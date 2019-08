AP-TOPPER: – Arbeiderpartiets storbypolitikk gir mer rettferdige og miljøvennlige byer med mindre forskjeller mellom folk, skriver Aps byrådslederkandidater i Oslo og Bergen. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Vår storbypolitikk gir bedre byer

I 2015 ga velgerne en knusende dom over Høyres 12 og 18 år med byrådsmakt i Norges to største byer. Velgerne hadde fått nok av skoleforfall, privatisering, stoppeklokker i eldreomsorgen, mangel på barnehageplasser og dårlig byluft.

RAYMOND JOHANSEN, byrådslederkandidat i Oslo (Ap)

ROGER VALHAMMER, byrådslederkandidat i Bergen (Ap)

I Oslo var det ikke uvanlig at byens eldre hadde flere titalls ulike hjemmehjelpere. Arbeiderpartiet gikk til valg på 500 flere medarbeidere i eldreomsorgen. Det målet når vi i 2019, og det gjør at våre eldre får faste hjemmehjelpere. I Bergen bygget Høyre 32 netto nye sykehjemsplasser på 12 år. Alle vet at vi trenger hundrevis av nye plasser, men Høyre syntes 32 plasser var nok. I Oslo hadde sykehjemmene et massivt vedlikeholdsetterslep.

Vi har andre ambisjoner for eldreomsorgen. Vi bygger nye sykehjem, avslutter kontrakter med kommersielle selskaper og sørger for flere medarbeidere. Vi vil ha best mulig, ikke billigst mulig eldreomsorg.

I Bergen måtte staten gripe inn og stenge helsefarlige skolebygg da Høyres nåværende byrådslederkandidat Harald Victor Hove var skolebyråd. Arbeiderpartiet pusser opp skolene, ansetter flere lærere og sørger for mer kvalitet i skolefritidsordningen. I Oslo gikk tusenvis av barn hjem etter skoletid fordi foreldrene ikke hadde råd til aktivitetsskole, Oslos skolefritidsordning. Vi har innført gratis aktivitetsskole for alle førsteklassinger i byen, slik at alle barn kan være med på lek og læring etter skoletid.

I begge byer var byluften så forurenset da vi overtok at folk ble syke av den. Vi har innført tiltak som virker, og det tror vi spesielt de med astma- og allergiplager er glade for. Nå går vi til valg på å sette spaden i jorda for ny T-banetunnel i Oslo og bybane til Åsane i Bergen. Det betyr bedre byluft og bedre tid i hverdagen. Høyre sier nei til å sette spaden i jorda. I Bergen vil de ikke bygge bybane til Åsane. I Oslo vil de fortsette å utrede alternative T-banetunneller.

I Bergen beskrev Høyre sin egen kommuneøkonomi «ikke bærekraftig». Dårligere egenattest etter 12 år er vanskelig å forestille seg. I Oslo bygget Høyre ny holmenkollbakke til en pris som var 4400 prosent mer enn de lovet og de lot Veireno drive avfallshåndtering. I begge byer styrer Arbeiderpartiet trygt, vi betaler ned gjeld og investerer for fremtiden på en ansvarlig måte.

Arbeiderpartiets storbypolitikk gir mer rettferdige og miljøvennlige byer med mindre forskjeller mellom folk. Det gir igjen folk like muligheter til å leve forskjellige liv.

Publisert: 14.08.19 kl. 16:25