PRINSESSE OG SJAMAN: Den siste uken har overskriftene herjet rundt prinsesse Märtha Louise (47) og Durek Verrett (44), etter at det ble kjent at forretningsduoen hadde blitt et par. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

Debatt

Prinsessen som gikk sin egen vei

Det var en gang en prinsesse som bodde i et land langt oppi nord.

DORA THORHALLSDOTTIR, komiker og EQ-terapeut

Det var et ganske stort land, med sånn passe mange som bodde der. Da prinsessa ble født tenkte mange at hun kom til å bli voksen etterhvert, og gå rundt i fine kjoler og si masse fint innimellom når hun skulle åpne en bru eller hilse på viktige folk fra andre land. Så skulle hun gifte seg med en som hadde kanskje gått på BI, het Christian eller noe sånt, som også gikk rundt i korrekte klær og sa fine ting som alle kunne være enige i.

Men, så skjedde det at denne prinsessen viste seg ganske tidlig å ha egne meninger, og det var veldig stressende for folket i landet. Hun datet gutter som var annerledes enn det folk regnet med, for de passet jo ikke inn i den malen som alle ville at hun skulle tilpasse seg.

Riktignok var landet fylt opp av folk som gjerne sa til barna sine: vet du hva, du kan bli hva som helst, så lenge det gjør deg lykkelig! Og gift deg med den du vil, så lenge du har det bra med den du velger.

Men når det gjaldt prinsessen, så ble det veldig masete at hun gjorde nettopp det de sa til barna sine. For hun skulle jo bli sammen med Christian fra BI og de skulle helst bare smile pent på bilder, som broren hennes og svigerinnen var så gode på. Er det så vanskelig? tenkte folk. Herregud, vi ber ikke om så mye!

Foto: John Andresen

Her har vi en boks til deg, kan du ikke bare klemme deg inn i den? Jeezus, MÅ du gjøre ting som er riktig for deg? Er du klar over hvor vanskelig du gjør livet vårt, når du velger noen som er SÅ annerledes enn det vi hadde tenkt? Dette skapte masse oppstyr i landet, selv om prinsessen og den nye kjæresten hadde det kjempefint, så var det store problemet at hun ikke gjorde det forventede. Det andre mente var det riktige for henne.

Til slutt, etter å ha sett det lykkelige paret i flere sammenhenger, ga folket opp og sa: du får gjøre det du vil, for du er jo en voksen person som vet hva som er best for deg.

På den måten fikk barna i landet lære at det foreldre sa, faktisk ikke bare var ord: å våge å gå din egen vei, selv om andre er uenige med deg, ja det er faktisk kjempemodig og bra! Å være tro mot deg selv, og ikke alltid gjøre det andre mener du burde. Dermed vokste barna i landet opp og turte å følge hjertet sitt. De levde SINE liv. Dermed ble alle i landet lykkeligere, og sånn levde de i alle sine dager. Snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute!

Publisert: 19.05.19 kl. 12:50