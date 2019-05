DYRT FOR TIDEN: – En enkel tommelfingerregel om å fylle på en bestemt ukedag fungerer ikke lenger. Du må følge med på prisskiltene og unngå å fylle når prisene er på topp. Følger du med på dette, vil du også gi ditt lille bidrag til at priskonkurransen skjerpes, skriver Foros og Nguyen-Ones. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ikke betal for mye når du fyller tanken

Bensinprisene er de høyeste noensinne. Denne uken satte Circle K nok en høyderekord. Deres veiledende pris ble satt opp til 17,52 kroner for en liter bensin. De fleste trenger imidlertid ikke betale mer enn maksimalt rundt 16 kroner. For å oppnå dette trenger du ikke gjøre mer enn å titte på prisskiltet når du likevel er ute og kjører. Lettjente penger.

ØYSTEIN FOROS, professor, Norges Handelshøyskole

MAI NGUYEN-ONES, stipendiat, Norges Handelshøyskole

Rundt kl. 10 onsdag 22. mai ble pumpeprisene satt opp til denne veiledende prisen (pluss noen øre i transporttillegg) på alle landets Circle K-stasjoner. De andre kjedene fulgte raskt etter. Det samme skjer i gjennomsnitt to ganger i uken.

Prisen går imidlertid ned med opptil to kroner mange steder. Ved å fylle på riktig tidspunkt, sparer du fort 100-120 kroner hver gang du fyller. Huskeregelen er: Du følger med på prisskiltene, slik at du vet hva pristoppen er (den veiledende prisen). Så fyller du når prisen er minst halvannen krone under dette. Hvor lavt prisen går, varierer lokalt. Blir prisene værende opp mot den veiledende prisen, er det lav konkurranse der du bor. Tips lokalavisen om det.

Nguyen-Ones og Foros. Foto: Helge Skodvin

I mange år hadde vi det såkalte mandagsmønsteret. Hver mandag formiddag satte alle stasjonene opp sine pumpepriser til veiledende pris. Vi hadde derfor lik pris over hele landet rundt lunsjtid på mandager. Dette skjedde hver uke unntatt ved helligdager, fra påsken 2004 fram til siste uken i november i 2017. Mellom 2008 og 2017 skjedde det samme på torsdager.

Prisbevisste kunder lærte seg dermed en enkel tommelfingerregel: Fyll tanken på søndag kveld eller mandag morgen. For vi som kunder var det derfor mye viktigere å fokusere på når man fyller enn hvor man fyller. Dette gjorde oss forbrukere mindre opptatt av å sammenligne priser mellom stasjoner – det vil si hvor vi fyller. Og det er det siste som presser frem priskonkurranse mellom stasjonene.

Men så skjedde det noe den siste uken i november 2017. Circle K annonserte på sine hjemmesider at de ville bryte det faste ukemønsteret. De lovte også mindre prissvingninger. Det kan derfor se ut som det ikke er noe mønster for når prisene går opp lenger. Men det er det, selv om det ikke er like lett å se som før: Hver gang Circle K endrer de veiledende prisene på sine hjemmesider rundt kl. 8 på morgenen, øker prisene på alle Circle K-stasjonene rundt kl. 10 til veiledende pris samme formiddag.

De andre kjedene følger med på Circle K’s hjemmeside, og de følger raskt etter med tilsvarende prisøkning. Vi har dermed like priser over hele landet et par ganger i uken som før. For kjedene er det like enkelt som før å få til en felles prisøkning, selv uten et fast ukemønster.

Se skjermdump fra Circle K’s hjemmeside onsdag 22. mai.

Veiledende pris ble da endret tidlig på morgenen (rød ring). De andre kjedene vet at pumpeprisene settes opp til dette nivået hos Circle K rundt kl. 10 (blå ring), og de gjør det samme. Legg også merke til at dieselprisen endres med 0 øre (grønn ring). Altså ingen endring, bortsett fra en oppdatering av datoen som står til høyre for prisen. Likevel økte pumpeprisen på diesel kl. 10. Dette er enda en indikasjon på at veiledende priser fungerer som et verktøy for å dra i gang prisøkninger.

For forbrukere er det ikke like lett å vite når prisøkninger skjer, med mindre man følger med på Circle K’s hjemmeside. I snitt har prisene økt to ganger i uken siden nyttår, omtrent som før. Men til forskjell fra før varierer hvilke dager prisen øker: Siden nyttår og fram til nå (23.mai) har prisen økt til veiledende pris 10 ganger på mandager, 9 ganger på tirsdager, 6 ganger på onsdager, 7 ganger på torsdager og 12 ganger på fredager. Videre, halvannet år etter at Circle K lovte mindre prissvingninger, varierer prisene like mye over uken som før. Gjerne opp mot to kroner. Kundene kan derfor spare like mye som før.

En enkel tommelfingerregel om å fylle på en bestemt ukedag fungerer imidlertid ikke lenger. Du må følge med på prisskiltene og unngå å fylle når prisene er på topp (veiledende pris). Følger du med på dette, vil du også gi ditt lille bidrag til at priskonkurransen skjerpes. Mer prisbevisste kunder gjør det mer attraktivt for den enkelte stasjon med et større priskutt.

Forbrukerne bør svare på kjedenes mindre oversiktlige prismønster med å bli mer prisbevisste. Da kan resultatet bli sterkere priskonkurranse. Mediene kan også bidra med å fortelle om prisen du lett kan oppnå, istedenfor kun referere til veiledende pris. Når oppmerksomheten kun rettes mot veiledende pris, vil mange forbrukere tenke at det er dette de må betale. Det er ikke riktig.

