ROSER I VALGKAMP: Sosialdemokratenes leder Mette Fredriksen deler ut røde roser i innspurten av valgkampen. Foto: Rene Schütze / RITZAU SCANPIX

Kommentar

Radikal og rød jubel

Danmark svinger mot venstre. Valgdagsmålingene viser et solid flertall for den røde blokk. Det åpner for at sosialdemokraten Mette Frederiksen blir landets neste statsminister.

Oppdatert nå nettopp







Hun ligger an til å vinne regjeringsmakt, selv om Sosialdemokratene ser ut til å gå litt tilbake i forhold til valget i 2015. Det skyldes at de andre partiene som har pekt på Frederiksen som statsminister gjør strålende valg. Og at det høyrepopulistiske Dansk Folkeparti kollapser.

Radikale Venstre, et liberalt parti som har samarbeidet med sosialdemokratene tidligere, ligger an til å fordoble sin oppslutning. Enhetslisten, som ligner på Rødt i Norge, får oppslutning fra nær ni prosent av velgerne. Og Sosialistisk Folkeparti øker sin oppslutning betydelig.

Valgdagsmålingen viser at den røde blokk av partier får 90 mandater i det nye Folketinget, mot de blå partienes 75. Det er et tydelig mandat for en ny regjering og en ny kurs for Danmark.

Frederiksens sosialdemokrater har oppslutning fra om lag en av fire velgere og er Danmarks klart største parti. Til tross for at mange har spådd arbeiderpartienes undergang i Europa fortsetter de å vinne regjeringsmakt, sist i Finland, Spania og nå sannsynligvis i Danmark.

Arbeiderpartiet studerer sikkert med interesse erfaringene til sitt danske søsterparti. En kraftig innstramming i asylpolitikken kombinert med økt satsing på offentlig velferd kjennetegner de fire årene Mette Frederiksen har ledet partiet. Hennes mål er å danne en sosialdemokratisk mindretallsregjering med støtte fra andre partier på venstresiden. Hun vil møte krav både fra sentrum og ytre venstre. Det kan bli en krevende balansegang.

Radikale Venstres leder Morten Østergaard har grunn til å smile bredest da valgdagsmålingen ble offentliggjort kl. 20.00. Partiet kan nå med styrke stille tydelige krav til Frederiksen for å støtte hennes regjering. Det gjelder særlig i den økonomiske politikken.

Både Sosialistisk Folkeparti og Enhetslisten har trolig vunnet på å fokusere på klima og miljø. På ytre venstre fløy har de også prioritert kampen mot økonomisk ulikhet og forsvar for velferdsstaten. Mette Frederiksen må ta hensyn til at venstresidennå er blitt betydelig styrket.

Venstre og statsminister Lars Løkke Rasmussen gjør et godt valg, men mister likevel trolig regjeringsmakten. Årsaken er at oppslutningen om støttepartiet Dansk Folkeparti blir mer enn halvert og at blå blokk samlet blir sterkt svekket.

Partileder Kristian Thulesen Dahl opplevde et brakvalg i 2015 da Dansk Folkeparti ble det største borgerlige parti med over 21 prosent av stemmene. Nå måles oppslutningen til under ti prosent.

I ellevte time forsøkte statsminister Lars Løkke Rasmussen å rekke ut en hånd til den røde side. Opprinnelig var Venstres strategi å fortsette regjeringssamarbeidet med Det konservative folkeparti og Liberal Allianse, med støtte fra Dansk Folkeparti (DF).

Meningsmålingene talte et tydelig språk. Samlet ville de borgerlige partiene tape så mange mandater at han umulig kunne fortsette som statsminister. Eneste tenkelige løsning var da å lokke partier på venstresiden til et bredt samarbeid. Forslaget falt ikke i god jord.

Det radikale Venstres fastslo at Danmark vil få en ny regjering hvis de borgerlige mister sitt flertall. Mette Frederiksen, sa at det var useriøst av statsministeren å lansere tre ulike regjeringer i valgkampen. Frederiksen har riktignok samarbeidet med Løkke Rasmussen på flere områder. Men hun mener avstanden til Venstre er for stor i mange saker til at et regjeringssamarbeid er mulig. Det gjelder blant annet klima, utdanning og velferd.

Frederiksen (41) kommer fra Aalborg og en familie som i fire generasjoner har vært engasjert i fagbevegelsen og det sosialdemokratiske parti. Hun har tatt partiet mot venstre i økonomisk politikk og lansert nye forslag for å utvide velferdsstaten. Slik er forskjellen til Lars Løkke Rasmussens sentrum-høyre regjering blitt tydeligere, samtidig som den i innvandringspolitikken er blitt visket ut.

Rasmus Paludan i det nystartede Stram Kurs har vært provokatøren i denne valgkampen. Han sier at han vil redde danskene fra den “totale undergang i et muslimsk kalifat” og at Danmark kun skal være for etnisk danske. Men i valgdagsmålingen oppnår han bare 1,8 prosent, under sperregrensen på to prosent. Opptellingen utover kvelden vil vise om Stram Kurs likevel blir representert i det nye Folketinget.

Publisert: 05.06.19 kl. 20:50 Oppdatert: 05.06.19 kl. 21:13