder.

Logikken bak behovet for demonutdrivelser kan være skremmende enkel. Om man gjentatte ganger begår syndige handlinger, uten at man ser ut til å klare å stoppe med handlingene, eller om man ikke blir frisk fra sykdom eller skade - selv etter gjentatte bønner om helbredelse - så kan demonutdrivelser være et naturlig neste steg.

Enkelte demonutdrivere kan mene at whiplash kan være forårsaket av demoner som befester seg i nakkeområdet under en ulykke. Andre demonutdrivere kan mene at å drømme at man har sex i virkeligheten er å ha sex med en demon i den åndelige verden, og at demoniske makter dermed får makt over en.

Å utføre andre former for seksuelle handlinger enn «vanlig» penetrering, som oralsex eller analsex, er sodomi, syndig og imot Guds vilje – og er for enkelte demonutdrivere en mulig årsak til demoniske bindinger.

I min barndom og oppvekst som radikal kristen har jeg brakt terror over mennesker. I dokumentarboken «Jesussoldaten – gutten som skulle vinne landet for Gud», kan du lese om meg som var med på å gni salt og olivenolje inn i sårene til en selvskader, ettersom zambiske demonutdrivere mente selvskading var satanistiske blodofringsritualer, samt at salt og olivenolje var en bibelsk måte å drive demonene ut.

En person forsøkte å hoppe ut av vinduet i fjerde etasje under en demonutdrivelse jeg og to andre var med på å utføre på en person. Barn har blitt holdt fast over lang tid. En person jeg kjenner har vært i psykoselignende tilstander i timevis etter demonutdrivelser og har til og med lagt drapsplaner i disse periodene; uten at psykiatrien ble involvert. Dette grunnet total mangel på kunnskap. Jeg er glad jeg brøt med troen og menigheten som 19-åring.

Etter at jeg fortalte offentlig om alle demonutdrivelsene jeg ble utsatt for, har jeg blitt betrodd med historiene til mange andre som også har opplevd demonutdrivelser i Norge. Av ofrene har jeg fått lov til å fortelle dette: En prest i Den Norske Kirke har utført demonutdrivelser på

sine egne barn.

4-åringer i en pinsekarismatisk menighet i Oslo har kastet ut demoner av andre sammen med voksne. Tenåringen som ikke ble frisk fra antatte konsekvenser for prematur fødsel, gjennomgikk flere demonutdrivelser i en pinsekarismatisk menighet.

En tenåring i OASE-miljøet (Den Norske Kirkes karismatiske gren) fikk homofili- og panikkangst-demoner forsøkt kastet ut gjentatte ganger, samt fikk forbud mot å fortelle foreldrene om utdrivelsene. En tolvåring i en pinsekarismatisk menighet fikk demoner av sjalusi kastet ut. Den lesbiske damen som det kristne reorienteringsprogrammet feilet i å få heterofil, ble desperat nok til å oppsøke demonutdrivere tilknyttet Pinsebevegelsen. Jeg kjenner til langt flere tilfeller med demonutdrivelser enn jeg lister opp nå. Alle ofrene forteller at de opplevde utdrivelsene som traumatiske og som overgrep.

Ofre for demonutdrivelser som er blitt overbevist eller indoktrinert til å tro de har demoner inne i seg har ikke en fri vilje, på tross av at de selv kan ta initiativ til å få sine demoner kastet ut. Om man får innprentet et virkelighetsbilde om at demoner – de ondeste av skapninger – er på innsiden av kroppen, ønsker man selvsagt løsrivelse fra den truende og eksistensielt angstfulle tilstanden.

Om man lever i en virkelighet der djevelen eller onde ånder står bak uønskede hendelser i verden, er det naturlig at demoner og onde krefter får skylden. Barn som vokser opp med et slikt verdensbilde kan oppleve å ha et konstant trusselbilde rundt seg, noe som igjen kan føre til angstlidelser eller andre psykiske problemer.

VG har avdekket hvordan norske overleger og psykiatere driver med uetisk samarbeid med eksorsister i den katolske kirke. Det siste «besatte» må oppleve er eksorsister som bekrefter deres vrangforestillinger eller fagpersoner som indirekte eller direkte gjør det samme.

Personer som mener de er besatte må bli fortalt at de er psykisk syke og få faglig hjelp fra psykiatrien – ikke få høre at de er friske nok til å få en demonutdrivelse.

Demonutdrivelser sammenlignes av ofre med voldtekt, fysisk vold og psykisk vold. Traumene demonutdrivelser påfører et menneskes psyke kan ta år å behandle. Andre får forverret psykiske lidelser og blir kanskje aldri friske. I Norge har vi regelverk som skal beskytte barn

mot fysisk vold. I nyere tid har også psykisk vold blitt en prioritet. Likevel er det ingen som prøver å forhindre demonutdrivelser som rammer barn i norske trossamfunn.

Det er på tide at den sittende regjering samt minister for livssyn og trossamfunn, Kjell Ingolf Ropstad, eksplisitt forbyr demonutdrivelser og iverksetter tiltak for å stoppe rettighetsbrudd mot barn i trossamfunn.

