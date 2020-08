Leder

Stortingets tunge jobb

Aps Hadia Tajik er saksordfører for finanskomiteens behandling av Tangen-saken Foto: Frode Hansen

Det ble ikke lettere for Stortingets finanskomite etter gårsdagens høring om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapets leder Julie Brodtkorb ga hver sine, helt motstridende, vurderingen av ansettelsesprosessen - og av systemet som er ment å sikre at det ikke oppstår interessekonflikter mellom Tangens private økonomiske interesser og Oljefondets investeringer. Det er umulig for finanskomiteens medlemmer å forene de to. De må velge.

I utgangspunktet er det lite Stortinget kan gjøre i denne saken. Hovedstyret i Norges Bank, ledet av sentralbanksjef Øystein Olsen, har etter loven ansvaret for å ansette oljefondsjef. Ingen kan bestemme over sentralbanksjefen og hovedstyret i Norges Bank, annet enn i helt spesielle tilfeller. Da er det Finansdepartementet som kan blande seg inn. Ingen andre. Det skal også uhyre mye til for at sentralbanksjefen og hovedstyret kan kastes. Norges Banks uavhengighet står sterkt, både i lovverket og i politikernes bevissthet.

Står på sitt

På tross av dette har ansettelsen av Nicolai Tangen nå havnet på Stortingets bord. Det forteller mye om hvilken ekstraordinær sak dette er. Representantskapet, Stortingets eget kontrollorgan, favner over hele det politiske spekteret. Etter gjentatte runder har et enstemmig representantskap fortsatt store innsigelser, både om prosessen rundt ansettelsen og om innholdet i avtalen mellom Tangen og Norges Bank. Mens Olsen fortsatt står på sitt - han mener prosessen har vært korrekt, og at rammeverket rundt Tangen og hans privatøkonomi er tilfredsstillende.

Leder for Stortingets finanskomite, Mudassar Kapur, har en tung jobb foran seg Foto: Frode Hansen

Spørsmålet nå er hva Stortinget gjør med denne saken. Komiteen skal avgi sin innstilling 21.august. Det er ikke lenge til. Tangen skal etter planen tiltre 1. september. Det er heller ikke lenge til.

Må skje raskt

Stortinget kjenner bare statsråden. Altså finansminister Jan Tore Sanner. Han har holdt seg taus hele veien. Sanner er den eneste lovverket gir noe som helst handlingsrom overfor Norges Bank. Men dersom et flertall på Stortinget stiller seg bak representantskapets konklusjoner, vil det ha stor politisk kraft - uavhengig av de formelle rammene rundt hvem som kan gjøre hva overfor Norges Bank.

Ingen kan si sikkert hva som blir utfallet av finanskomiteens behandling. Politikerne er i ukjent terreng. De må finne en vei ut - og det må skje raskt.

Publisert: 11.08.20 kl. 07:14

