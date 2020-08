Leder

Synd og coronaskam

Det er synd dersom coronaskam får påvirke kampen mot pandemien.

Helseminister Bent Høie (H) benyttet regjeringens pressekonferanse fredag til å ta et oppgjør med holdninger som motarbeider vår felles innsats mot covid-19. «Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg», var helseministerens klare budskap.

Høie har helt rett. Å bli sint og få folk til å skamme seg, gir viruset bedre forutsetninger for ytterligere spredning. Hvis man har vært på reise og ved hjemkomst frykter at man kanskje er blitt smittet av corona, er testing første bud.

Det må for all del ikke bli slik at folk vegrer seg for å ta coronatesten fordi det er forbundet med skam å være syk. Historien bør ha lært oss at er det noe som slett ikke er til hjelp i kampen mot smittsomme sykdommer, så er det synd og skam.

De siste dager har vist en stigende smittetrend i tre norske kommuner. Det er også meldt om smitte i enkeltstående tilfeller. Flere er forbundet med reisende som har vært i utlandet. Å fordømme dem tjener ingen hensikt.

Det kan være rene tilfeldigheter som har påført folk smitte. Å reise til «grønne» land, som mange har gjort etter at regjeringen åpnet for det, medfører ikke nødvendigvis større eksponering for coronaviruset. Følger man smittevernrådene under så vel opphold som selve reisen, er man ikke mer utsatt for smitte enn om man hadde vært hjemme i Norge.

Samtidig er det viktig å ha i mente at situasjonen er i endring – konstant. Det påligger oss alle å følge med hvilke råd helsemyndighetene og regjeringen til enhver tid ber oss etterleve. Ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog øker smitten igjen etter en forholdsvis rolig sommer. Det er også flere personer i karantene enn på lenge. Viruset tar ikke ferie, og det kan heller ikke vi gjøre.

Det aller meste koker ned til banale, men virkningsfulle råd: Vask hendene grundig og ofte. Hold avstand. I mange «grønne» land er det i tillegg blitt kutyme å bruke munnbind når man beveger seg utendørs. Vi ser ikke bort fra at det i et bølge 2-scenario blir anbefalingen også her hjemme.

Vi har alle ofret noe i denne situasjonen. Noen mer enn andre. Noen veldig mye mer enn andre. Å sitte hjemme og se på at naboen reiser til syden, at kolleger drar på svenskehandel eller bare at noen sitter for tett på bussen eller uteserveringen, kan være krevende. Folk har fått gjennomgå med navns nevnelse på sosiale medier om noen mener de har tatt for lett på smittevernet.

Ordskiftet om dette er hardt, som Bent Høie også påpeker. Og selv om vi kan forstå grunnlaget for frustrasjonen, kan det ingen lunde forsvares å henge ut folk på denne måten. Tvert imot er det å påføre andre mennesker reiseskam, coronaskam, eller hva man måtte kalle det, et bidrag til at smitten ikke stoppes. Og det er synd.

