FAMILIEN SKAUGUM? – I kjølvannet av debatten om prinsesse Märtha Louises bruk av sin tittel, er det ofte blitt nevnt at kongefamilien ikke har noe etternavn. «Skaugum» måtte være et perfekt navn, skriver kronikkforfatteren. Foto: Frode Hansen

Debatt

«Märtha Louise Skaugum» – hvorfor ikke?

Hvorfor skaffer kongehuset seg ikke et etternavn, først som sist? For en gang blir de likevel nødt, når prins Sverre Magnus stifter familie.

Nå nettopp







MONICA AAFLØY HANSEN, journalist,blogger og Osloguide

At det slett ikke er umulig for en kongelig familie å ta et etternavn, ser vi at det britiske kongehusets historie:

20. november 1917 utstedte britiske kong George 5. (dronning Mauds bror) et såkalt patentbrev, der han kunngjorde at kongehusets navn ikke lenger skulle være Sachsen-Coburg-Gotha. Det var et navn som var kommet inn med dronning Victorias tyske ektemann, prins Albert. Bakgrunnen for endringen var at Storbritannia og Tyskland i 1917 lå i krig med hverandre på tredje året. I stedet for det tyske navnet, proklamerte kongen, skulle kongehuset bære navnet Windsor. Det navnet tok de fra den kongelige middelalderborgen Windsor, som ligger utenfor London. Mer britisk navn var det vanskelig å tenke seg.

Monica Aafløy Hansen. Foto: monicasukeblogg.no

Men i 1960 skulle det britiske kongehuset skifte navn igjen. Siden eldstebarnet prins Charles ble født i 1948, hadde prins Philip klaget over at det var for ille at hans barn var de eneste i riket som ikke fikk bære farens navn. Til slutt ga dronning Elizabeth etter. Løsningen ble Mountbatten-Windsor, et kompromiss mellom Philips familienavn, Mountbatten, og Windsor.

Nå er kanskje tiden kommet da den norske kongefamilien skaffer seg et familienavn, forankret i norsk tradisjon og historie.

les også Hver fjerde nordmann vil frata Märtha Louise prinsessetittelen

I en kronikk i Aftenposten 20. mai foreslår Inger Selven Watts at prinsesse Märtha Louise kan kalle seg Märtha Louise Haraldsdatter. Forslaget er ikke uten presedens. Da kronprins Olav i all hemmelighet tok toget til Stockholm på nyåret 1929 for å fri til prinsesse Märtha av Sverige, fikk han utstedt et pass pålydende Olav Håkonsson for ikke å vekke oppsikt.

Det var jo en artighet i noen dager for Olav, men neppe passende for prinsesse Märtha Louise om hun skulle få et etternavn. Haraldsdatter ville mer antyde at hun var født på en gård i 1871 og ikke i 1971. Og navnet sier ingenting om den historiske familien hun er født inn i.

Om prinsesse Märtha Louise egentlig trenger noe etternavn, er vel et åpent spørsmål. Hun er blitt kritisert for å bruke sin kongelige tittel i kommersiell sammenheng, men om hun i fremtiden lar være å bruke prinsessetittelen i forretningsøyemed, trenger hun ikke noe etternavn mer enn den amerikanske artisten Cher trenger det, i alle fall ikke i Norge. Märtha Louise kan fungere godt nok som «kunstnernavn».

les også Märtha bør snakke

Men det kommer en dag, rundt 20 år frem i tid kanskje. Da er det rimelig å tenke seg at prins Sverre Magnus vil stifte familie. Hva skal man kalle hans kone, og hva skal hans barn hete? Kanskje får ektefellen lov til å kalle seg prinsesse. Det er det ikke så unaturlig å tenke seg. Om prins Sverre Magnus gifter seg med Kari Nordmann, ja så blir hans ektefelle prinsesse Kari. Men barna blir neppe prinser og prinsesser. Det ville nesten bli som å gjeninnføre aristokratiet, som vi jo for lengst har avskaffet. Kongehuset ønsker heller ikke noen stor familie med titler. Prins Sverre Magnus har fra fødselen av ikke kunnet kalle seg «hans kongelige høyhet».

Men hva skal Sverre Magnus’ barn kalle seg? En mulighet er at de tar sin mors etternavn, men prinsen må, i likhet med prins Philip, få anledning til å gi sine barn et navn.

les også Grunnlovsekspert: Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme

Skal man søke et navn i kongefamiliens historie, er det naturlig å gå til fyrstehuset som kong Haakon kommer fra. Hele det offisielle navnet er Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg. Kortversjonen er Glüksborg eller Lyksborg. Et flott og imponerende navn med mye historie - men utenlandsk, og vil derfor neppe passe som et navn på den norske kongefamilien.

Noe som derimot måtte være perfekt, er Skaugum, stedet som siden 1929 har vært kronprinsresidens. Å bruke gårdsnavn som familienavn har vært vanlig praksis her i landet siden forrige århundreskifte. Skaugum er i tillegg utledet av Skogheimr, altså hjemmet i skogen. Knapt noe kunne passe bedre som navn for Norges fremste familie!

Publisert: 04.06.19 kl. 09:25