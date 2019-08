SVARER: Bjørnar Moxnes. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Lindboe og PBL gjør som strutsen

Jeg skjønner at det er krevende å forene disse faktaene med fortellinger om at profitt i barnehagesektoren gir mer mangfold. Men vi kommer ingen vei ved å fordreie virkeligheten, skriver Rødt-lederen i sitt svar til Anne Lindboe.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

BJØRNAR MOXNES, Rødt-leder

De ideelle ildsjelene skvises nå ut av barnehagesektoren i raskt tempo, mens kommersielle konserner vokser seg stadig større. Siden 2005 har det ifølge Statistisk Sentralbyrå blitt 58.000 flere kommersielle barnehageplasser, mens 19.000 ideelle barnehageplasser er lagt ned. Dette truer mangfoldet i barnehagesektoren. Det blir nemlig kommersiell ensretting av at noen få selskaper eier flere hundre barnehager. Men i stedet for å kjempe for mangfoldet, velger direktøren i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe, å stikke hodet i sanda.

Fra denne strutseposisjonen skriver Lindboe at «Moxnes etterlater med ordet ‘haigapet’ et inntrykk av at ideelle aktører i raskt tempo blir slukt. Det er ikke riktig.»

Det er så man må gni seg i øynene. Tallenes tale er jo krystallklar. Skyldes Lindboes faktafrie påstand at hun ikke tror på Statistisk Sentralbyrå? Opererer ledelsen i PBL med alternative fakta? Er det noe galt med grunnleggende ferdigheter i lesing og tallforståelse i barnehagebaronenes lobbyorganisasjon?

les også Haigapet til Moxnes

Lindboe bør se på SSB-tallene en gang til. Jeg vil også anbefale rapporten konsulentselskapet BDO har lagd på bestilling fra regjeringa. Den viser at de seks største selskapene nå har 32 % av barnehageplassene i den private barnehagesektoren: «Markedsandeler målt i antall barn for seks av de største aktørene har også økt kraftig siden 2007. I 2007 var den samlede andelen på rundt 11 prosent, mens den i 2016 utgjorde nærmere 32 prosent av alle private barnehager.»

Jeg skjønner at det er krevende å forene disse faktaene med fortellinger om at profitt i barnehagesektoren gir mer mangfold. Men vi kommer ingen vei ved å fordreie virkeligheten. Neste gang Lindboe uttaler seg til støtte for de kommersielle selskapene håper jeg hun forholder seg til fakta.

Publisert: 15.08.19 kl. 16:56

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post