Kommentar

Duell om lov og rett

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Tidligere var det trusler og utskjelling. Nå er det blitt skutt med skarpt i gatene. De siste ukers demonstrasjoner, konfrontasjoner, drap og vandalisme har gjort lov og orden til et sentralt tema i USAs valgkamp.

Denne uken besøkte president Donald Trump et av brennpunktene i konflikten, byen Kenosha i delstaten Wisconsin. Torsdag kom demokratenes presidentkandidat Joe Biden til byen med 100 000 innbyggere ved Lake Michigan.

Trump har gjort lov og orden til en hovedsak i valgkampen. Selv om han for tiden er USAs sheriff legger han alt ansvar for lovløsheten på demokratene. Opptøyene finner sted i byer der demokratene styrer, sier presidenten. Ingen vil være trygge hvis Biden blir president, forteller han velgerne.

Demokratenes kandidat Joe Biden anklager Trump for hensynsløst å utnytte situasjonen og sier alle amerikanere er mindre trygge fordi Trump ikke klarer å utføre jobben som president. Vi må ikke bli et land i krig med oss selv, sier han.

23. august ble en 29 år gammel mann, Jacob Blake, skutt i ryggen og alvorlig såret av politi i Kenosha. Det utløste store demonstrasjoner, som i andre amerikanske byer denne sommeren når svarte menn er blitt drept eller såret av politiet. Noen utnyttet situasjonen til å utøve hærverk og sette fyr på bygninger.

To dager senere ble situasjonen i Kenosha dramatisk forverret, da to mennesker ble skutt og drept. Det var både demonstranter og selvutnevnt borgervern i de urolige gatene. Politiet pågrep en hvit 17 år gammel mann og siktet ham for dobbeltdrap. Noen dager tidligere var en hvit mann blitt drept under en motdemonstrasjon i Portland, Oregon, der protester mot rasisme har pågått uavbrutt gjennom sommeren.

Spørsmålet er hvem som vinner på at lov og orden er blitt et sentralt tema i valgkampen. Er det Trump som sier bare han kan ordne opp, eller Biden som mener han er den rette til å dempe spenningen. Trump sier Biden er for svak til å gjenopprette orden og at han er styrt av radikale krefter som vil ødelegge landet. Biden anklager Trump for å splitte folket og at skaden kan bli uopprettelig om han blir gjenvalgt.

Trump spiller en velkjent kort som republikanske kandidater har trukket tidligere. Richard Nixon brukte lov og orden i sin vellykkede valgkamp i 1968. Men i motsetning til Trump var Nixon da kandidat, ikke president.

Som på 1960-tallet er kampen mot rasisme og forskjellsbehandling igjen blitt aktualisert. Det er dyp splittelse og sosial uro. Retorikken er hard og uforsonlig. Begge kandidater beskriver scenarioer av undergang om den andre part vinner.

Valget kan bli avgjort i delstater som Wisconsin, der små utslag skal til for å vippe resultatet i den ene eller andre retning. Trump vant så vidt i Wisconsin i 2016, til tross for at alle meningsmålinger tydet på at Hillary Clinton kom til å vinne. Biden leder i Wisconsin, men demokratene har ikke grunn til å føle seg trygge.

På demokratenes landsmøte ble det fokusert på tre kriser: Pandemien, den økonomiske nedturen og kampen mot rasisme. De anklaget Trump for å ha sviktet på alle områder. På republikanernes landsmøte ble det snakket mindre om pandemien enn om lov og orden.

Presidenten tar, som vanlig, ikke ansvar når noe går galt på hans vakt. Radikale demokrater har skylden for vandalisme og plyndring. I pandemien var det Kina, Verdens helseorganisasjon (WHO) og demokratiske guvernører som var årsak til at USA ble så hardt rammet.

På Twitter kaller han de som demonstrerer under hans flagg for “STORE PATRIOTER”, mens motparten er «agitatorer og kjeltringer». Da han ble spurt om 17-åringen som er siktet for å ha drept to mennesker under demonstrasjonene i Kenosha var han mer forståelsesfull: – Jeg antar at han hadde havnet i store problemer. Han ville antagelig blitt drept, sa Trump på en pressekonferanse.

Presidenten er langt mindre opptatt av hendelsene som har utløst demonstrasjonene, enn det som har skjedd i etterkant. Han roste politiet og lot seg avbilde i utbrente ruiner i Kenosha fremfor å møte Jacob Blakes familie. Biden må balansere mellom å støtte fredelige demonstrasjoner mot forskjellsbehandling, samtidig som han tar avstand fra vold og ødeleggelse.

Det er ikke utelukkende et spørsmål om orden, men om lov og rett. Om en kamp for like rettigheter og likebehandling.

Presidenten skremmer med vold og kaos hvis Biden vinner. Trump kan vinne på dette hvis hvite velgere i Midtvesten frykter at utryggheten snart hjemsøker deres nabolag. I politisk reklame viser Trump-kampanjen bilder av brennende bygninger og slagordet: Jobs, not mobs! Demokratene svarer med reklame der Biden sier at opptøyer og plyndring ikke er protest, men noe som må straffeforfølges.

Trump er på offensiven og Biden har vært nødt til å svare. Kampen står om usikre velgere i vippestater som Wisconsin. Krisene som har rammet USA handler alle om borgernes grunnleggende sikkerhet. Om den utrygghet USAs svarte minoritet opplever. Om en pandemi som truer liv og helse, og om en nedtur som fører til økonomisk usikkerhet.

-Føler du deg virkelig tryggere med Trump, spør Biden retorisk. Det minner om Ronald Reagans spørsmål til velgerne i 1980, etter fire år med Jimmy Carter i Det hvite hus: «Har du det bedre enn for fire år siden». Velgerne svarte nei. Denne gang står sikkerheten på valg.

