RAPPORT FRA FROSTA: – Jeg tror folk er klare for å delta i den nasjonale coronadugnaden. Men det må skje én gang for alle. Fjorten dager full stans er bedre enn månedsvis med tiltak som tærer på krefter, motivasjon og økonomisk flyt, skriver kronikkforfatteren. Foto: Øystein Lie

Debatt

En bønn fra ei bygd

Jeg bor på Frosta, i «corona-bygda», og jeg er forbannet.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG he r.

ØYSTEIN LIE, frilansjournalist, forfatter og fotograf

Det hender at jeg fortsatt drømmer om det: At jeg tar min avgjørende eksamen i matematikk i tredje klasse på videregående. Jeg er kommet til oppgaven som handler om eksponentiell vekst, og tallene vokser bokstavelig talt over hodet på meg.

Det er den sammen følelsen jeg har nå.

Ting er ute av kontroll, jeg skjønner lite og ingenting, men denne gangen er det ikke en drøm.

Bygda jeg bor i, Frosta, er blitt kjent som det stedet her til lands med flest coronasmittede per innbygger. I skrivende stund er 22 av bygdas 2500 innbyggere smittet. For tre av disse er situasjonen såpass alvorlig at de er blitt innlagt på sykehus. De fleste her vet hvem det er, så liten er bygda vår. En av de rammede ligger i respirator, og alt vi kan gjøre er å håpe det beste.

Frosta har vært isolert fra omverden i én ukes tid nå. Det innebærer at ingen får forlate halvøya nord for Trondheim med mindre en har en jobb av såkalt samfunnsnyttig betydning. Fra tid til annen krysser varebiler kommunegrensen. Det er det vi har av kontakt med omverden.

les også Coronaviruset: Jobber intenst med nytt rapporteringssystem via BankID

Samtidig forsøker vi å gjøre vårt for å unngå smitte. Det er en uvant og absurd øvelse. Vi vet jo ikke helt hva dette viruset er, hvor alvorlig det er, om det har mutert eller skal mutere igjen, og det hele føles litt keitete. Ja, en føler seg rett og slett paranoid. En ser jo ikke det hersens viruset, og det er lett å se komikken i det.

Det har hendt at jeg har skyndet meg på den andre siden av en ellers tom landevei de gangene jeg har sett en eller annen langs samme vei. Når jeg går på butikken, tar jeg på meg blå plasthansker. Min eneste fysiske kontakt med skolen, skjedde i dag da jeg hentet en skrivebok på SFO. Utenfor døren sto en flaske med Antibac. Jeg slo av en liten prat, men jeg kom ikke fri fra tanken om at jeg måtte holde tilstrekkelig avstand.

Men mest handler dette om å si nei til seg selv og barna våre. Like over åkeren bor besteforeldrene våre, som barna våre ikke kan besøke. Sanitetsbassenget er stengt. Ingen går på besøk til hverandre, men det meste er mulig på Facetime. Vi voksne driver med den nye norske ekstremsporten hjemmeundervisning og hjemmekontor. Jeg føler meg litt stolt, på grensen til selvgod.

Det er ei stille bygd, som er blitt enda stillere. Men ikke helt. Fra tid til annen dukker en bil opp i sentrum, ved Kiwien og Coop-en, den har NRKs logo på. Vi skvetter til hver gang ordfører Frode Revhaug og kommunelege Arne Bye dukker opp på TV og i nettavisene. Frosta, som det knapt skrives om med mindre det handler om grønnsaker, er blitt et slags norsk episenter for coronasmittede. Du ser det på kart over coronasmittede. Frosta er blitt rød flekk. Den eneste her til lands, med unntak av Sel i Gudbrandsdalen.

les også Sel kommune kritiserer regjeringen - sitter igjen med en dårlig opplevelse

Men det er noe som er riv ruske galt, og som gjør meg forbannet. Litt matematikk har tross alt sivet inn i denne skallen. For hvor sannsynlig er det at Frosta (og Sel) er det stedet her til lands med mest smittede? Og det i ei bygd som har vært stengt? Der folk bor langt fra hverandre, og der kontakten har vært redusert til et minimum?

Her fra jeg sitter, kan jeg se helt over kjølen til Trondheim. Det er da jeg blir forbannet. I Trønderhovedstaden og ja, i resten av landet også, er situasjonen en annen. Og det er da jeg spør meg: Hva er vitsen med å ha hjemmekontor, og stenge skoler og barnehager når en kan gå dra på fest eller på Ikea for å handle? Når folk kan samles i store forsamlinger når en vet at det er nettopp slik smitten skjer?

Det offisielle Norge sender ut uklare råd, og det er her harmen min rettes imot. Ikke på folkene som forsøker så godt de kan, uansett hvor de befinner seg her til lands. Folk gjør jo stort sett så godt de kan, men nå trengs det habil informasjon. Ja visst skal vi skal ta viruset på fullt alvor, og vi tar grep vi ikke sett siden 2. verdenskrig, forteller myndighetene oss. Likevel: Vi har vært i kontakt med foreldre i byen som ikke er helt sikre på hva de skal gjøre. Skal de la barna gå på besøkt til vennene sine, kanskje ta en tur til besteforeldrene? Vi vet jo ikke svarene.

Vi fester sikkerhetsbeltene før vi kjører. Sannsynligheten for å kollidere er liten, men vi fester beltene, ikke sant? Men la oss tenke nytt: Hva om vi lar være med å feste beltene på turen til butikken? Eller på turen til nabobyen? Eller når vi kjører på ferie, helt til Tyskland?

Det er det siste vi er i ferd med å gjøre nå.

les også Italias statsminister: – Toppen er ikke nådd

I beste fall kommer myndighetene med gode råd for hvordan en bør opptre i en slik situasjon. Men det er dessverre så å si alt. Ikke et skal eller må. De bare råder til. Og det er nå jeg sitter på følelsen av at det burde vært gjort mye mer, og det mye før. Og det med et klart og tydelig budskap.

Du har kanskje sett skrekkbildene fra Kina, der utbruddet først skjedde: Dører til blokkleiligheter blir sveiset for å holde beboerne inne. Av familier som blir båret ut av sine hjem, tatt med makt av menn med fullt beskyttelsesutstyr, fordi de angivelig ikke har overholdt karantenetiden.

Slike scener vil vi neppe se her hjemme, men kanskje vi kan lære noe av Taiwan, øya som ligger bare 170 kilometer øst for Kina? Det er ett land her i verden som synes å ha fått noenlunde kontroll over viruset alt nå. Taiwan har, med sine 24 millioner innbyggere, 100 smittede. Av disse er kun én omkommet. Da skrekknyheten fra Wuhan begynte å lekke ut i desember i fjor, reagerte Taiwan sporenstreks. Flere hundretusener taiwanesere jobber på fastlandet, og all flytrafikk ble stanset. Med en kombinasjon av proaktive tiltak som hyppig testing og sporing av de smittede, en åpen informasjonsdeling med folket, samt teknologi i form av analyse av big data, har de greid å ri av stormen så langt.

Jeg tror folk er klare for å delta i den nasjonale coronadugnaden. Men det må skje én gang for alle. Fjorten dager full stans er bedre enn månedsvis med halvgode og i utgangspunktet gode tiltak som tærer på krefter, motivasjon og økonomisk flyt.

For det er ganske enkel matematikk. Jo tidligere en gjør tiltak som virker, jo fortere tar vi luven av viruset. Uten å kunne spore smitten, blir mørketallene større og større.

Jevnlig tikker det inn meldinger fra kommunen om ståa. Det har gått en del dager uten smittede, og vi begynner å puste ut. Ikke mye, men litt. Til Trønder-Avisa sier legen vår, Arne Bye, at han håper at Frosta kan bli bli landets tryggeste sted om kort tid. Han har vært en den utålmodige sorten, og sendt corona-tester med fly til Oslo for å få så raske svar som mulig. I morgen, torsdag, vil fire frostinger bli friskmeldte.

– Folk på Frosta har den siste uka vært fullstendig isolert. Erfaringene er svært gode. Det roet seg med en gang, sier Arne Bye til Adresseavisen.

Men det er ikke over. Det har knapt begynt.

Publisert: 18.03.20 kl. 19:17 Oppdatert: 18.03.20 kl. 19:34

Les også

Mer om Coronaviruset Trøndelag Taiwan Wuhan

Fra andre aviser