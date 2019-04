FELLES FRONT: Partilederne Jeremy Corbyn og Theresa May må finne en brexit-løsning i felleskap. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Mays kuvending kan løse Brexit-floken

I et dramatisk, noen vil si desperat, skifte av taktikk, har Storbritannias konservative statsminister Theresa May henvendt seg til Labour-leder Jeremy Corbyn for å finne en brexit-løsning sammen med opposisjonen.

Siden dette er et parlament hvor de fleste representanter, uansett parti, stemte for å forbli i EU , kan Mays nye kurs få det flertallet i underhuset en utmeldingsavtale trenger for å bli vedtatt. Det er i så fall godt nytt for norsk næringsliv som dermed slipper å frykte fullt kaos fra og med neste fredag.

Det var etter et regjeringsmøte som varte nesten åtte timer at statsministeren tirsdag ba om en håndsrekning fra Corbyn.

Forslaget om å finne et kompromiss sammen med det britiske arbeiderpartiet har møtt forventet motbør fra den eurokritiske høyresiden i Theresa Mays eget regjeringsparti. Herfra strømmer det nå bannbuller og rene krigserklæringer mot Tory-lederen. Denne gruppen representerer imidlertid et mindretall i det konservative partiet.

Samtidig er det slett ikke gitt at mer moderate toryer slutter seg til et forlik som involverer Corbyns parti, nettopp fordi det ledes av Jeremy Corbyn. For høyresiden er han en uspiselig marxist.

Det er heller ikke gitt at den moderate fløyen av Labour slutter seg til hestehandelen med de konservative – av samme grunn. Det er mange i Labours parlamentsgruppe som sterkt misliker Corbyns venstreradikale ståsted, og vil uansett ikke unne ham noen seier.

Denne splittelsen i begge partier er det som taler mest mot kriseforliket Theresa May inviterer til.

Partiinteresser synes å gå foran nasjonens interesser.

Stemmeteknisk er det fullt mulig å oppnå enighet. For selv om en majoritet av Tory-representantene har bidratt til å avvise skilsmisseavtalen tre ganger, viser stemmetallene fra de ulike voteringene at det kan finnes et flertall som vil akseptere statsministerens forslag til utmelding i kombinasjon med en løsere tilknytning til EU. Altså en såkalt «soft brexit», et mykt brudd som gir mulighet til fortsatt medlemskap i noen EU-områder.

Tidligere har Theresa May sagt at «brexit betyr brexit», som igjen betyr at britenes brudd med Brussel skal være endelig. At hun nå åpner for at det også kan bety at Storbritannia forblir i en tollunion med EU vil både kunne løse det betente spørsmålet om irskegrensen, følgelig også at britenes tilgang til det indre marked – deres største handelspartner – fortsetter som før.

Satt på spissen impliserer en slik «business as usual»-løsning, dersom det er der dette lander, at det meste blir som før: Frem til i dag har britene vært innenfor EU, men litt utenfor. Nå blir de utenfor EU, men litt innenfor.

Publisert: 03.04.19 kl. 19:40