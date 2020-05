IKKE I ÅR: – Det blir null stress med nasjonaldagen i år. Det er jeg takknemlig for, skriver Sanna Sarromaa. Foto: Frode Hansen

Debatt

Ja, jeg elsker!

Jeg kommer aldri til å elske 17. mai, og det behøver jeg heller ikke, men jeg kommer alltid til å være glad i Norge, mitt andre hjemland.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

I år er det mye å være takknemlig for. Vi bor i Norge – og vi slipper å feire 17. mai! Det er nemlig null stress med nasjonaldagen i år. Nå kan folk faktisk få en fridag, eller egentlig to, siden man for én gangs skyld slipper alle forberedelsene.

Jeg har alltid synes litt synd på mødre – og likestilte fedre – i forkant av 17. mai på grunn av det voldsomme pliktløpet de blir utsatt for i nasjonens navn. Jeg husker min første nasjonaldag alene med barna, uten noen nordmann i huset. Jeg fikk en lang liste med ting jeg måtte huske på av min norske venninne. «Har de pensko? Du kan låne størrelse 34 fra oss. Har du strøket skjortene deres? Hva med speiderskjortene? Nille har flagg. De må ha dem i barnetoget.»

Jeg følte at barnevernet kom til å sjekke om barna mine var norske nok – og om penskoene var i orden. Jeg tror vi besto, så vidt, men vi var ikke den mest praktfulle familien i byen. Penskoene var for små, og det ble en lang marsj og gnagsår på de minste. Den eldste endte opp med å bruke speiderskjorte – i mangel på noe annet – hele dagen.

Sanna Sarromaa. Foto: Picasa

Den norske nasjonaldagen er ikke bare dagen for mas og stress, det er også dagen for helt meningsløst småprat. Det slipper man i år. Den mest meningsløse frasen av alle er «Gratulerer med dagen». Jeg snakket med en norsk mann fra bygda som sa at man aldri gratulerte noen på 17. mai der – at dette var et nyere byfenomen, litt slik som «Ha en fin dag» og «Ha en fortsatt fin dag» som alle butikkansatte, selv på Rema, har begynt å si med en fløtemyk stemme.

Jeg gratulerer aldri noen på 17. mai, og når noen gratulerer meg, sier jeg at det ikke er meg de skal gratulere. Jeg er ingen surpomp, men jeg vil ikke virke falsk eller tilgjort heller.

Det fineste med 17. mai for meg er estetikken. Bunader er fantastiske å se på, og det hotteste som finnes er norske menn i bunad. Det jeg derimot ikke forstår, er alt jåleriet med disse draktene. For meg føles det som folk leter og leter bakover i slekten for å få legitimitet til å skaffe den dyreste og fineste bunaden med mest bling-bling. Det spiller ingen rolle hvor mor eller far kommer fra – har man en tipptippoldefar i Telemark, er Telemarksbunaden det selvsagte og mest naturlige valget.

Samekofte er også trendy fordi urfolk er moteriktig. Er man åttendedels same, så gjelder det å gå i kofte, enda man ikke kan et kløyva ord samisk og har bodd hele livet i Moss. Det virker å være kjekt å ha et klesplagg til 40 000-50 000 kroner som man bruker én gang i året. Man er jo norsk, da.

Ikke slipper vi bare den meningsløse gratulasjonsfrasen; i år behøver vi heller ikke å høre på intetsigende taler. Aldri blir så mye svada sagt i en mikrofon som på 17. mai. Det skyldes at ingen tør å utfordre eller røske i noe på nasjonaldagen. 17.-mai-komiteene ledes alltid av litt kjedelige folk for at det for all del ikke skal bli noen overraskelser. Dagen er for tradisjoner. Selv julekvelden kan få en ny vri, men aldri 17. mai. Jeg kan ikke huske en eneste nasjonaldag som har vært annerledes enn den forrige.

Jeg kan si og mene alt dette fordi jeg ikke er norsk. Fordi jeg ikke er født og oppvokst i Norge, betrakter jeg ting og fenomener gjennom et isolert vindu. Jeg mangler historien, fellesskapsfølelsen, og nostalgien. Jeg mangler sanseinntrykkene fra barndommen. 17. mai har ikke en dypere mening for meg fordi jeg ikke knytter noen minner eller følelser til den. Nasjonaldagen er ikke hellig for meg. Når barnetoget humper forbi, rører det ikke ved noe spesielt hos meg. Jeg registrerer at det er litt søtt og hyggelig, og jeg smiler og vinker tilbake.

Men gladest er jeg når vi kommer oss hjem og kan kaste fra oss finklærne og bare være litt rølpete finner i pysjbukser.

At jeg har et anstrengt forhold til nasjonaldagen, betyr ikke at jeg ikke er glad i Norge og takknemlig for å bo her. For det er jeg.

I år har jeg ekstra mye å være takknemlig for. Jeg er først og fremst takknemlig for at Norge er et land der ting fungerer. Jeg hadde tårer i øynene da jeg sendte mine tre barn tilbake til skolen på tirsdag. Vi klemte hverandre i døråpningen og følte at det var noe historisk over det hele. «Coronaferien», som de kalte det, var over, og hverdagen kunne tas tilbake mye tidligere og med mer tillit og framtidstro enn i veldig mange andre land. Det spiller ingen rolle akkurat nå at de – i ekte norsk stil – sikkert kommer til å bruke de neste ukene på skolen på «bli kjent»-leker og gruppesamtaler om hva de føler nå. Det som er viktig, er at de kom seg til skolen – trygt, godt og så fort som mulig. Norge i bunn og grunn er et land der ting fungerer.

Noen ganger, veldig ofte og som regel, faktisk, fungerer ting så godt at vi tar dem for gitt. Vi glemmer takknemligheten. Også jeg har brukt mer spalteplass på å kritisere enn på å rose.

Min far pleide å si på 80-tallet at man hadde trengt en krig for å «renske luften». Det var selvsagt helt tullete sagt av en mann som ikke husket noe av krigen (han var født i 1942). Det han mente, eller det jeg tror at han mente, var at store kriser og katastrofer gjør at folk konsentrerer seg om det viktigste: om fellesskapet, om takknemligheten og om alt det som er grunnleggende for tilværelsen. Er det krig, sutrer man ikke om småtterier. Når det ikke er krig, klager man derimot over alt mulig.

Kanskje blir coronaen vår tids luftrenser. Masseledigheten lærer oss ydmykhet, og ydmykheten lærer oss takknemlighet. Dagpengene er små, men de er tross alt penger, og de kommer som en klokke to dager etter sendt meldekort. Fordi vi bor i Norge. Fordi ting fungerer i Norge.

Jeg er også takknemlig for all den friske luften jeg har fått i meg etter at treningssentrene stengte. Jeg har – gudskjelov – ikke behøvd å holde meg til én kilometer fra hjemmet, én time per dag, slik som i Frankrike. Jeg har funnet nye turstier og topper og jeg har nytt utsikten jeg ikke har sett – eller lagt merke til – før.

Jeg kommer meg ikke til Frankrike i sommer, slik som jeg hadde planlagt, men jeg er ikke i det minste lei meg for det. Det blir ikke Bordeaux i år, det blir en hytte i Jotunheimen i stedet. Det blir nye stier og nye topper i et land der man aldri går tom for utsikt. Det er virkelig noe å være takknemlig for.

Jeg kommer aldri til å elske 17. mai, og det behøver jeg heller ikke, men jeg kommer alltid til å være glad i Norge, mitt andre hjemland.

Publisert: 16.05.20 kl. 08:24

