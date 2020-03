CORONA: – Er dagens tiltak i Norge gode nok til at vi vil gå fra eksplosjon til implosjon? Grader av portforbud kan være nødvendig i perioder, skriver Dag Svanæs. Foto: Bjørn S. Delebekk

Debatt

Vi må velge mellom slokking eller skadebegrensning

Norske myndigheter er uklare på om målet er å stanse viruset eller at 2,2 millioner nordmenn skal smittes for å oppnå «flokkimmunitet». Forskningen viser at det siste er et urealistisk alternativ som vil overstige kapasiteten i helsevesenet, men at det er realistisk å ned mot null nye smittede innen høsten med en riktig kombinasjon av tiltak. Nå må Norge gjøre et klart valg.

DAG SVANÆS, professor i informatikk ved NTNU, Trondheim

Jeg er ikke ekspert på epidemier, men jeg mener det nå finnes nok offentlig tilgjengelig informasjon om coronaviruset til å kunne diskutere Norges videre strategi i bekjempelsen av COVID-19.

Vår menneskelige hjerne er dårlig på å forstå komplekse fenomener, det være seg klimaet, finansmarkedet, eller som nå den pågående pandemien. Metaforer kan være til hjelp, selv om de aldri blir perfekte.

En måte å illustrere den pågående pandemien på er å sammenligne den med en gressbrann som er ute av kontroll i tettbygd strøk. Brannvesenet kommer til og står i et vanskelig dilemma: Skal man sette inn alt man har av mannskap og utstyr i et forsøk på å slokke gressbrannen, eller skal man la den brenne ut og ta omkostningen med de bolighusene som blir overtent i prosessen?

Ild i tørt gress egner seg som metafor for COVID-19-pandemien fordi begge fenomener øker eksponentielt i omfang over tid. Ett brennende gresstrå antenner to andre, som igjen antenner fire nye, så 8, 16, 32, og veldig fort er gressbrannen ute av kontroll.

På samme måte med COVID-19. Eksponentiell vekst kan være vanskelig å forstå. Den kjennetegnes av at lite skjer relativt lenge før det hele plutselig eksploderer, tilsynelatende ut av intet.

Dag Svanæs Foto: NTNU

Våre myndigheter har den siste uken ikke vært tydelige på om målet i forhold til COVID-19 er slokking eller skadebegrensning. Statsministeren sa på pressekonferansen den 12.03 «derfor iverksetter vi nå drastiske tiltak i håp om å stanse viruset», mens Folkehelseinstituttet (FHI) fremdeles på sine hjemmesider opererer med et scenario der 42 prosent av befolkningen skal bli smittet for å oppnå «flokkimmunitet».

Gitt disse to åpenbart motstridende målene, så kan det være nyttig å se på hva den internasjonale forskningen sier om disse to alternativene. Imperial College i London publiserte 16.03 en forskningsrapport der noen av verdens ledende epidemiologer sammenligner konsekvensene av «mitigation» (Skadebegrensning) versus «suppression» (Slokking) i Storbritannia og USA.

Rapporten har ifølge britiske medier vært viktig for at statsminister Boris Johnson dagen etter skiftet strategi i forhold til COVID-19 fra «flokkimmunitet» til å stanse viruset.

Rapporten tar som utgangspunkt at det finnes et begrenset antall intensivsengeplasser for COVID-19-pasienter. Den tar videre som utgangspunkt eksponentiell vekst av smitte i befolkningen, noe som er tilfelle for alle virussykdommer når det ikke finnes immunitet eller vaksine. De ser så på konsekvensen for smitteutviklingen for ulike tiltak. Tiltak som vurderes er bl.a. stenging av skoler, hjemmekarantene ved symptomer, og reduksjon av kontakt.

Dette er langt på vei tiltak som allerede er innført i Norge. I scenariet Skadebegrensning igangsettes kun ett eller et fåtall av disse tiltakene. Uansett kombinasjon av tiltak gir simuleringene da i løpet av noen uker en overskridelse av helsevesenets kapasitet med flere hundre prosent, altså dagens situasjon i Italia.

Disse scenariene gir 510.000 døde i Storbritannia, hvilket overført til Norges befolkning gir 40.000 døde. I scenariet Slokking så igangsetter man en kombinasjon av alle tiltak umiddelbart, og får en smittetopp i midten av April som krever 2/3 av helsevesenets kapasitet, for så å få en eksponentiell minking ned mot null nye smittede i månedsskiftet august/september, - slik det nå er i Kina. Samlet gir Slokking-scenariet 8.700 døde i Storbritannia, overført til Norge 670 døde. I disse beregningene ligger også «etterslokking» dersom man får lokale utbrudd etter å ha løftet på tiltakene, inntil vaksine er på plass om ca. 18 måneder.

Detaljene i tiltak og datoer er ikke så viktige nå. Det viktige er at verdens ledende epidemiologer sier at Skadebegrensning uansett vil overbelaste helsevesenets kapasitet med mange hundre prosent og føre til meget høye dødstall, mens Slokking er realistisk med en riktig kombinasjon av tiltak for å begrense smitte. Med Slokking blir man i praksis smittefri før høsten, uten å ha gått over helsevesenets kapasitet.

Jeg har ikke ennå sett noen epidemiologer internasjonalt som har gått ut og motsagt konklusjonene i denne meget grundige forskningsrapporten.

Et viktig argument mot Slokking har vært at vi da alle vil måtte sitte innelukket i et halvt år. En interessant egenskap ved eksponentiell vekst gjør at det heldigvis ikke er tilfelle. Hvis en smittet person i gjennomsnitt smitter mindre enn én annen person, f.eks. ½, så vil pandemien raskt dø ut av seg selv. Den eksplosive veksten vil snu, og den vil like raskt implodere som den før eksploderte. Dersom 100 smittede smitter «kun» 50 nye, så vil disse smitte 25, som så smitter 12, 6, 3, og 1. Etter seks steg så er altså smitten borte.

De smittebegrensende tiltakene behøver altså ikke være perfekte, men de må være gode nok.

Er dagens tiltak i Norge gode nok til at vi vil gå fra eksplosjon til implosjon? Det vet man ikke, men det er grunn til å tro at vi må skru igjen lufttilførselen til gressbrannen ett hakk til for å oppnå dette. Grader av portforbud kan være nødvendig i perioder. Det viktigste nå er ikke å diskutere konkrete tiltak, men at myndighetene er tydelige på hva som er målet for bekjempelse av COVID-19 i Norge: Slokking eller Skadebegrensning. All internasjonal forskning tilsier at man ikke kan velge begge deler.

Publisert: 21.03.20 kl. 10:17

