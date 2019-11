Debatt

Hegseths uredelige metode

Jeg er imot homoterapi. Likevel har VGTVs Morten Hegseth gang på gang både påstått at jeg støtter homoterapi. Det fremstår som uredelig.

Nå nettopp







ESPEN OTTOSEN, teolog og filosof, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

De siste dagene har jeg møtt Morten Hegseth til samtaler og debatter flere ganger. Og det blir et tydeligere og tydeligere problem at hans definisjon av homoterapi både er uklar og i praksis blir altfor omfattende.

La meg si det krystallklart: Jeg er kritisk til «en metode eller behandling som har som mål og hensikt å endre menneskers homofile orientering». Og jeg har ikke noe imot et forbud mot en slik praksis.

Likevel forutsetter Hegseth (og flere med ham) at jeg støtter homoterapi. Ja, i «God Morgen, Norge» 6. november påsto han at jeg «vil at folk skal ha det vondt så lenge det ikke går helt gærent», at jeg «viser til en Gud som hater homofile» og attpåtil at jeg ber om rett til å «behandle meg som en sykdom». Dette opplever jeg både som feilaktige og grovt stigmatiserende påstander.

les også Vi må sikre rettighetene til dem som oftest ikke blir hørt

Det eneste jeg ønsker er at (mange tusen) kristne i dette landet skal ha rett til å mene – og dermed også si og forkynne – at sex utenfor ekteskap mellom mann og kvinne er galt. Det betyr ikke at jeg ønsker å hindre homofile fra å leve som de ønsker eller at jeg betrakter homofilt samliv som en særlig stor synd. Og når jeg møter mennesker som ikke er kristne, som Morten Hegseth, har jeg ingen særlig interesse av å snakke om kontroversielle synder. Jeg er selv en synder, men jeg tror også, heldigvis, at Guds nåde alltid er større enn våre synder.

Problemet med både VGTVs serie «Homoterapi med Morten Hegseth» og Hegseth argumentasjon de siste dagene er at logikken fremstår slik: Hvis du ikke mener at homofilt samliv er like bra og flott som heterofilt samliv, så støtter du homoterapi.

Dermed blir det den helt alminnelige ytringsfriheten som settes i spill. Hegseth har riktignok sagt flere ganger at det skal være lov å mene at seksuelt samliv bare hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne (og seksuelt samliv utenfor en slik ramme dermed er synd). Det er bra. Men det hjelper ikke når han altfor ofte problematiserer kristnes rett til å si det samme i en fortrolig samtale.

les også Alle skal få leve fritt og elske hvem de vil!

I tillegg har Hegseth brukt begrepet «behandling» på en svært problematisk måte. Han forutsetter – helt uten dokumentasjon og grunnlag – at kristne som sier i samtaler at homofilt samliv er galt, driver med behandling av homofile og dermed prøver å endre deres seksualitet. Slik står han rett og slett i fare for å sabotere debatten.

Selv har jeg aldri drevet med noe som er i nærheten av å kunne kalles homoterapi. Jeg driver lite med sjelesorg og har aldri hatt systematiske eller jevnlige samtaler med andre mennesker hvor jeg har gått inn en rolle som «veileder». Likevel argumenterer Hegseth som om jeg ønsker å ha en rett til å forandre mennesker. Igjen: Det er uredelig.

Jeg synes det kommer frem mye kritikkverdig i dokumentaren «Homoterapi ved Morten Hegseth». Men istedenfor å få til en god debatt om hva såkalte konservative kristne kan og bør gjøre for å unngå å påføre mennesker skam og traumer, har debatten i etterkant av serien ført til at en rekke kristne spør om Hegseth ønsker å skremme mennesker med et annet syn enn han til taushet.

Publisert: 07.11.19 kl. 14:26







Mer om