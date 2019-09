FRANCO FOR FALL: Den spanske fascist-diktatoren skal fjernes fra mausoleet i De falnes dal, har høyesterett bestemt. Foto: TEGNING: Morten Mørland

Diktatoren skal graves opp: Francos finale

De som ønsker å begrave arven etter Francos fascistregime en gang for alle vil åpne diktatorens grav og hente ham opp igjen.

«He’s Dead, But He Won’t Lie Down», sang Otto Nielsen allerede i 1966. Hans antifascistiske vise, urfremført i Søndagsposten på radio, hadde sågar et eget vers tilegnet Spanias eneveldige statsoverhode, Francesco Franco.

Ni år før el caudillo, føreren, trakk sitt siste sukk, minnet Nielsen om hvordan tankegods og metoder fra avdøde forbundsfeller i Tyskland og Italia kunne leve videre på den iberiske halvøy i moderne tid.

Mens tyskerne tok et mentalt totaloppgjør med sin høyreekstreme fortid, og italienerne etter krigen satte seg ned og skrev Europas mest vanntette grunnlov som umuliggjør et nytt diktatur, hjemsøkes det spanske folk av fortidens politiske spøkelser.

I 2007 vedtok Cortes Generales, det spanske parlamentet, en lov der Francos voldelige maktovertakelse for 80 år siden og nesten 40 år lange diktatur for første gang ble offisielt fordømt.

Året etter ble massehenrettelsene, «Spanias Holocaust», som det er kalt, dødsskvadronene, den institusjonaliserte torturen, de summariske rettssakene, konsentrasjonsleirene, bortføringene av politiske opponenter og andre ulovligheter som fant sted i Francos Spania erklært som forbrytelser mot menneskeheten.

Franco signerte dødsdommer helt inntil han fikk den siste olje. Hvor mange som ble drept eller forsvant fra borgerkrigens begynnelse til diktaturets fall, er omstridt. Det høyeste anslaget ligger rundt to millioner mennesker.

Likevel: 44 år etter hans spektakulære statsbegravelse 23. november 1973 har kravet om en sannhetskommisjon og uhildet granskning av regimets overgrep mot egen befolkning ennå ikke blitt hørt.

Ikke før nå. Denne uke slo spansk høyesterett enstemmig fast at rettferdigheten skal skje fyllest. Fiat justitia, pereat mundus. Franco skal omplasseres.

Første steg er å fjerne diktatorens eiketrekiste fra gravhvelvet under det grandiose mausoleet han skjenket seg selv; et autoritært byggverk av ytre dimensjoner fascister synes å foretrekke i døden så vel som i livet. Det består av en bred, steinsatt esplanade som leder inn til en enorm basilika, hugd inn i fjellet.

Hele komplekset er på 14 kvadratkilometer og krones av et 150 meter høyt granittkors som rager over gravkirken på den ene siden og et benediktinerkloster på den andre. Republikanske krigsfanger bygde mausoleet. Anleggsområdet var som en eneste stor arbeidsleir. Anslagsvis 20 000 deltok i byggingen av minnesmerket fra det ble påbegynt i 1940 til det sto ferdig 18 år senere. Mange av fangene døde av det harde tvangsarbeidet.

Steg nummer to er å tilbakeføre det veldige krigsminnesmerket til dem som opprinnelig ble stedt til hvile her: De som falt, på begge sider, i den spanske borgerkrigen (1936-39), utløst av Francos nasjonalistiske kuppforsøk mot den republikanske Frente Popular-regjeringen.

Valle de los Caídos, De falnes dal, ligger en drøy times kjøretur nordvest for Madrid, og knapt et kvarter fra Det kongelige setet i San Lorenzo de El Escorial, verdens største renessansebyggverk og gravkammer for den kongelige familie.

Det er således et dobbelt reisemål for turister, og mange av dem som oppsøker diktatorens mausoleum er nettopp det. Resten er Franco-tilhengere eller spanske nostalgikere som tenker at alt var bedre før, selv om de ikke ønsker seg diktaturet tilbake.

Så å si ingen av de besøkende er pårørende til de titalls tusen republikanske falne som døde i kamp mot fascismen og som ble lagt i en av massegravene under kirkegulvet.

Mellom 34 000 og 40 000 mennesker kan være stedt til hvile her, både Franco-tro nasjonalister og antifascistiske republikanere. Ikke alle er gjort rede for. Men bare to graver er merket med navn: Generalissimo Francesco Franco og Jose Antonio Primo de Rivera, grunnleggeren av det spanske fascistpartiet Falange Española.

De ligger på hver sin side av høyalteret. Ingen skal være i tvil om at dette er seierherrens bauta.

Minnesmerket skulle ifølge Franco være et forenende symbol for alle falne i den spanske borgerkrigen. Slik legitimerte han monumentet overfor spanske skattebetalere som fortsatt betaler gildet. Men ved å plassere seg selv og sin egen grav over massegraven med de navnløse republikanske krigsfangene og de som falt i kamp mot fascistene, oppnådde han det motsatte: Å sementere undertrykkelsen av opposisjonen. Som selvfølgelig var hele ideen

Det kan virke snodig at et moderne, utviklet og intellektuelt oppegående samfunn som det spanske ikke har gjort mer helhjertede forsøk på å kvitte seg med arven etter diktaturet.

De burde begynt med å fjerne opphavsmannen til nasjonens smerte fra det absurde, statsfinansierte mausoleet hvor han daglig kan tilbes. Det er en opplagt grunn til at det ikke finnes en offisiell Hitler-bauta i Tyskland, eller et nasjonalt Mussolini-minnesmerke i Italia. (Skjønt det er et tolkningsspørsmål.)

Francos levninger kunne med verdighet plasseres ved siden av hustruen i familiemausoleet på den militært bevoktede Mingorrubio-kirkegården i El Pardo.

Han ville vært i godt selskap. Her ligger også to av hans statsministre og seks statsråder fra falangistpartiet, samt hans gode venn, den forrykte dominikanske despoten Rafael Trujillo som ledet det blodigste regime i Latin-Amerika på 1900-tallet. Den forhatte tyrannen ble til slutt skutt av sine egne vakter, og hans dødsdato feires som en nasjonal helligdag i Den dominikanske republikk.

Spania kunne med fordel også ha gjort som argentinske, chilenske og greske myndigheter og gått etter regimets kjente torturister og bødler.

Det mest groteske eksemplet er en identifisert sadist som gikk under navnet «Billy The kid», fordi han drillet pistolen om pekefingeren etter at han hadde skutt. Han ble dekorert hele tre ganger etter Francos død, og har gradvis fått økt sin pensjon på grunn av dette.

Han bor på kjent adresse i Madrid, alle vet hvem han er, men ingen forsøk på rettsforfølgelse har ført frem. Angivelig har han fått innvilget ett eller annet amnesti.

Men noe er i gjære. Da den spanske nasjonalforsamlingen våren 2017 drøftet en symbolsk resolusjon om en gang å flytte levningene av Europas siste fascistiske diktator til en mindre prangende familiegrav, overrasket parlamentet seg selv – og Francos familie – ved å anbefale dette. Statsminister Pedro Sánchez grep umiddelbart fatt i mandatet, og etter et år med ymse runder hos domstolene ga altså høyesterett grønt lys nå på tirsdag.

Det pikante er kongefamiliens rolle i denne striden. Francos begravelse skjedde under overoppsyn av den gjeninnsatte kongen, Juan Carlos, som Franco hadde holdt en beskyttende hånd over. I 1969 utnevnte han den daværende prinsen som sin etterfølger.

Kongen hadde æresplass under begravelsen. Det var han som formelt bestemte at Francos levninger skulle begraves i den hellige krypten under basilikaen, og det var han som påla benediktinermunkene i det tilliggende Santa Cruz-klosteret å vokte gravstedet. Nå nekter munkene å etterkomme parlamentets krav. De mener det bare er Kongen som kan løse dem fra deres hellige vakttjeneste.

Francos familie forsøker nå en siste appell til den spanske grunnlovsdomstolen, og har fått en dommer i Madrid til å suspendere en nødvendig tillatelse som trengs for å utføre selve gravåpningen. Den sier at arbeidet med å løfte den to tonn tunge steinen som har forseglet graven siden 23. november 1975 «vil utgjøre en fare for arbeidernes og eiendommens sikkerhet».

Visestatsminister Carmen Calvo tror likevel at forflytningen av Francos jordiske levninger til El Pardo vil finne sted i god tid innen det spanske nyvalget som ville finne sted 10. novemeber.

Selv uten å legge godviljen til, kan Juan Carlos’ fredning av Francos ettermæle forstås som et forsøk på å balansere de indre motsetningene i Spania etter diktaturet.

Franco hadde mange tilhengere på høyresiden, mange av dem i væpnede styrker, og den unge kongen hadde en berettiget frykt for at det skjøre demokratiet kunne bli forsøkt omstøtt av de militære. Hvilket det jo også ble, og det var takket være Juan Carlos resolutte opptreden i 1981 at folkestyret seiret over kuppmakerne.

Parlamentet trenger ikke Kongens tillatelse til å fjerne Franco fra De falnes dal. Desto større vil gesten være, og desto mer vil det bety for diktaturets ofre om kong Felipe på selvstendig grunnlag erklærer at tiden er inne. Og at den gamle er omme.

