DROPPER PAKKE-KALENDER: – Det er ikke nødvendig å ha dårlig samvittighet for å droppe en Instagram-verdig julekalender, skriver Siw Slevigen i dette innlegget. (Bildet er et illustrasjonsfoto). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det blir ikke noen pakkekalender her i år. Er jeg en dårlig mor da?

Vi skal ikke ha en eneste pakke i kalenderen. Likevel er dette året ungene gleder seg aller mest til julekalender.

SIW SLEVIGEN, siviløkonom og Instagram-økonom @happy_penger

Jeg vet at noen koser seg med å bruke tid på å velge ut gaver og pakke dem inn og pynte. Det er helt topp, ikke noe galt i det.

Men nordmenn bruker altså over en milliard kroner på julekalendere, og i år bruker vi mer enn noensinne!

Det er ikke nødvendig å ha dårlig samvittighet for å droppe en Instagram-verdig julekalender. Du trenger ikke blakke deg på dette før jul for å henge med i gjengen med verdige mødre.

Jeg har vært eksperten på overdreven kalender. Et år hadde vi hver sin pakkekalender, sjokoladekalender og en på deling fra Forskerfabrikken.

Vi har prøvd de fleste typene. Fra Lego, Pokemon, dyr, fotballkort, småting… Det kan være gøy å få en liten dings hver morgen. Men vi blir ikke lykkeligere av flere ting.

Greien er at gleden er så kortvarig. Og så har vi plutselig huset fullt av enda flere ting vi ikke trenger. Kalendergavene fra i fjor er allerede gitt bort. Så i år gjør vi noe helt annet. Jeg spurte kidsa hva de helst ville, og her er det vi ble enige om.

Vi skal ikke ha en eneste pakke i kalenderen. Vi trenger ikke å stresse oss ihjel med å ha alt klart til 1. desember. Likevel er dette året de gleder seg aller mest til julekalender.

Vi skal velge opplevelser sammen. Kidsa velger noen hver. Jeg velger noen. Pappaen velger noen. Så skriver vi dem ned på lapper og legger en lapp i hver luke på julekalenderen.

Her er noen av opplevelsene jeg ville valgt:

1. Bake pepperkaker

2. Se en film

3. Lese bok sammen

4. Drikke kakao

5. Spille brettspill

6. Gå på badeland

7. Gå på kino

8. Ha hjemmekino

9. Lage borg av puter i stuen

10. Barna-bestemmer-dagen

11. Tur i skogen

12. Skattejakt

13. Kveldsmat-tur med lommelykt

17. Bake boller

18. Lage vafler

19. Lage julepynt

20. Lage julegaver

21. Bygge Lego

22. Sove i stue-borg i sofaen

23. Hente juletre

24. Pynte juletre

Nå vet jeg ikke om det blir disse 24 vi ender opp med, for jeg skal ikke velge alle. Men vi er enige om at vi kan gjøre noen litt dyre ting, som for eksempel badeland, og mest ting som ikke koster så mye, men som er tid vi bruker sammen. Uten en mobil eller iPad foran ansiktet.

For å gjøre det ekstra gøy, lager vi gåter av opplevelsene, så vi sammen må løse en gåte eller lete i huset for å finne svaret. Dagens luke kan ha med et bilde som viser andre fine opplevelsene vi har hatt sammen. Jeg har 11780 nylige bilder på telefonen, men hvor ofte ser jeg på bildene, på de gode minnene? Sjelden, nesten aldri. I år skal vi kose oss med 24 dager med 24 bilder av gode minner. Et minne kan gi oss mye mer glede enn en ny ting.

Jeg er ikke en dårlig mor selv om vi dropper pakkekalender i år. Jeg tror faktisk jeg blir en bedre mor når jeg ikke bruker tid og penger på å stresse rundt for å finne masse greier som ungene egentlig ikke setter pris på likevel. I år velger jeg en adventstid som maksimerer glede heller enn pris.

Publisert: 30.11.19 kl. 10:22

