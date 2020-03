Foto: JIM WATSON / AFP

Biden er demokratenes kandidat

Med klare seire i tre viktige delstater i natt er Joe Biden i realiteten demokratenes presidentkandidat i 2020.

Velgerne i de tre store og viktige statene Illinois, Arizona og Florida ga i natt Joe Biden det siste puffet han trengte for å avgjøre saken: Den 77 år gamle tidligere senatoren og visepresidenten er det demokratiske partiets kandidat til å slå Donald Trump i presidentvalget i 2020.

Formelt gjenstår en av to ting før han kan akseptere nominasjonen på demokratenes landsmøte – om det blir noe – til sommeren. Motkandidaten Bernie Sanders må enten trekke seg. Eller primærvalgene kan fortsette utover våren til Biden formelt sett har vunnet de nærmere 2000 delegatene som skal til for å få nominasjonen, en gang utpå forsommeren.

Det siste vil ikke akkurat virke samlende for det demokratiske partiet. Men det kan skje, dersom Sanders for eksempel er overbevist om at Trump kommer til å vinne uansett og han bare vil bruke anledningen til å understreke sine politiske poenger.

Uansett; presset mot ham vil øke betydelig fra i dag. Mange partifeller vil mene at han nå må gjøre det som er best for partiet og landet og trekke seg, slik at de kan samle seg om å slå Trump i november.

Corona-epidemien satt sitt preg på primærvalgene i natt, slik den vil prege resten av dette valget. I vippestaten Ohio ble valget utsatt etter at guvernøren mente han ikke kunne skape nok risikofrie stemmelokaler.

Deltagelsen varierte i de forskjellige statene. I Florida, hvor Biden vant med 40 prosent, var den omtrent den samme som for fire år siden, takket være massiv forhåndsstemmegivning. I Illinois skal den ha vært preget av kaos.

Etter at alvoret i situasjonen først så ut til å gå opp for amerikanske myndigheter den siste uken, er det litt vanskelig å se for seg hvordan man skal få arrangert primærvalg i de gjenstående statene mens smitte- og dødstallene stiger og panikken brer seg.

For ikke å si hvordan man skal få avviklet landsmøtet til sommeren. For ikke å si selve valget i november.

Publisert: 18.03.20 kl. 05:53

