Leder

Ny kurs

Av VG Leder

ETTERFØLGER: Keir Starmer (t.v) sammen med tidligere leder i det britiske arbeiderpartiet, Jeremy Corbyn. Foto: Jonathan Brady / PA Wire

Det britiske arbeiderpartiet har utpekt sin femte leder på 13 år.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Store oppgaver venter Keir Starmer som overtar et filleristet konkursbo. Etter å ha tapt fire valg på rad trenger Labour en samlende profil som i første omgang kan skape ny begeistring i partiet, og i neste utfordre De konservative om regjeringsmakten.

Banalt sagt: Keir Starmer (57) kan bli statsminister fordi han ser og høres ut som en. Nei, han har ikke Tony Blairs karisma eller Boris Johnsons vidd. Snarere fremstår han litt småkjedelig. Men det kan komme godt med dersom Johnson faller tilbake til fleipete takter fra før coronakrisen. For Starmer er veltalende, hans intellekt er fryktet av politiske motstandere, og han fremstår så tillitvekkende at Tory-toppene vet at det nå blir andre boller.

Mens Jeremy Corbyn, rettferdig eller ikke, kunne avfeies som venstreekstrem, virkelighetsfjern og har måttet tåle anklager om lurvete antisemittisme, står den tidligere menneskerettighetsadvokaten nærmere sentrum. Og han har vært forbilledlig tydelig i sitt oppgjør med grums i egne rekker. Senest i går, da han for første gang snakket som Labour-leder, var det et eget punkt i talen; en formell unnskyldning overfor mennesker rammet av antisemittisme i partiet.

Det var ikke det eneste oppgjøret han tok med Corbyn da han holdt sin forhåndsinnspilte seierstale. Men Sir Keir – han ble adlet for fremragende virke i strafferettspleien før han ble parlamentariker – var taktfull nok til ikke å kritisere forgjengeren direkte.

Alle skjønte likevel hva han mente med «ikke å drive opposisjon for opposisjonens skyld. Ikke score partipolitiske poenger eller fremme umulige krav». Han ga også forstandig støtte til Tory-regjeringens håndtering av coronakrisen, og uttrykte ønske om konstruktivt samarbeid.

Vel vitende om at neste regulære parlamentsvalg ikke finner sted før våren 2024 har Starmer relativt god tid til å gjøre Labour til et bredere folkeparti igjen og utvikle alternativer til De konservatives politikk. For øyeblikket er det uansett vanskelig, siden Tory-regjeringen har møtt coronakrisen med Labours tradisjonelle verktøy – sterkere stat, større offentlige budsjetter, til og med nasjonalisering av privatisert jernbanevirksomhet.

Men når hverdagen vender tilbake også i politikken kan Keir Starmer bli en tøff motstander. Som mangeårig sjef for påtalemyndigheten i England og Wales har Sir Keir en troverdighet og et forhold til sannheten som kan komme til å utfordre den noe mer omtrentlige Boris Johnson. Skiftet i Labour-toppen kan i så måte komme til å disiplinere både statsministeren, Tory-ledelsen og hele ordskiftet.

Publisert: 05.04.20 kl. 04:20

Fra andre aviser