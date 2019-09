Foto: Roar Hagen

Kommentar

Ernas taperlag trenger både parterapi og parti-terapi

Endelig noe hele regjeringen kan enes om, selv om de ikke ville brukt akkurat de ordene: Dette valget var ræva.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Ett av de siste valgløftene fra regjeringen var 30 millioner til samlivsterapi. Det kan komme godt med. Som svar på det dårlige valgresultatet lover alle partiene å bli tydeligere på sin primærpolitikk. Stakkars Erna. Jobben som regjeringens lim blir neppe enklere fram mot 2021.

Håndteringen av bompengeopprøret demonstrerte for all verden hvordan det går når partene i et forhold ikke vil hverandre vel. Krangling og baksnakking føles av og til nødvendig når det koker, men i det lange løp blir det bare verre. Fra utsiden ser det aldri bra ut.

Ingen av de fire partiene klarte heller å få noe løft av verken bråket i regjeringen eller bompengeforliket.

Bompengemotstanderne lot seg ikke stoppe. Der regjeringen brukte drøye 20 milliarder på et forlik, fikk bompengegeneral Trym Aafløy god uttelling for de tusenlappene hans valgkamp kostet. Med 16,9 i Bergen, 9,3 i Stavanger, 8,6 i Tromsø og 5,9 i Oslo kan man trygt slå fast av bompengeopprøret ikke gikk over.

Ikke klarte Venstre å få noe effekt av at de slåss høylytt for klima og kollektivtrafikk heller. Miljøpartiet De Grønne forsynte seg grovt av miljøstemmene.

Men om regjeringen har behov for parterapi, så har også hver og en av dem behov for litt parti-terapi. Selv om det er mest fristende å slå fast at det er velgerne det er noe galt med, vil debatten komme opp om det er regjeringen, partilederen eller, grøss og gru, politikken det er noe galt med?

I Fremskrittspartiet har det alltid vært en indre opposisjon som synes regjeringsdeltakelse er noe tull. Men i sommer har dette spredd seg fra en snever, lett identifiserbar krets til å bli mer uttalt i partiet.

Man skal ha et særdeles lyst og optimistisk sinn for å ha godt håp om å bli gjenvalgt i 2021. Muligheten for å gjenreise seg som det foretrukne protestpartiet, er ikke lett når man flyr rundt på budsjettkonferanser og kjører svarte biler.

Bompengeopprøret er et ektefødt barn av Frps regjeringsdeltakelse. Mange klør etter å ta tilbake en del av diesel- og snøskutervelgerne som Senterpartiet har tatt.

Samtidig er Frps problemer av en mer grunnleggende karakter. Uavhengig av bompenger og regjeringsslitasje er partiet i alvorlig trøbbel i de store byene. De har verken klart å utvikle politikk eller bygge profiler som folk vil stemme på.

Når en så stor andel bor i de store byene, er dette noe Frp må ta på større alvor.

Så langt har ikke regjeringsdeltakelsen gitt Venstre det løftet de håpet på. Likevel er det lite sannsynlig at det blir et stort tema når partiet skal sjelegranskes.

Ikke veldig langt under overflaten har det i lang tid boblet en lederdebatt. Trine Skei Grande går inn i sitt tiende år som Venstre-leder, og det har gått både litt opp og litt ned. Nå er ikke akkurat det nytt for landets eldste parti.

De får ikke panikk av verken elendige målinger eller dårlige valgresultat. Grande har vist en stor evne til å mobilisere partiet når det virkelig trengs. Likevel er det noen som tror, og andre som forventer, at Grande vil trekke seg før neste valg.

I motsetning til Arbeiderpartiet, der det er vanskelig å se hvem som kan overta etter Jonas Gahr Støre, virker køen av nye partiledere i Venstre å være lengre enn køen av nye velgere.

Sannsynligvis er det bare et spørsmål om tid før noen slipper den katta ut av sekken. Oooops. Mens jeg skrev disse ordene var det faktisk opptil flere i Venstre som gjorde nettopp det. - Det er hårreisende oppsiktsvekkende om ikke fornyelse blir debattert, sier valgkomiteens leder til NRK.

KrF er de eneste som kan være tålelig fornøyd. Med tanke på den sterke splittelsen partiet har vært gjennom og at store deler av taperlaget fortsatt henger med hodet, kunne det lett gått verre.

Mange har dømt den ferske partilederen Kjell Ingolf Ropstad nord og ned. Han fremstår positiv og oppriktig, og henvender seg til kjernevelgerne på en helt annen måte enn sin forgjenger.

Både partiet og partilederen trenger mer tid før man kan slå fast om strategien de valgte var riktig. Uavhengig av veivalg har KrF grunnleggende problemer med sin krympende velgerskare

Heller ikke i Høyre er det mye å rope hurra for. Det er naturlig at partiet rammes av slitasje etter 6 år i regjering, men at 220 000 velgere har forsvunnet siden 2017, er mye.

Planen om å erobre tilbake storbyene, raknet fullstendig. Nå har Høyre også mistet Stavanger, byen de har styrt sammenhengende i 24 år. Regjeringen kan ikke vente seg noe drahjelp fra den kanten, noe som gjør det tyngre å bygge seg opp mot 2021.

Enda verre er det at det brenner et blått lys for troverdigheten som ansvarlig passe på pengene-parti. Høyre trøster seg med at Erna fortsatt er stjerna, selv om de gjerne skulle sett at den skinte litt sterkere akkurat nå.

