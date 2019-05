ARENDALSUKA: – Hvordan skal man få media til å skrive om arrangementet? Da holder det ikke med sirkulære pakkeforløp eller «Kompetanse er den nye helsa». Da kan det hjelpe å at noen ideologiske skrotnisser har meldt sin ankomst, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Debatt

Alle skal ikke med!

Til alle eventarrangører som bare tenker på PR: Glem aldri skrotnissene. De kan bli din mediemessige kapital.

Nå nettopp







DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Arendalsuka nærmer seg, og politikere, næringsliv og media har punget ut OL-priser for et lite krypinn. Hvis du ikke er tilstede her, er du ingenting. Hva gjør det om du må sove rygg mot rygg med den snorkende kollegaen din på en luftmadrass i et pikerom med bilder av Justin Bieber på veggen, hvis du som bonus får noen sekunders visning av ansiktet ditt på Dagsrevyen?

Årets program er like heseblesende som alltid, og det tjener arrangørene til stor ære at en lang rekke viktige temaer blir presentert og diskutert. Bare på tirsdagen er det 124 programposter. Etthundreogtjuefire! Slik er alle dagene, og det viser en utrolig bredde. Her er man nødt til å være nådeløst selektiv, selv ville jeg kanskje brukt bullshitradaren for å velge ting bort: Jeg tror kanskje «Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse» ikke er noe for meg. Heller ikke «Veien til en sirkulær byggebransje – hva gjør partiene?» Sirkulær er det nye trylleordet, og nevnes like ofte som det nå stadig mer populære «pakkeforløp».

Dagfinn Nordbø.

Så har vi PR, da. Hvordan skal man få media til å skrive om arrangementet? Da holder det ikke med sirkulære pakkeforløp eller «Kompetanse er den nye helsa». De velmenende og informative sakene faller jo dønn gjennom i dagens klikkvirkelighet. Da kan det hjelpe å at noen ideologiske skrotnisser har meldt sin ankomst. Noen villfarne himmelstormere som har tenkt å lage litt røre. Det er hva man trenger. Oppslagene om Arendalsuka har jo hittil stort sett handlet om slike skrotnisser, som ikke gjør annet enn å lage kvalm og spre konspirasjonsteorier. For slik er vi mennesker dessverre sammensatt: Vi trekkes mot det spektakulære og skandaløse, mens de konstruktive og kjedelige sakene og aktørene blir møtt med gjesping.

Skrotnissenes annonserte tilstedeværelse har allerede generert titusener av klikk. Så selv om arrangementet ellers er saklig, velmenende og informativt, ble mediedekningen straks preget av samme type lokkemat som gamle dagers freakshow: (Wiki:) «Typisk kunne være framvisninger av kjemper, kortvokste, ekstremt tynne eller overvektige, personer med unormal hårvekst, siamesiske tvillinger, albinoer og dyr med misdannelser, for eksempel flere hoder.»

les også Alliansen og SIAN får likevel ikke delta på Arendalsuka

Det er denne typen buzz som aldri slår feil. Nordiske Mediedager gjorde jo dette helt bevisst: Inviterte en herostratisk berømt ideologisk skrotnisse under påskuddet av «å lære noe», men i ettertid var det absolutt ingen som hadde lært noe som helst de ikke visste fra før. Den aktuelle skrotnissen stilte som vanlig med fire skjorter utenpå hverandre, for liksom å bevise at freakshowet fremdeles lever. Jeg skal derfor ikke unnslå at noen faktisk lærte noe, nemlig at det går an å sitte i en stol og snakke med fire skjorter utenpå hverandre. Nissens dype visdom ble endog streamet i sin helhet av statskanalen, og tror du ikke han fikk invitasjon til landets bruneste forsamling dagen etter, i de prektige lokalene til Oslo Militære Samfund.

Til alle eventarrangører som bare tenker på PR: Glem aldri skrotnissene. De kan bli din mediemessige kapital. Om folk ikke husker et ord av hva som blir sagt i dine seriøse foredrag og debattpaneler, vil de uansett huske skrotnissen, for det er han som genererer oppmerksomheten. Dersom ikke Arendalsuka nå hadde satt foten kraftig ned, kunne de risikert at det eneste folk husket fra den vakre sørlandsbyen sommeren 2019 ville vært kornete iPhonefilmer på Dagsrevyen, av en skrotnisse med dressen full av milkshake.

Så nei: Alle skal ikke med. Fordi noen har ettertrykkelig bevist at de hører hjemme på historiens skrothaug.

Publisert: 31.05.19 kl. 07:56