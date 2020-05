HELDIG: – Jeg er ikke stolt av å være norsk, jeg er heldig som er norsk. Og med det følger et stort ansvar for å løfte fram verdier som er preget av takknemlighet, ydmykhet og raushet. Det er verdier jeg skal feire når jeg vifter med flagget på 17. mai, skriver lektor Jeanette Næs Løchen. Foto: PRIVAT

«Alt for Norge», Trygve?

Alt for Norge, Trygve Slagsvold Vedum? Mer enn noen gang før bør vi se ut av Norge og løfte blikket vekk fra oss selv, særlig på en dag som 17.mai.

JEANETTE NÆS LØCHEN, lektor

«Alt for Norge på 17.mai!» avsluttet Trygve Slagsvold Vedum i Politisk kvarter på NRK i dag. Debatten handlet om å handle lokalt og kommentaren er kanskje tatt ut av sin sammenheng. Eller er den det? Jeg stusser ofte når jeg hører noen bruke dette uttrykket. Alt for Norge? Mer enn noen gang før bør vi se ut av Norge og løfte blikket vekk fra oss selv, særlig på en dag som 17.mai.

Jeg er en selverklært 17.mai-elsker. Bunader, norske flagg, korps som spiller sanger jeg har kunnet så lenge jeg kan huske. Finnes det noe bedre? Da jeg var barn, handlet nasjonaldagen om hvor mye is jeg kunne kjøpe for 100-lappen jeg fikk av mormor og morfar. I studietida var det champagnefrokost i kollektivet, etterfulgt av timer med knuffing i Oslos gater, treffe kjente og halvkjente, drikke litt mer musserende, for så å gå hjem og mobilisere til neste eksamen.

Et sted på veien har 17.mai endret karakter. Det er sikkert ganske naturlig med tanke på at jeg har blitt voksen. I år blir 17.mai veldig annerledes. Men det er enda en grunn til å reflektere over hva det egentlig er vi feirer på denne dagen.

Vi hører stadig at vi må være stolte av å være norske. Men jeg kjenner meg ikke stolt av å være norsk. Stolt er ikke et ord som sier noe om mine følelser knyttet til hvor jeg er født, hvor foreldrene mine er født, hvor jeg har fått lov til å gå på skole og ta utdanning og hvor jeg har født barn med den beste medisinske hjelp. Det går ikke an å være stolt av at man tilfeldigvis er født et sted, født i et land hvor så mange muligheter ligger så mye bedre til rette enn i de fleste andre land her i verden. Men jeg kan være takknemlig for det.

Jeg er uendelig takknemlig for det faktisk.

For hvorfor er det ikke jeg og mitt nyfødte barn som ble drept på fødeavdelingen i Kabul i går? Hvorfor er det ikke jeg og barna mine som holder på å dø av COVID-19 i en flyktningleir på Kreta? Eller hvorfor slipper jeg å oppleve at kameraten min dømmes til døden fordi han elsker en mann? Fordi jeg tilfeldigvis ble født i Norge.

Mange vil hevde at vi må hegne om friheten vår slik at ingen kan ta den fra oss. Og jeg er enig. Demokrati og frihet har ikke kommet gratis. Men det er ikke først og fremst «fremmede» flagg i toget, «fremmede» flyktninger eller andre «fremmede» ting, som er den største trusselen mot demokratiet vårt. Den største trusselen er kanskje at vi tror vi fortjener denne friheten mer bare fordi vi er født her. Det kan kalles ignoranse, og det er en stor trussel, det.

Jeg er ikke stolt av å være norsk; jeg er heldig som er norsk. Og med det følger et stort ansvar – et ansvar for å løfte fram verdier som er preget av takknemlighet, ydmykhet og raushet. Det er verdier jeg skal feire når jeg vifter med et flagg på 17. mai. Det, og det at jeg vant i lotto den dagen jeg ble født akkurat her i Norge, på dette lille stedet på kloden.

Det kunne like gjerne vært helt annerledes.

Publisert: 15.05.20 kl. 11:36

