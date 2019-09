HAR LAGET LISTE: – Anti-globalister synder mye mot egen overbevisning. Derfor er det nødvendig med en grunnleggende huskeliste for dem, skriver Fredrik Mellem.

Debatt

Anti-globalistens huskeliste

For de uinnvidde: En anti-globalist er en person som motsetter seg den internasjonaliseringen som har pågått jevnt og uavbrutt siden menneskene lærte seg å navigere etter stjernene.

FREDRIK MELLEM, generalsekretær i Europabevegelsen

I sin mer ytterliggående form synes anti-globalisten å mene at den naturlige utviklingen ikke bare skal stoppe opp, men at den helst skal settes til 50-60 år tilbake i tid. Til Gerhardsens tid omtrent. Ikke at det er hva Gerhardsen ville gjort, men det er en annen sak. Den erklærte anti-globalisten tenderer til enten ikke å stemme, eller stemme Rødt, Senterpartiet eller Frp. Eller på Demokratene eller Alliansen eller annet parti du knapt har hørt om.

Du tenker kanskje at når det finnes anti-globalister, så må det også finnes globalister? Det rare er at det gjør det kanskje ikke. Jeg har i alle fall til gode å møte en. Sannsynligvis er globalister rene fabelvesener som anti-globalistene har funnet opp. Alternativt er det faktisk alle oss andre. Altså alle som ikke er politisk deprimerte, men har et eller annet snev av fremtidsoptimisme.

Felles for dem som beskyldes for å være «globalister» er at de gjerne representerer, eller i det minste stemmer, Arbeiderpartiet, MDG, KrF, Venstre eller Høyre. Det gjelder antakelig også noen i SV. Dette er folk som både er klar over og har et avslappet forhold til at de fleste gjenstander i eget hjem ikke er norskproduserte.

Anti-globalister synder mye mot sin egen overbevisning. Derfor er det nødvendig med en grunnleggende huskeliste for dem: a) Kjøp kun norskproduserte biler, motorsykler og campingvogner. b) Spis mer fisk! Alt for mye av vår fisk eksporteres til utlendinger. c) Det er fortsatt mulig å få tak i norskproduserte brunevarer. Søk på Finn etter Tandberg og Radionette. Styr unna produkter som er produsert etter 1978.

d) Hvis du drikker vin – slutt med det. Øl er et tryggere valg. e) Hvis du spiser tropiske grønnsaker er det viktig å forsikre seg om at de er dyrket i et oljefyrt drivhus i subarktiske strøk. Disse er tydelig merket med «Nyt Norge». Husk at bananer og appelsiner kommer fra utlandet alle sammen. De er ikke en nødvendig del av ditt kosthold. C-vitamin kan du få fra kålrot. f) I Norge har vi i et gjennomsnittsår et lite overskudd av strøm. Stem på partier som heller vil la den gå til spille enn å sende noe av den til utlandet. De få årene vi har underskudd på strøm tåler vi å fryse litt. Folk utenfor Oslo har stort sett vedovner uansett. Fuck ACER.

Publisert: 30.09.19 kl. 08:26







