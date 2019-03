Et lite mord i Rio

LEVER VIDERE: – Den myrdede politikeren Marielle Franco vil fortsatt spille en stor rolle i brasiliansk politikk. Gjerningsmennene trodde at problemet var løst ved å bli kvitt henne, det var tross alt bare et vanlig mord i Rio som ofte ikke etterforskes. De tok feil, skriver kronikkforfatteren. Foto: Marcelo Sayao / EFE

14. mars i fjor ble Marielle Franco henrettet med tre skudd i hodet og ett i halsen. Nå er to mistenkte arrestert. Det mange spør seg er hvem som har bestilt drapet. Drapet er også blitt en hodepine for president Jair Bolsonaro. En president som allerede sliter med populariteten.

ROAR NERDAL, journalist, bosatt i Salvador, Brasil

Mord og henrettelser er hverdagen i Brasil med over 60.000 registrerte drap i året. Drap på politikere er heller ikke så sjelden, da handler det oftest om konflikter lokalt og om korrupte politikere som er kommet på kant med noen de ikke burde. Delstaten Rio de Janeiro er den verste med omtrent halvparten av de 23 lokale folkevalgte og ordførere som ble drept i Brasil mellom 2016 og 2017.

Likevel skilte drapet på Marielle Franco seg raskt ut. Den populære lokalpolitikeren sto for alt det den stadig mer populære presidentkandidaten Jair Bolsonaro var mot. Hun var svart, lesbisk og representerte sosialistpartiet Psol (omtrent som SV i Norge.) Hun var lokalt kjent for å ta opp politibrutalitet og si fra om militsenes økende makt og overgrep. Hun var talskvinne for de fattige som bor i favelaene og kjempet for minoritetene.

Utenfor Rio var hun ikke spesielt kjent. Det endret seg over natten til 15. mars. Marielle var blitt et symbol og martyr for de som kjempet mot den ekstreme høyresidens framvekst. Sporene pekte også raskt mot at henrettelsen var utført av folk med tilknytting til milits eller politi. Kanskje begge deler. Det store spørsmålet er hvem som hadde beordret drapet.

Sist uke ble to tidligere politimenn arrestert og siktet for drapet. Begge nekter skyld, men etterforskerne har vist til både elektroniske og fysiske bevis. Politiet kom også over 117 automatgevær av typen M-16, i tillegg til håndvåpen og spesialkniver i forbindelse med beslag. Ronnie Lessa, som er utpekt som drapsmannen, er pensjonert politi. Han har også plettfri vandel, men jobbet for en av de mest beryktede avdelingene i politiet hvor flere kolleger ble dømt for en massakre på 23 personer i 1993. Sjefen for avdelingen er dømt for å ha beordret mordet på en dommer. Ifølge brasilianske medier blir Lessa beskrevet av kolleger som både kald i skarpe situasjoner og med gode skytterferdigheter.

Å være politi i Brasil er en tøff jobb få burde misunne. I mange byer er det rett og slett krig mellom politi og narkobander. I fjor døde 87 politi bare i Rio, og det er det laveste tallet på mange år. Motsatt drepte politiet rundt 1300. Det er de offisielle tallene. Bak disse tallene skjuler det seg en enda hardere virkelighet.

Brasils brutale narkogjenger tør være kjent. I Rio har det disse de siste årene fått utfordrere fra de såkalte militsene. Basisen i disse militsene har vært en blanding av aktive og pensjonerte politi og eks-militære ispedd noen overløpere fra narkokriminaliteten. Utgangspunktet for mange i militsen kunne være aktverdig nok, nemlig ønsket om å beskytte eget nabolag fra den organiserte kriminaliteten. Men militsen tok ikke bare over nabolagene, de tok også over den kriminelle aktiviteten. De viste seg å være minst like tøffe i klypa og utvidet virksomheten til å gjelde politikken. Det er en kjent sak at militsen har sine politiske kontakter. Og de er blitt hyllet av mange på høyresiden, for som kjent så er «en død banditt en god banditt.»

Vanlige folk har også stor sympati for at man skal være hard mot de harde. Alle er lei av vold og kriminalitet. Alle er rammet. Men av og til er det vanskelig å si hvem som er den verste banditten.

Bolsonaro er blant dem som tidligere har hyllet militsen. Han har også stor støtte blant politifolk som han vil gi større fullmakter for å fyre løs og mindre risiko for å bli straffet for voldsbruk i tjenesten. Bolsonaro fikk også prosentvis stor støtte i enkelte av nabolagene som militsen kontrollerer.

Inntil nå har ikke mordet på Marielle Franco vært et problem for Bolsonaro.

Men tidligere i år kom det fram at det har vært økonomiske uregelmessigheter ved sønnen Flavios kontor som folkevalgt. Flavio er senator nå, men han etterforskes for tiden han var folkevalgt i delstaten, og kollega av Marielle Franco. Det er hans livvakt og sjåfør som skal ha operert med en konto med millionbeløp. Pengene skal ha stammet fra lønninger til såkalte «spøkelsesansatte», folk som er ansatt på papiret, men aldri er på jobb. Blant disse ansatte befant kona og mora til en ekspolitimann og antatt leder for militsen i Rio som er ettersøkt. Politiet vil også spørre denne ettersøkte om drapet på Franco.

Sjåføren til Flavio er eks-politi. Flere brasilianske medier knytter han til militsen, han har i hvert fall nære kontakter der.

De to første månedene har ikke vært spesielt gode for Bolsonaro. I tillegg til all oppmerksomheten rundt at sønnen er havnet i søkelyset for mulige ulovligheter, dukker det opp flere beskyldninger om at partiet hans drev omfattende juks med offentlige penger under valget i fjor høst. Regjeringen er splittet i tre fraksjoner: de økonomisk radikale liberale, de konservative generalene og de som ser kulturmarxister over alt.

Derfor har han nå bare 39 prosent på popularitetsmålingene, som er det dårligste en president har hatt siden målingene startet i 1994.

Det ble ikke bedre da det viste seg at den antatte drapsmannen av Franco var nabo i samme condomino (borettslag) og at datteren hadde vært kjæreste med sønnen en kort periode. Bolsonaro er også avbildet sammen med en av de siktede.

Politiet sier at de ikke har lagt vekt på dette og ikke funnet tilknytting. Hvorvidt de siktede utførte drapet på oppdrag fra andre hører dessuten med til neste del av etterforskningen.

Bolsonaro vant valget på å bekjempe korrupsjon og organisert kriminalitet. Og bare for å understreke igjen, det fins ikke bevis som knytter ham personlig til ulovligheter. Bare tilfeldigheter.

Brasilianere tror på mye, men de tror ikke på tilfeldigheter.

Etterforskingen av drapet på Marielle Franco går videre. I kjølvannet er det avslørt drapsplaner mot andre politikere. Den folkevalgte Jean Wyllis følte seg så truet at han har rømt landet. Også andre aktivister har gjort det samme, andre lever i skjul. Franco vil fortsatt spille en stor rolle i brasiliansk politikk. Gjerningsmennene hatet det hun sto for og trodde at problemet var løst ved å bli kvitt henne. Det var tross alt bare et vanlig mord i Rio som ofte ikke etterforskes.

De tok feil.

