LIKER IKKE: – La de som ønsker å bruke nynorsken bruke den, la den være et valgfag, la de som vil lære dens regler gjøre det, la den dø og la dens liv bli minnet, skriver Mantas Karveckis, i dette innlegget i kronikkserien for unge, «25 under 25». Foto: Ariel Foto GS

Debatt

«25 under 25»: Nynorsk er som norrønt i respirator

Forstå meg ikke feil. Selve språkvarianten og dens frivillige bruk av enkelte vestlendinger kan jeg leve med. Det at jeg derimot har måttet lære meg hver eneste regel og hvert eneste unntak av nynorsken for å «bevare viktig, norsk kulturarv» – det kjøper jeg ikke.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MANTAS KARVECKIS (18), skoleelev

Skolestart nærmer seg med stormskritt, og nynorskens føringer skal igjen pugges av elever. En stadig færre andel av elevene velger nynorsk som hovedmål på skolen, men likevel blir det som kunne vært et varmt, romantisk minne av nynorsken og dens skapte kaos heller et grovt traumatiserende forsøk på å beholde den som aktiv målform.

Jeg ser for meg at om noen år, når selv de hissigste vestlendingene har gitt opp å tviholde på nynorsken i dens siste livsfase, kommer elever til å bla freidig gjennom norskbøkene sine og se på de idylliske illustrasjonene av Ivar Aasens ufortrengelige ansiktsuttrykk. Hatet forbundet med den glorete gulfargen av nynorskordboka vil være byttet ut med en liten, men betydningsfull, patriotisk følelse av å tilhøre den samme nasjonen som nynorskens far selv tilhørte.

les også «25 under 25» om el-sparkesykler: Et tidsspørsmål før en dødsulykke vil skje

La den dø, tenker jeg, en innvandrer med et selverklært objektivt syn på den norske språksituasjonen. La den være litt som latin. La den følge naturlig språkutvikling. Men de høylytte nynorskforkjemperne vil ikke la nynorsken dø en verdig død, tross det faktum at de snart ikke har noen flere nynorskbrukere å kjempe for.

Hva er det som setter nynorsken i en slik særstilling? Mine iherdige forsøk på å få lov til å lære meg samisk på ungdomsskolen i stedet bar ingen frukter, selv om slutten er nær for samtlige av språkene. Eller hva med norrønt? Norrønt holdes ikke i live med respirator slik nynorsken gjør, men kulturarv er det likevel.

Det dannes ikke kulturforståelse av å pugge nynorskregler. Kulturarven bevares ikke når nynorsken kun hisser opp elever og gjør dem nihilistiske. La de som ønsker å bruke nynorsken bruke den, la den være et valgfag, la de som vil lære dens regler gjøre det, la den dø og la dens liv bli minnet. Men tre den ikke, gledesdreperen som den er, ned over alle våre hoder i kulturarvens navn.

Publisert: 24.07.20 kl. 17:03

Les også

Fra andre aviser