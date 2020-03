HANSKENE AV: Boris Johnson har dårlig tid når Storbritannia i dag begynner forhandlingene om en frihandelsavtale med EU. Foto: Frank Augstein / PA Wire

VG mener: Det er nå brexit-kampen begynner

I dag begynner de lenge omtalte forhandlingene mellom Storbritannia og EU om en ny frihandelsavtale.

Den skal tre i kraft når overgangsperioden etter brexit utløper ved utgangen av året, og britene forlater unionen for godt 1. januar 2021. Alt brexit-kaos vi har vært gjennom så langt har kun vært et oppspill til det som nå kommer.

Skyggeboksingen er over. Nå tas hanskene av. Sabelraslingen i London og Brussel er uttrykk for at partene erkjenner det faktiske alvoret. Det er ingen overdrivelse å si at motsetningen synes uoverkommelige. Statsminister Boris Johnson krever fortsatt åpen tilgang til de europeiske markedene, men nekter å gå med på EUs betingelser om at britene i så fall må godta unionens standarder. Allerede før noen har satt seg ned ved forhandlingsbordet, har han truet med å bryte opp dersom han ikke er fornøyd med fremgangen.

Brussel har svart at EU-kommisjonen også er forberedt på et «No deal»-scenario, og en såkalt hard brexit – med de konsekvenser det vil få. Britiske myndigheter har gjort kalkyler som viser at det vil ramme begge parter relativt hardt, men Storbritannia hardest. Bruddet med EU anslås i utgangspunktet å koste britene et kutt i deres økonomiske vekst på fem prosent de neste 15 år, forutsatt at UK får en Canada-lignende frihandelsavtale. En hard brexit vil bremse veksten med minst åtte prosent, ifølge regjeringens egne analyser fra 2018.

Finans, felles standarder og fisk er det tre f’ene som hver på sin måte kan velte forhandlingene. For Norge er fisk strengt tatt viktigere enn for britene, men saken har fått enorm symbolkraft i brexit-leiren. Næringen sysselsetter færre enn 180 000 totalt i hele EU, av disse er 12 000 britiske fiskere fordelt på ca 6000 båter. Fiskeri svarer for knappe 0,1 prosent av Storbritannias økonomi, men er samtidig viktig for mange kystsamfunn.

Det er imidlertid ikke først og fremst disse ringvirkningene som har gjort fisk så viktig for brexit-tilhengerne. Det handler mer om at fangst innenfor britisk sektor og eierskapet til disse verdiene går rett i kjernen av brexit-slagordet om å «ta tilbake kontrollen».

Hvis det viser seg at sjølråderett er viktigst, og fiskere fra EU-land (og Norge) stenges ute fra britiske farvann, kan EU som største mottaker av britisk fisk fra fangst og oppdrett svare med å ilegge toll. Da blir det en avveining om prinsipper er viktigere enn markedstilgang og arbeidsplasser.

For Norge er Storbritannia en uhyre viktig handelspartner. Og selv om begge land har forberedt noen bilaterale kriseavtaler, har norske myndigheter ikke så mye annet å gjøre enn å håpe det beste og stålsette seg for alternativet hvis EU-forhandlingene skulle bryte sammen.

Publisert: 02.03.20 kl. 11:30

